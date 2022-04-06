Санжар Маматов о том, как в 18 лет создал компанию, которая теперь обучает людей в 37 странах

О себе

Я предприниматель. Соучредитель и директор компании CodeGeneration.

Для меня важна честность с собой, окружающими людьми, партнерами, клиентами. Когда нужно быстро принять решение, я автоматически выбираю действия, которые основаны на правде, на том, как я вижу ситуацию. Даже если в жизни возникают случаи, когда я пытаюсь слукавить, в итоге они выливаются в какой-нибудь фейл.





Источник фотографии: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Люблю все ставить под сомнение, просчитывать, планировать. Думаю, эта черта помогает мне избегать больших рисков. Но когда что-то идет не по плану, а в жизни всегда что-то происходит, это выбивает меня из колеи.

Мне близок гедонизм. Однажды мне сказали, что я из тех людей, кто обожает кайфовать. Мне важно постоянно получать удовольствие. Могу просто купить себе мороженное или отправиться в путешествие, о котором давно мечтал.

Я люблю узнавать мир, изучать разные теории и точки зрения. Еще мне нравится изучать людей, замечать трансформацию в них в процессе общения. Когда они приходят в одном образе, в определенной маске, но постепенно раскрываются и показывают себя настоящих.

Иногда мне нравится абстрагироваться от всего и от всех. В такие моменты я отправляюсь в своеобразное духовное путешествие, занимаюсь изучением себя, духовно расту.

Счастье — это понимание, кто я есть и чего хочу. Если все это еще присыпано чистотой намерений, любой человек будет счастливым.

О жизненных принципах

Первый принцип, о котором я упоминал — честность. Это залог долгосрочных качественных отношений в любой сфере.

Второй принцип — все, чем я занимаюсь, должно приносить удовольствие, вызывать интерес. При этом интерес и веселье у меня вызывают не те ситуации, когда все ровно и спокойно. А те, когда ты испытываешь спектр разных эмоций. Например, каждый сложный разговор с близкими друзьями выводит на новый уровень отношений, способствует нашему росту.

Еще один принцип в работе — вера в свои мысли, слова и действия. Вокруг всегда будет много людей, которые мыслят иначе. Иногда это сбивает с пути, который ты сам себе придумал. Нельзя допускать подобного. Важно не предавать себя, продолжать следовать идее, какой бы сумасшедшей она ни казалась. Любое такое предательство даст о себе знать спустя время и скажется на твоем будущем.

Важно не предавать себя, продолжать следовать идее, какой бы сумасшедшей она ни казалась

Когда возникают трудности, я не принимаю поспешных решений. Даю себе время побыть в этом состоянии, подумать, проанализировать, какие действия привели меня к подобной ситуации. Не виню других людей в собственных провалах. Понимаю, что сам несу за все ответственность. Общаюсь и советуюсь с близкими, нахожу для себя инсайты, принимаю ситуацию и перехожу к активным действиям. Это простой алгоритм, который помогает.

О людях в жизни

Близкий человек — это мой спутник жизни Айсулу. Мы разные, она более импульсивная, а я системный, но мы видим мир одинаково. Я всегда прислушиваюсь к ее мнению. Убежден, что женщины побуждают нас добиваться большего. Мне одному для жизни не нужно многого: крыша над головой, еда, посиделки с друзьями. Но в отношениях я меняюсь. У партнера появляется больше желаний, и у меня тоже. Это позитивно сказывается на нашей жизни.

Если говорить о людях, на которых я равняюсь, могу отметить своего партнера Данияра Аманалиева. Это человек с большим опытом в бизнесе. Он взрастил меня как предпринимателя. Но подобных людей в моем окружении немного. Поэтому одна из моих целей — пожить в другой стране, найти там конкурентную среду, в которой я постоянно буду стремиться к более высоким результатам. Например, хотел бы поработать в Кремниевой долине.

Мое постоянное окружение — это близкие друзья. У каждого из нас есть жизненный план — точка В, к которой мы стремимся, прилагаем усилия, проживаем общие факапы, растем.

О деятельности

Я уже с девятого класса хотел быть предпринимателем, работать на себя. Потому что видел, как сложно приходится моим родителям. К тому же мне всегда было сложно делать то, что мне не нравится. Например, изучать некоторые предметы в школе. Зато те предметы, которые были мне интересны, давались легко. Я даже объяснял их другим — мне нравилось делиться информацией.

Поэтому в 2016 году я запустил свой проект в сфере образования. Я хотел преподавать, обучать детей программированию. У меня было 5000 сомов. На эту сумму я приобрел интересную учебную программу и сделал рекламу в местном паблике о том, что набирается образовательная группа по программированию для детей. На тот момент таких курсов в Бишкеке практически не было, и ко мне пришли три первых ученика.

Постепенно количество учеников росло, я нуждался в менторе. Хотел познакомиться с Данияром Аманалиевым и принял участие в инкубационной программе в Бишкеке, где он был одним из наставников. В результате Данияр стал нашим соучредителем. Мы уже пять лет работаем вместе и развиваем проект CodeGeneration.

В 2019 году мы стали крупнейшей сетью курсов программирования в Кыргызстане. Поняли, что пора переходить в онлайн, чтобы взрастить поколение людей, которые будут создавать инновационные проекты в сфере технологий в стране. Создали онлайн-платформу, где предлагали детям разные челленджи, помогающие понять основы программирования. Лучшие из лучших получали крутые ценные призы.

В этом году площадкой пользуются дети уже из 37 стран. Мы помогаем им убрать первый барьер, понять, что программирование — это доступно и интересно. Цифра, которой я горжусь — 45% наших пользователей девочки. Это значит, что мы создали проект, который заинтересовал множество людей.

Наша миссия — взрастить в Кыргызстане поколение людей, которые будут создавать инновационные проекты в будущем

Также мы развиваем еще один проект — работаем над тем, чтобы автоматизировать учебный процесс в школах по предмету «Информатика». Сегодня в 70% школ в Кыргызстане дети не пользуются компьютерными классами, потому что их либо нет, либо они устарели, либо учителя не знают, что с ними делать. Мы хотим создать платформу, которая будет работать и на смартфоне. Учителя будут проводить качественные уроки с помощью нашего контента и заданий в игровой форме. Осенью мы запустим пилот в 20 школах страны. И если наши гипотезы подтвердятся, мы будем адаптировать программу и масштабировать на другие рынки.

Наша миссия — взрастить в Кыргызстане поколение людей, которые будут создавать инновационные проекты в будущем, приносить пользу людям, выходить на зарубежные рынки. И превратить Кыргызстан в страну инноваций. Мы инвестируем в молодых людей, задаем им правильный вектор, показываем перспективные профессии и возможности.

Дело моей жизни — прилагать усилия, чтобы сделать мир чуточку лучше.