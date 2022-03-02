Аселия Купуева о том, как, работая вместе с братом за рубежом, накопила средства для открытия частной школы в Оше

О себе

Я гражданин Кыргызстана.

Мне 40 лет, но я не люблю эту цифру. Возраст не должен определять образ жизни. Его определяют важные цели, которые человек перед собой ставит. Цели, которые имеют смысл и несут ценность, становятся гораздо важнее, чем ты сам. Занимают почти все твои мысли. Поэтому я мало думаю о себе.

Я трудолюбивый человек. Всегда стремлюсь к большему, не теряю надежду, даже если что-то не получается. Хочу быть щедрым человеком по отношению к другим людям.

Люблю читать. Книги всегда занимали большое место в моей жизни. В детстве читала много исторических произведений. Книга, которая произвела на меня большое впечатление, — «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. Автор говорит, что у личности должна быть большая цель — причина для стремления к жизни. Большая, чем просто остаться в живых.

Еще люблю музыку: классическую, хип-хоп.

Я счастливый человек. Счастье — это наличие цели в жизни. Моя жизнь сегодня полностью связана с нашей школой. Поэтому большую радость мне приносят успехи учеников, положительные отзывы от родителей.

О жизненных принципах

Самое большое богатство, которое есть в нашей стране — человеческие ресурсы. Поэтому один из моих принципов — помочь Кыргызстану путем улучшения образования. Мы хотим посвятить жизнь развитию сферы образования. Пока у нас одна школа, но, надеюсь, в будущем наши проекты будут влиять на развитие отрасли.

Один из моих принципов — помочь Кыргызстану путем улучшения образования

Важные качества для меня — порядочность и честность. Еще важно — трудолюбие. Все результаты в жизни, в конце концов, сводятся к тому, насколько усердно трудился человек. И последняя ценность — любовь к самосовершенствованию. Когда человек перестает развиваться, жизнь останавливается. Считаю, что нужно воспитывать эти три качества в детях.

Когда сталкиваешься с трудностями, нужно помнить, для чего все это делаешь. Например, сейчас мы расширяемся, строим второй корпус. Работаем каждый день, без выходных и отпусков. Когда накатывает усталость, я вспоминаю о нашей большой цели, и все проходит.

О людях в жизни

Я ценю, когда люди думают не только о себе, а о чем-то большем. Уважаю тех, кто стремится изменить общество, окружающий мир.

Мой близкий человек — мама. Она сыграла большую роль в моей жизни. Научила стремиться к большему. Стала настоящим источником вдохновения.





Еще у меня есть младший братишка. Сегодня он еще и мой деловой партнер. Я многому у него учусь. Он умеет мечтать, не имеет рамок и ограничений. Верит, что если проект стоящий, то для него найдутся и время, и ресурсы. Думаю, таких людей важно иметь в окружении. Именно они двигают прогресс в обществе.

Многие мои друзья живут за рубежом. И так как наш бизнес сейчас активно развивается, у меня не всегда есть возможность поддерживать с ними связь. Но я бы хотела через некоторое время навестить их.

О деятельности

Большую часть жизнь я прожила за рубежом. Во время обучения в старшей школе, стала одним из первых участников программы FLEX. Она дает возможность в течение года бесплатно жить в США и учиться в обычной американской школе. Эта поездка изменила мою жизнь. После нее я получила образование в Штатах, более 14 лет работала за рубежом.

Я всегда знала, что вернусь обратно. И когда мне показалось, что профессиональные цели достигнуты, задумалась о создании бизнеса в Кыргызстане вместе с братом. У него похожая история. Он тоже учился в США по программе FLEX, получил высшее образование в Штатах, работал за рубежом.

Мы думали о создании бизнеса, который бы имел смысл. Открывал для детей в Кыргызстане такие же возможности, которые были у нас благодаря образованию. Наш папа был педагогом, посвятил жизнь образованию. Поэтому мы приняли решение продолжить его дело и открыть школу в Оше.





Ош — второй по величине город в Кыргызстане. Он имеет богатое историческое прошлое, но всегда находится на втором места после Бишкека. Поэтому, когда встал вопрос о возвращении и открытии школы, было принято решение вернуться именно в Ош. Этот город требовал больше инвестиций как человеческих, так и финансовых.

Процесс возвращения занял несколько лет. Нам с братом повезло. Мы работали в крупных компаниях, получали хорошую зарплату, копили деньги и вкладывали их в строительство школы в Кыргызстане.

Теперь наша школа Kupuev Academy находится в центре города, работает по принципу полного дня. Дети приходят утром на уроки, а после этого начинаются внеклассные занятия. На данный момент мы обучаем около 300 учеников. Уже получили инвестиции от американского фонда AV Frontiers и AV Ventures и строим новый корпус, где будет много мест для общения и взаимодействия студентов между собой.

Образование сегодня меняется и будет меняться. Самое главное в этом процессе — оставаться гибкими и динамичными.

Мы хотим привить ученикам любовь к знаниям и самосовершенствованию. Чтобы они понимали, как важно учиться на протяжении всей жизни. Помнили, что их успехи будут зависеть только от приложенных усилий. Были уверены в том, что могут поменять мир, если захотят. Не боялись быть инициативными, не робели перед позициями и должностями. Поэтому они всегда могут зайти ко мне во время перемены, задать вопросы, предложить идею для улучшения работы школы.

Мы хотим привить ученикам любовь к знаниям и самосовершенствованию

Самая большая сложность — находить таланты среди преподавателей. Профессия учитель не самая популярная сегодня, при том, что она одна из самых благородных. Но мы стараемся находить лучших учителей. Думаю, в нашей команде сформировывается хороший костяк преподавателей.

Мы гордимся тем, что у нас есть стипендиальная программа для старшеклассников. Около семи учеников полностью учатся бесплатно. Еще восемь получают скидки. Для отбора стипендиатов у нас работает независимая комиссия. В конкурсе упор делается на личностные характеристики, потому что мы хотим, чтобы у нас учились ярко выраженные лидеры.

Дело моей жизни — улучшать жизнь в Кыргызстане. Хотелось бы влиять на жизнь многих тысяч человек. Создавать рабочие места, обучать людей. Мы с братом инвестировали в школу около полутора миллионов долларов из собственных сбережений, а затем привлекли еще столько же. Мечтаем, что будем каждый год выпускать по 40-50 человек, которые в течение 10-15 лет тоже привлекут в страну по три миллиона долларов. Это наша мечта. Потому что позитивное влияние учителя не заканчивается, оно продолжается и имеет длительный эффект.





Источник фотографии на обложке: limon.kg

