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10 отелей и баз отдыха для комфортного отдыха на Капчагае
Город Алматы

27.06.2025

10 отелей и баз отдыха для комфортного отдыха на Капчагае

Для тех, кто ищет идеальное место для отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, мы подготовили подборку из 10 локаций — от уютных семейных баз отдыха до роскошных комплексов.


«Ямайка», @yamayka.club

Семейная база отдыха с комфортными домиками вместимостью до 12 человек, оборудованным пляжем, мангальными зонами, бассейном и банями. В стоимость проживания включены завтраки, а для детей оборудована детская площадка и водные аттракционы. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам.


Makao, @makaoluxuryvillage


Всесезонный комплекс для роскошного загородного отдыха. Виллы, бассейн под открытым небом с комфортной зоной для загара, SPA-комплекс, ресторан, бар и первоклассный сервис — здесь продумана каждая деталь.


ASP Club, @asp.club.kz


Уникальный семейный развлекательный комплекс со стильными номерами, чистым пляжем с лежаками и зонтиками, большим бассейном под открытым небом и разнообразными развлечениями: катание на вейкборде, картинг, кибер зона для игр и караоке-зал.


«Домик на заливе», @domik_na_zalive


Современные уютные бунгало на берегу Капчагая, в которых есть все необходимое для вашего комфортного отдыха. Здесь вы можете покататься на сапбордах и квадроциклах, заняться рыбалкой и воспользоваться мангальной зоной.


Del Mare, @del_mare_konaev


Отель премиум-класса с просторным открытым бассейном, шикарным SPA-комплексом и уникальным баром в бассейне. Каждую пятницу, субботу и воскресенье здесь проходят зажигательные вечеринки.


Golden Beach Resort, @goldenbeach_qapshagai


Современный комплекс, в котором вы можете остановиться как в просторном домике, так и в уютном номере. Гостям доступен оборудованный пляж и несколько открытых бассейнов. Для детей предусмотрены водные аттракционы и горки.


«Малибу», @otdyh.kapchagay.malibu

Зона отдыха с комфортными номерами, мангальной зоной, тремя бассейнами и баней с купелью и джакузи. Капчагайское водохранилище находится в шаговой доступности, на территории также есть спортивные и детские площадки.


Comfort, @comfort.konaev

Комплекс с уютными номерами, бассейнами под открытым небом, большим банным комплексом и рестораном с разнообразным меню и авторскими напитками. Здесь также проходят яркие вечеринки.


Riviera Resort, @riviera_resort_konaev


Зона отдыха с уютными номерами, большим открытым бассейном, оборудованным пляжем с пирсом и летним кафе. Отличный выбор для семейного отдыха. Здесь также есть просторные банкетные залы.


Alex, @alex.baza.konaev

База отдыха с песчаным пляжем, разнообразными водными развлечениями, комфортными топчанами и беседками. Для детей предусмотрена игровая площадка.

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#алматы #лето #капчагай #базаотдыха
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