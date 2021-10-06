Одежда, косметика и продукты: корейские магазины в Алматы и Нур-Султане



Look в корейском стиле, косметика от известных брендов, тофу и чимпени: где в Алматы и Нур-Султане купить корейские товары.





Алматы

Одежда





@seoulsound

Шоурум женской одежды в корейском стиле. Необычные платья, трикотажные костюмы, трендовые ботинки и жилетки, украшения и сумки, свитшоты, кардиганы и куртки в пастельных и ярких цветах.





@styleloft.kz

Мультибрендовая одежда прямо из Кореи. Здесь вы можете найти платья миди, однотонные и в цветочек, спортивные костюмы из трикотажа, жакеты и многое другое.





@corner21_

Брендовая корейская одежда в стиле neo femininity. Костюмы тройки, тренчи с объемными плечами, леггинсы со штрипками, пальто и еще много интересного.









Косметика





@miss_korea_almaty

Магазин корейской косметики с филиалами в четырех местах. Здесь представлен большой выбор кремов, пенок для умывания, гелей, пилингов, сывороток и многого другого, в том числе и декоративной косметики.





@korean.cosmetica.kz

Магазин с мультибрендовой косметикой, где вы можете приобрести все необходимое для основного базового ухода за кожей: бальзамы, маски и так далее.





@koreancos_almaty

Бутик с корейской декоративной и уходовой косметикой. Здесь вы также найдете все для базового ухода за кожей лица, тела и нанесения макияжа.





@sayori.kz

В магазине продается косметика и уходовые средства за собой таких брендов, как Elemis, Babor, 3lab, Dr.Jart. Также представлена декоративная косметика.





Корейская еда





@koreanfoodstory

Кафе и магазин в одном месте. Хотите попробовать разновидности корейского рамена и токпокки, напитки, закуски и сладости? Значит, вам точно сюда. С пустыми руками не уйдете.





@madeinkorea.kzt

Большой корейский магазин, где вы можете купить водоросли и другие продукты: масло для волос, чай и даже зубную пасту.





@kore_almaty

Магазин, где можно приобрести необходимые ингредиенты для того самого блюда из дорамы. И вдобавок — разные вкусности.





@dure_mart.kz

Здесь представлен большой выбор разнообразных товаров: от полуфабрикатов быстрого приготовления и хлопьев, до крема и патчей для глаз.





Нур-Султан



Одежда





@seoulsound_astana

Минималистичная одежда в корейском стиле. Здесь вы можете приобрести не только платья, брюки и пиджаки, но и верхнюю одежду: пальто и пуховики. Также есть аксессуары и обувь.





@pink_panther_astana

Бутик с разнообразной женской одеждой. На выбор: вещи в стиле героинь корейских дорам, современный гранж и спорт-шик. Также представлены головные уборы и рюкзаки.





@hanguk_kids

Детская одежда от корейских брендов. Нарядные платья, повседневные спортивные костюмы, водолазки и тренчи для маленьких модников и модниц.







Косметика



@asianbeautyastana

Магазин радует своим ассортиментом, вот уже десять лет, и здесь вы можете найти все необходимое для ухода за лицом и телом.





@xo_magazin

Сеть супермаркетов по СНГ с огромным ассортиментом: средства для кожи лица и тела, разные закуски и сладости, хозяйственные товары, а также еще много полезного и интересного.





@koreanshop_kz

Интернет-магазин корейской косметики. На этой странице вы можете не только ознакомиться с ассортиментом товаров, но и узнать особенности действия определенных продуктов.





@koreanluxe.reserve

Косметика класса-люкс прямо из Кореи. Уход за кожей лица и тела, различные масла, эмульсии и тонеры, которые можно приобрести.









Корейская еда







@madeinkorea.nursultan

Филиал МИКО в столице, где можно купить как косметику, так и хозяйственные товары. И много вкусного: разные виды печенья, водоросли, рамен, чипсы и напитки.





@astana_kymsan

Продуктовый магазин, где вы можете приобрести соусы, виды лапши, разные снеки, морскую капусту и грибы.





@seoulmart.nursultan

Корейский магазин, где продают как косметику, так и продукты, в том числе, тунец, овощную пастилу, тофу, чимпени и чипсы нори.