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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Куда сходить в Алматы и Нур-Султане — 9 рекомендаций от «Город 24»
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Сегодня в 09:56

Куда сходить в Алматы и Нур-Султане — 9 рекомендаций от «Город 24»

Если вы уже заскучали на праздничных выходных и не знаете, чем заняться в северной или южной столице Казахстана, загляните в наш обзор.


1. Выехать за город


По ссылке найдете 10 зон отдыха, которые находятся недалеко от Алматы и Нур-Султана. И даже если все номера заняты, на базах отдыха всегда есть много зимних развлечений: горки, каток, прогулки на лошадях, катания на снегоходах и другие. Точно найдете, чем заняться.


2. Пойти за покупками


Помимо Торговых центров, которые вы обошли уже вдоль и поперек, в Алматы и Нур-Султане есть много интересных и необычных магазинчиков.

Например, по ссылке вы найдете 9 магазинов, где покупает одежду алматинская и астанинская молодежь.

А здесь корейские магазины в Алматы и Нур-Султане, где можно купить look в корейском стиле, косметику от известных брендов, а еще тофу и чимпени.


3. Найти новое любимое место с вкусной едой


Если вы уже устали от домашних салатов, выйдите из дома, соберите друзей или семью и поищите новые классные места, где вас вкусно накормят. Мы вам в этом поможем.

Вот здесь мы рассказывали, какие рестораны и кофейни есть и в Алматы, и в Нур-Султане и почему туда стоит сходить.

А если вы любите вкусные, плотные завтраки и хотите ими наслаждаться не только в утреннее время, то специально для вас мы подобрали заведения, в которых подаются завтраки весь день до закрытия.


4. Заняться культурным просвещением


Когда с едой и покупками будет покончено, предлагаем заняться пищей духовной. В столицах Казахстана есть много возможностей для этого.

Например, в Алматы открылся первый в Казахстане спектакль-променад. О нем можно прочесть по ссылке.

А еще есть много интересных музеев, которые тоже стоят вашего внимания. Список самых известных по ссылке.


5. Посетить творческие и креативные пространства


Ну, а если хочется новых классных знакомств и креативных тусовок, то мы советуем вам парочку таких мест в Алматы и Нур-Султане.

В Алматы это «Дом 36». Место, где алматинцы могут найти креативную площадку и поддержку единомышленников. Подробнее о нем здесь.

А в столице рекомендуем Astana Rock Cafe. Это атмосферный бар, в которым почти каждый день играют молодые группы. Советуем заглянуть тем, кто ищет ярких развлечений в столице. Почитать о нем можно по ссылке.

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#казахстан #алматы #нурсултан #горожане #город24
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