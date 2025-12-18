Горнолыжный курорт «Шымбулак»: график работы и стоимость посещения в 2025-2026

Сезон катаний 2025-2026 на горнолыжном курорте «Шымбулак» официально стартовал. Рассказываем о графике работы и стоимости посещения комплекса.



«Шымбулак», @shymbulakmountainresort — это главный горнолыжный курорт Казахстана. Здесь можно покататься на лыжах и сноубордах, насладиться живописными горными пейзажами и просто весело провести время с друзьями или семьей.

Курорт работает ежедневно. Зимой график работы канатных дорог выглядит так:

— «Медеу-Шымбулак» — 08:30-18:00

— «Комби-1» — 09:00-17:00

— «Комби-2» — 09:00-16:30

— «ККД-4» — 09:00-17:00

— «Левый Талгар» — 09:30-16:00.

В основное время цены на скипассы — пропуски на подъемники и трассы выглядят так:

— детский тариф для детей 6-14 лет на утро с 08:30 до 13:30 — 3000 тенге

— взрослый тариф на утро с 08:30 до 13:30 — 11 500 тенге

— детский тариф для детей 6-14 лет на полный день с 08:30 до 18:00 — 6000 тенге

— взрослый тариф на полный день с 08:30 до 18:00 — 15 500 тенге

— тариф «Начинающий» на полный день с 08:30 до 18:00 — 8000 тенге

— детский тариф для детей 6-14 лет после обеда с 12:30 до 18:00 — 4000 тенге

— взрослый тариф после обеда с 12:30 до 18:00 — 12 500 тенге.

Также на «Шымбулаке» каждый вторник, четверг и субботу проходят ночные катания с 19:00 до 23:00 на трассах «Талгар», «Белый мишка», «Ак Барсик». Цены на ночные катания:

— детский тариф для детей 6-14 лет — 3000 тенге

— тариф «Новичок» — 4000 тенге

— взрослый тариф — 10 500 тенге.

Горнолыжный курорт «Шымбулак» также предлагает своим гостям приобрести абонементы на целый сезон по данным тарифам:

— детский тариф для детей 6-14 лет — 250 000 тенге

— взрослый тариф — 550 000 тенге.

Дети до 6 лет посещают комплекс бесплатно.

На курорте весело и интересно провести время могут не только лыжники и сноубордисты, но и пешие туристы, желающие насладиться приятной атмосферой, неповторимыми пейзажами и стильными ресторанами и кофейнями на высоте. Тарифы на канатные дороги для пеших туристов выглядят так:

— Shymbulak Ticket в одно направление для детей 6-14 лет — 2000 тенге

— Shymbulak Ticket в одно направление для взрослых — 4000 тенге

— Shymbulak Ticket в оба направления для детей 6-14 лет — 4000 тенге

— Shymbulak Ticket в оба направления для взрослых — 8000 тенге

— Shymbulak Ticket 360° в оба направления для детей 6-14 лет — 5000 тенге

— Shymbulak Ticket 360° в оба направления для взрослых — 10 000 тенге

— «Комби-1 – Комби-2» в оба направления для детей 6-14 лет — 3000 тенге

— «Комби-1 – Комби-2» в оба направления для взрослых — 6000 тенге

— «ККД-4» в оба направления для детей 6-14 лет — 2000 тенге

— «ККД-4» в оба направления для взрослых — 4000 тенге.

На курорте можно взять на прокат горнолыжное снаряжение. Цены на полные комплекты на один день для взрослых начинаются от 8000 тенге, а для детей 3-14 лет — 6000 тенге. Цены на оборудование и спортивные костюмы отличаются при бронировании инструктора в горнолыжной школе.