Никита Меньшов о том, как, будучи творческим человеком, создал свое дело в Санкт-Петербурге

О себе

Я основатель студии импровизации Menshov Studio в Санкт-Петербурге. Еще я эксперт актерской и сценической импровизации.

Я творческий человек. С детства увлекался сценой, проводил мероприятия, снимался в рекламах, режиссировал сериалы, выступал в роли артиста, ведущего, певца. Всегда видел мир через призму творчества. Изучал, как могу повлиять на мир через искусство.

Я мечтающий, амбициозный, любопытный, гуттаперчевый, смелый, талантливый, не скромный мужчина.

Люблю, когда вокруг много смеха. Ценю мультикультурность — мне безумно нравится, когда представители разных этносов собираются в одной компании. Люблю хорошее кино и смелые креативные решения. Еще люблю крутые вечеринки, которые подразумевают театральные перформансы, импровизационные спектакли, техно, рэйв, дэнс, кач.

Мне безумно нравится сияние в глазах других людей, потому что я сам горю тем, чем занимаюсь. Думаю, чем больше в мире вдохновленных глаз, тем больше классного происходит вокруг.

Чем больше в мире вдохновленных глаз, тем больше классного происходит вокруг

Я окончил университет в США, где развил критическое мышление, улучшил знание английского языка, познакомился с другими культурами. Там же понял, что могу работать в любой стране. За свои 30 лет, посетил много мест. Путешествовал по Европе, долгое время жил и работал в Юго-Восточной Азии: на Филиппинах, в Японии, в Китае, во Вьетнаме. В каждой из этих стран я учился новому, заново осмысливал, что такое творчество и искусство. Поэтому на 100% убежден, что путешествия необходимы всем. Когда ты приезжаешь в другую страну, узнаешь ее изнутри. И чем больше стран посещаешь, тем более целостная картина мира формируется у тебя в голове.

Я счастливый человек. Горю своим делом. Вижу, что влияю на жизнь других людей. Наблюдаю, как клиенты становятся более счастливыми, осознанными, заряженными.

О жизненных принципах

Основной принцип — быть максимально вовлеченными открытым. Можно ко всему в жизни относиться с точки зрения собственной выгоды или временного явления. А можно во все, чем ты занимаешься, вкладываться на 100%. Если я с кем-то общаюсь или взаимодействую, уделяю этому все свое внимание. Стараюсь, чтобы человеку было комфортно и интересно. Тогда наше общение может привести к созданию чего-то стоящего. Даже если это просто атмосфера, в которой приятно находиться.





Я позитивный, ко всем вопросам отношусь как к возможностям. Если случается что-то странное, могу найти в этом хорошие стороны. Мне повезло, потому что это моя врожденная суперсила. Но иногда людям нужно над этим работать.

Я честный, умею называть вещи своими именами.

Также для меня важен принцип экологичности в общении с людьми. Понимаю, что моя правда и точка зрения не претендуют на то, чтобы быть единственными.

Другой принцип — принятие ответственности. Я точно понимаю, за что готов нести ответственность, а за что нет. И точно так же отношусь к людям. Если человек берет на себя обязательства, то я ему полностью доверяю.

Не боюсь проблем. Если вижу сложность, иду на нее. Применяю принцип: «Меньше страха, больше любви». Если я буду бежать от проблемы, мне будет страшно, и она меня поглотит. А я хочу жить в любви. Поэтому все проблемы воспринимаю как задачи, для решения которых мне нужны определенные навыки и внутренний стержень.

О людях в жизни

Большое влияние на меня оказал университет. Там я попал в окружение людей, которые умеют мыслить критически и принимать самостоятельные решения. Научился мыслить независимо, вне шаблона. Мне кажется, это самый большой актив, который я вынес из вуза.





Сегодня меня окружают люди из разных сфер. Это артисты, профессиональные актеры, предприниматели, моя команда. Мы обмениваемся идеями, создаем что-то интересное, растем и развиваемся.

О деятельности

Когда я учился в первом классе, мне доверили главную роль в школьном спектакле. Это был яркий опыт, мне безумно нравилось. Поэтому я всегда думал, что буду актером. Не мечтал стать космонавтом, бизнесменом или еще кем-то. Целенаправленно развивался в выбранном направлении.

Ключевым поворотом стало попадание в театральный проект на Филиппинах. Там я выступал как международный актер, познакомился с большим количеством крутых артистов разного жанра, в том числе импровизации. Однажды я увидел, как артисты создают прямо на сцене комедию с интересными ходами и взаимоотношениями — из ничего. Это произвело на меня впечатление, и я захотел обучиться импровизации.

В результате я привез этот жанр в Кыргызстан. Сделал первое шоу, где мы собрали полный зал, получили мощную обратную связь. Затем я некоторое время работал в разных странах. А последние пять лет нахожусь в городе Санкт-Петербург, где открыл свою школу и сформировал методику обучения импровизации. За четыре года у нас было много студентов: айтишников, предпринимателей, медиков, блогеров и представителей других профессий. Все они благодарны за изменения, которые в них произошли. Кто-то даже попал в шоу-бизнес, на телеканал ТНТ.





Импровизация — это жанр создания спектакля на сцене. Но также этот творческий навык можно применять в работе. Например, обучение импровизации помогает создать внутри компании более эффективную коммуникацию, развить в команде креативность, прокачать эмоциональный интеллект, навыки презентации или продаж.

Импровизация помогает в жизни. В контексте неизвестных событий, мы часто теряемся и не знаем, что делать, как себя вести. А навык импровизации учит чувствовать себя свободно в таком процессе. Благодаря тренировкам у вас вырабатывается огромное количество антистресса, необходимое для преодоления любой непонятной ситуации. Вместо паники вы чувствуете уверенность, можете принять взвешенное решение.

Помимо адаптации к стрессовым ситуациям, импровизация развивает харизму, умение увлеченно и интересно вести беседу, держать на себе внимание других людей. Это можно применять и на конференции, и в компании друзей.

Дело моей жизни — вдохновлять людей на свершения

Дело моей жизни — вдохновлять людей на свершения. Когда человек с потенциалом сделать что-то приходит к нам, у него увеличивается уверенность в себе, энергия и вера в свое дело. Можно сказать: я выступаю посредником между внутренними крыльями человека и им самим. Встречаясь со мной, человек начинает доверять себе и раскрывается. И мне нравится видеть результаты проделанной работы — позитивные изменения в людях.