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Руслан Нурудинов о том, как, несмотря на травмы и сложности, стал олимпийским чемпионом
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Руслан Нурудинов

30 лет, город — Ташкент, спортсмен, тяжелоатлет, @nurudinov_ruslan_weightlifting

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Неравнодушные люди

Сегодня в 15:41

Руслан Нурудинов о том, как, несмотря на травмы и сложности, стал олимпийским чемпионом

Руслан Нурудинов

О себе

Я профессиональный спортсмен. Поэтому я выносливый и целеустремленный.

Одна из черт характера — переменчивость настроения. Оно зависит от сезона, режима тренировок, семьи. У спортсменов в течение года бывают состояния, когда они достигают пика формы. В это время случаются гормональные перепады и сбои. Контролировать свои эмоции не получается. Ты становишься другим человеком, можешь вспыхнуть по щелчку пальцев.

Я пацифист. Люблю уединенную обстановку и вкусно поесть. К сожалению, чаще всего приходится придерживаться строгой диеты. Но на выходных позволяю себе что-нибудь вкусное. Люблю узбекскую кухню: плов, шурпу.

Я выносливый и целеустремленный


Мне нравится узнавать что-то новое. Не люблю читать, но часто смотрю образовательный и познавательный контент на YouTube.

Люблю, когда тренировки проходят хорошо. Мне нравится чувство завершенности, понимание, что ты выполнил план и делаешь это не зря. Тогда, несмотря на усталость, я чувствую себя хорошо. Плохая тренировка — это когда ты сачкуешь. К сожалению, к 30 восстанавливаться все сложнее. После таких тренировок я сильно переживаю из-за возраста, хотя это неправильно. Бороться с такими мыслями пока не получается, но я верю в то, что осознание проблемы — это уже 50% успеха.

О жизненных принципах

Единственное правило, которого я придерживаюсь — не сдаваться. Оно помогало мне много раз.

спортсмен

Я не тот человек, который просто вбил в голову красивую фразу, о которой ничего не знает. Этот принцип выработался у меня благодаря опыту, через который я прошел. У меня были падения, подъемы, травмы, но я не сдавался. Воспринимал все проблемы и невзгоды как испытания, через которые мне надо пройти.

О людях

С приобретением определенного уровня известности ты часто сталкиваешься с неискренним отношением. Доверие к людям теряется. Поэтому для меня важно, чтобы человек оставался человеком.

Я ни на кого не равняюсь. Не сравниваю себя ни с кем. Но уважаю чужие достижения, черпаю вдохновение от них. Могу отметить три человека: Владимир Высоцкий и его творчество, хоккеист Валерий Харламов и один из моих тренеров, к чьим нравоучениям я всегда прислушивался.

Мое окружение — спортсмены. Когда вы много времени проводите на сборах, вместе тренируетесь, достигаете результатов, то учитесь взаимодействовать друг с другом. Со временем такие люди становятся второй семьей.

Важная часть моей жизни — семья


Важная часть моей жизни — семья. Когда я приезжаю домой, обнимаю детей, мне всегда становится намного легче.

О деятельности

В спорте я с восьми лет. Уже 22 года занимаюсь тяжелой атлетикой.

У меня два брата, оба тяжелоатлета. В 90-е годы, когда родители все время проводили на работе, старшие братья брали меня с собой на тренировки. Поэтому я с пяти лет проводил время в зале тяжелой атлетики.

Помню, как старший брат поднимал 90 килограмм, и мне казалось, что это сверх человеческих возможностей. Для сравнения: сегодня я толкаю 240 килограмм. Именно тогда я решил, что тоже буду заниматься спортом. В пять лет работать со штангой, конечно, было рано. Да и в восемь лет тоже. Но меня учили технике. Я благодарен, что мне попался тренер, который увидел во мне потенциал и проводил тренировки в игровой форме. До 11 лет уделял внимание упражнениям на общефизическую подготовку, нежели тренировкам со штангой.

тяжелая атлетика

Я человек судьбы. Она мне благоволила. Я много раз мог покинуть этот вид спорта из-за травм, разногласий с тренерами. Я рано ушел из дома в школу-интернат. В то время, в 12 лет, мне пришлось убить в себе чувство тяги к дому. И моим домом на долгие годы стали сборы.

Первый раз выступил на Чемпионате Азии в 2008 году и занял третье место. В 2009 году попал в сборную страны, но даже не думал, что попаду на Олимпиаду. Но тем не менее, в 2012 году, в 20 лет, я попал на Олимпиаду и даже был среди фаворитов на золотую медаль. К сожалению, я стал четвертым. Думаю, это случилось в силу моего возраста.

После 2012 года я поставил перед собой масштабные цели. Хотя путь до золотой медали был не легким. На пике своих возможностей, когда у меня были ошеломительные результаты, я повредил колено. Перенес операцию, прошел период восстановления. Спустя три месяца у меня случилось легендарное выступление на Чемпионате мира, когда в борьбе за золото мы перебили три мировых рекорда. Я занял второе место, но это значило для меня многое. После Чемпионата у меня была еще одна операция — долгий период реабилитации. Но, в конце концов, в 2016 году, в Рио-де-Жанейро я выиграл золотую медаль. После этой долгожданной победы у меня было опустошение. Я полтора года не мог смотреть на штангу.

Медали на Олимпиадах поспособствовали развитию направления в Узбекистане. Теперь тяжелая атлетика входит в топ-8 сильнейших видов спорта страны. А молодежь стремится заниматься спортом.

Дело моей жизни — спорт. Когда меня спросили: «Чего еще ты хочешь? Ты достиг в спорте всего», я ответил: «Выиграть еще одну медаль». Пока ты чувствуешь, что еще можешь что-то показать, нужно это делать.

Еще одно дело моей жизни — семья. Я хочу, чтобы она была крепкой, основанной на доверии. Я давно хотел детей. И теперь, когда они у меня появились, хочу дать им счастливое детство и будущее. Я не поддерживаю родителей, которые навязывают детям свои идеи и желания, хотят сделать из детей чемпионов. Спорт — это хорошо. Но профессиональный спорт и заоблачные нагрузки не нужны детям в юном возрасте.

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#олимпийскийчемпион #спорт #узбекистан #тяжелаяатлетика #созидатели
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