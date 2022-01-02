Куда сходить в Алматы и Нур-Султане — 9 рекомендаций от «Город 24»

Если вы уже заскучали на праздничных выходных и не знаете, чем заняться в северной или южной столице Казахстана, загляните в наш обзор.





1. Выехать за город

По ссылке найдете 10 зон отдыха, которые находятся недалеко от Алматы и Нур-Султана. И даже если все номера заняты, на базах отдыха всегда есть много зимних развлечений: горки, каток, прогулки на лошадях, катания на снегоходах и другие. Точно найдете, чем заняться.





2. Пойти за покупками





Помимо Торговых центров, которые вы обошли уже вдоль и поперек, в Алматы и Нур-Султане есть много интересных и необычных магазинчиков.

Например, по ссылке вы найдете 9 магазинов, где покупает одежду алматинская и астанинская молодежь.

А здесь корейские магазины в Алматы и Нур-Султане, где можно купить look в корейском стиле, косметику от известных брендов, а еще тофу и чимпени.





3. Найти новое любимое место с вкусной едой





Если вы уже устали от домашних салатов, выйдите из дома, соберите друзей или семью и поищите новые классные места, где вас вкусно накормят. Мы вам в этом поможем.

Вот здесь мы рассказывали, какие рестораны и кофейни есть и в Алматы, и в Нур-Султане и почему туда стоит сходить.

А если вы любите вкусные, плотные завтраки и хотите ими наслаждаться не только в утреннее время, то специально для вас мы подобрали заведения, в которых подаются завтраки весь день до закрытия.





4. Заняться культурным просвещением





Когда с едой и покупками будет покончено, предлагаем заняться пищей духовной. В столицах Казахстана есть много возможностей для этого.

Например, в Алматы открылся первый в Казахстане спектакль-променад. О нем можно прочесть по ссылке.

А еще есть много интересных музеев, которые тоже стоят вашего внимания. Список самых известных по ссылке.





5. Посетить творческие и креативные пространства





Ну, а если хочется новых классных знакомств и креативных тусовок, то мы советуем вам парочку таких мест в Алматы и Нур-Султане.

В Алматы это «Дом 36». Место, где алматинцы могут найти креативную площадку и поддержку единомышленников. Подробнее о нем здесь.

А в столице рекомендуем Astana Rock Cafe. Это атмосферный бар, в которым почти каждый день играют молодые группы. Советуем заглянуть тем, кто ищет ярких развлечений в столице. Почитать о нем можно по ссылке.