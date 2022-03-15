Генеральный Секретарь Казахстанской Федерации Триатлона о том, как спорт помогает в жизни и в работе





О себе

Я глава семьи, супруг, отец четверых детей, руководитель Казахстанской Федерации Триатлона.

Большой период жизни развивался как профессиональный спортсмен. Для меня спорт — это наука. Мой тренер — Игорь Александрович Ищук, заложил во мне базу и научный подход к тренировкам.

Также я, гражданин. Делаю все, что в моих силах, чтобы принести пользу государству и миру. Хочу, чтобы в конце жизни мог самому себе честно ответить, что прожил не зря, принес что-то хорошее в этот мир.

Верю, что всегда нужно быть честным с самим собой, и поступать по совести. Считаю, что все мы изначально добрые люди, но внешняя среда влияет на нас по-разному.

Люблю историю. Еще люблю ставить перед собой задачи и решать их. Мне нравится, когда все процессы выстроены и работают. Люблю чувство, когда ты проделал большую работу и уже знаешь, что через полгода-год будут видны результаты. Это состояние уверенности в завтрашнем дне. Например, я помню яркий момент, когда выполнил сложную тренировку от начала до конца и по пути домой уже знал, что благодаря этому выиграю в соревнованиях.

Люблю ставить перед собой задачи и решать их

Я счастливый человек. Счастливым меня делает семья. Когда я женился и у меня появились дети. В жизни многое изменилось — другая ответственность, другое мировоззрение, другие приоритеты.

Счастье — это когда твои ожидания совпадают с реальностью. А семья украшает мою реальность, постоянно дарит хорошие эмоции, когда не жду. Создает ощущение полной удовлетворенности.

О жизненных принципах

Мои жизненные ценности и принципы исходят из спортивного опыта.

В спорте, самое главное — дисциплина. Без нее не будет результата. И я вижу, что это правило работает везде.





Второй принцип — профессионализм. Работу нужно выполнять максимально эффективно, в максимально короткие сроки. И даже если человек не самый большой профессионал, но у него качественный, дисциплинированный подход к работе, он быстро всему научится и достигнет результата.

Третий принцип в жизни и в деятельности — все должно быть добровольно. Я говорю это и сотрудникам, и семье, и друзьям. Люди должны уметь договариваться между собой и делать все на добровольной основе.

Трудности рассматриваю как возможности. Как говорил Черчилль: «Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности». Задача человека — изучить ситуацию и увидеть в ней что-то полезное для себя.

Все сложное состоит из простых вещей. Это фундаментальный принцип. Поэтому любую сложную проблему можно разобрать на маленькие несложные вопросы, выстроить приоритеты и поэтапно их решать. Бывает, что эти правила не работают, проблемы наваливаются со всех сторон. Тогда применяю другой простой принцип: делай правильные шаги, не сиди сложа руки. Постепенно решение найдется. Безвыходных ситуаций не бывает.

О людях в жизни

Меня окружают разные люди, но их объединяет честность и человечность.

Моя семья, супруга — это тыл, куда я возвращаюсь после работы и где могу восстановиться эмоционально, перезарядиться, чтобы двигаться дальше. Еще я провожу много времени с коллегами, могу сказать, что они мои друзья. Мы поддерживаем в коллективе дружескую атмосферу, но при этом не смешиваем личные и рабочие отношения.





Мне всегда нравились личности, которые самостоятельно создали свою карьеру, меняли правила игры, качественно улучшили спорт.

Например, Михаэль Шумахер — известный гонщик «Формулы-1». Он начинал с нуля. Вместе со спортивным директором команды Жаном Тодтом за несколько лет создали команду, которая была успешна и после их ухода.

Другой пример — Виктор Земцев, известный в узких кругах триатлет, чемпион мира, двухкратный победитель дистанции IRONMAN в открытом чемпионате США, выходец из Украины. Он добился всех результатов и вопреки обстоятельствам создал себя сам, своим трудом, профессионализмом и упорством.

Мой спортивный кумир Лэнс Армстронг — американский велогонщик. Он поменял правила игры в велоспорте и в триатлоне. Книга, которую он написал, однажды вернула меня в спорт. Я рад, что выступал с ним в одной гонке, и мне удалось пообщаться с ним.

Также меня вдохновляют руководители, спортивные директора: Жан Тодт, Алекс Фергюсон, который руководил клубом «Манчестер Юнайтед», Ян Сибберсен. Это люди, которые своим профессионализмом и волевыми решениями создавали команды-лидеры и двигали отрасль вперед.

О деятельности

Я с раннего детства занимался разными видами спорта: плавание, фехтование, большой теннис, баскетбол. Я фанател от баскетбола, но так случилось, что команда меня не приняла. Тогда решил, что больше не пойду в командный вид спорта и выбрал велоспорт. А затем попал в триатлон.





У меня хорошо получалось, я показывал высокие результаты, и это меня мотивировало. Уже в 18 лет стал призером Чемпионата мира среди взрослых, на последнем этапе соревновался с действующим чемпионом мира по триатлону. В целом карьерная история была интересная. Не такая длинная, как я хотел бы, но увлекательная.

После этого я занимал управленческие должности в спортивных организациях. Был спортивным директором триатлонного клуба в Москве. За два года мы вывели его на хорошие позиции. Затем попал в Казахстан. Меня пригласили на должность Генерального секретаря Казахстанской Федерации Триатлона.

Люди, которые занимаются триатлоном, более эффективны во всех сферах жизни. Этот вид спорта дисциплинирует. Поэтому мы хотим, чтобы 2% жителей Республики Казахстан занимались триатлоном. В планах проводить все соревнования, которые запланировали как для профессионалов, так и для любителей. Активно работаем с регионами, проводим мастер-классы для судей и тренеров.

Люди, которые занимаются триатлоном, более эффективны во всех сферах жизни

Также я работаю в Назарбаев Университете. Занимаюсь развитием спортивной науки. В планах описать правила, которые мы сформулировали на основе своего опыта и опыта западных коллег и применять их в разных видах спорта. Особенность в том, что эти правила действительно работают в триатлоне, дают высокую динамику результатов. Постепенно мы будем проводить аналитику и помогать тренерам в других сферах, улучшать их методики тренировок. Будем показывать, как надо подходить к любой спортивной деятельности, с научной точки зрения.

Дело моей жизни — приносить пользу миру.