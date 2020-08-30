Lifelong learning. Успешные люди о том, почему важно постоянно учиться и узнавать новое

Серик Токпанов, город — Нур-Султан, хирург, доктор медицинских наук
Хирургия — это моя жизнь. В этой области медицины нужно постоянно учиться, читать, смотреть, перенимать новый опыт и знания. Сейчас такое время, когда хирурги стали работать совместно с инженерами, появляется много проектов и предложений, инструментов разной модификации.
Подробнее здесь.
Айнагуль Бижанова, город — Нур-Султан, директор компании
Я постоянно учусь, развиваюсь, и самое положительное влияние на меня оказал десятидневный обучающий курс «Деловые связи» от фонда «Даму». Там я приобрела много друзей и клиентов.
Подробнее здесь.
Аскар Сыдыков, город — Нур-Султан, стоматолог
Я работаю стоматологом 20 лет. С каждым годом познаю профессию больше, и даже сейчас не могу сказать, что достиг потолка. Стоматолог постоянно учится и узнает новое. Это касается не только профессиональных навыков, но и навыков общения с людьми — важно уметь находить с ними общий язык.
Подробнее здесь.
Артем Марченко, город — Нур-Султан, шеф-повар, ресторатор
Я постоянно учусь: читаю книги, пытаюсь найти для себя то, что пригодится в работе. Считаю, что учиться никогда не поздно, не учиться — неинтересно.
Последний семинар, который я посетил, был посвящен хлебу. Темой были хлебные изделия, которые выпекаются в дровяных печах. Также я был на фестивале Gastreet, который организовала группа «Хурма» в Сочи.
Подробнее здесь.
Сергей Сизинцев, город — Нур-Султан, адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы De Facto
В нашей сфере процесс обучения называется повышением квалификации. Кроме требований закона есть требования к себе, понимание того, что ты не можешь находиться в законсервированном состоянии, нужно развиваться.
В моем случае я развиваюсь профессионально в трех аспектах: провожу семинары и тренинги для других юристов и адвокатов в качестве тренера, при этом часто получаю многое для собственного роста, участвую в различных юридических мероприятиях, конференциях, круглых столах, готовлю для них выступления и публикую статьи на юридическую тематику.
Подробнее здесь.
Елена Богословская, родной город — Шымкент, врач акушер-гинеколог
У врачей процесс получения образования никогда не заканчивается. Каждые пять лет сертификация с предварительным обучением, каждую неделю обучающие семинары, конференции.
Минимум два-три раза в месяц я бываю на различных конференциях, семинарах, круглых столах. Например, посетила семинар профессора Уваровой Еленой Витальевны, детского и подросткового гинеколога из Москвы.
Подробнее здесь.
Гаухар Каппарова, город — Алматы, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty, @gg_nursultan
Мне нравится узнавать новое, учиться, читать. Человек должен постоянно развиваться, потому что мир не стоит на месте. У меня несколько высших образований, говорю на пяти языках: казахский, русский, английский, французский и итальянский.
Подробнее здесь.
Алишер Исаев, город — Ташкент, управленец, специалист по продажам
Руководитель должен быть приверженцем lifelong learning — постоянно учиться, работать над собой, получать новые знания. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.
Подробнее здесь.
Руслан и Аина Байдаулетовы, город — Нур-Султан, предприниматели
Руслан. Мы решили открыть собственную кофейню, но так как у нас нет опыта в этой сфере, то сначала мы поехали на обучение в Испанию.
Аина. Полгода учились в учебном заведении Les Roches Marbella. Оно есть в Швейцарии, Испании и Китае. С самого начала обучения мы мыли посуду, потом были официантами, после этого учились готовить кушать, потом выполнять административные функции, а уже потом мы перешли от практики к теории.
Подробнее здесь.
Рустем Итемиров, родной город — Аягуз, генеральный директор ТОО CVL
Я чувствовал нехватку свежих знаний и знал, что образование MBA кардинально переворачивает мозг и мировоззрение. Учился в европейском университете по специальности «международный бизнес».
Самообразование — это всегда противостояние лени, времени, а когда ты учишься в университете и платишь за это деньги, это хорошо мотивирует.
Подробнее здесь.
Виталий Бужан, город — Алматы, колорист, видеоблогер, @vitaliybuzhan
Я обожаю research. Мне нравится self-development и все, что связано с развитием личности.
Я постоянно чему-то учусь. Мне еще многому нужно научиться, особенно в сфере планирования, финансов и работы с командой, стать более осознанным.
Подробнее здесь.
Баян Тойкебаева, родной город — Алматы, генеральный директор, совладелец мебельного салона «Феликс»
Я постоянно учусь. Сейчас такое время, когда важно узнавать что-то новое. Например, учу итальянский и уже знаю его на среднем уровне.
Подробнее здесь.
Алибек Смагулов, город — Алматы, заместитель главного врача по хирургии
Мы то поколение врачей, которое захватило советскую школу медицины, которая была на очень высоком уровне. Молодые врачи, которые приходят сейчас, имеют много пробелов в плане стандарта понимания обучения и жизненных принципов. Стоит идти в медицину, только если вы готовы самоотверженно трудиться, учиться, постоянно самосовершенствоваться.
Подробнее здесь.
Ларион Лян, город — Алматы, предприниматель, управляющий холдингом IC Group
Любой уважающий себя предприниматель— это тот, кто постоянно действует и занимается саморазвитием. За весь период предпринимательства я понял, что самые хорошие инвестиции — это инвестиции в самого себя.
Изучайте языки, ходите на кружки, чтобы постоянно чему-то учиться в процессе. Если предприниматель ценит опыт, то у него будут колоссальные результаты.
Подробнее здесь.
Дамира Таженова, город — Дубай, менеджер по работе с VIP-клиентами
В ОАЭ важно постоянно повышать квалификацию, прокачивать свои навыки, получать международные сертификаты. Здесь есть возможность для хорошего профессионального роста — эта страна полна возможностей. Если ты компетентен, знаешь, чего хочешь, можно многого добиться.
Подробнее здесь.