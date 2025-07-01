10 отелей и баз отдыха для комфортного отдыха на Капчагае

Для тех, кто ищет идеальное место для отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, мы подготовили подборку из 10 локаций — от уютных семейных баз отдыха до роскошных комплексов.









Семейная база отдыха с комфортными домиками вместимостью до 12 человек, оборудованным пляжем, мангальными зонами, бассейном и банями. В стоимость проживания включены завтраки, а для детей оборудована детская площадка и водные аттракционы. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам.









Всесезонный комплекс для роскошного загородного отдыха. Виллы, бассейн под открытым небом с комфортной зоной для загара, SPA-комплекс, ресторан, бар и первоклассный сервис — здесь продумана каждая деталь.









Уникальный семейный развлекательный комплекс со стильными номерами, чистым пляжем с лежаками и зонтиками, большим бассейном под открытым небом и разнообразными развлечениями: катание на вейкборде, картинг, кибер зона для игр и караоке-зал.









Современные уютные бунгало на берегу Капчагая, в которых есть все необходимое для вашего комфортного отдыха. Здесь вы можете покататься на сапбордах и квадроциклах, заняться рыбалкой и воспользоваться мангальной зоной.









Отель премиум-класса с просторным открытым бассейном, шикарным SPA-комплексом и уникальным баром в бассейне. Каждую пятницу, субботу и воскресенье здесь проходят зажигательные вечеринки.





Golden Beach Resort, @goldenbeach_qapshagai





Современный комплекс, в котором вы можете остановиться как в просторном домике, так и в уютном номере. Гостям доступен оборудованный пляж и несколько открытых бассейнов. Для детей предусмотрены водные аттракционы и горки.









Зона отдыха с комфортными номерами, мангальной зоной, тремя бассейнами и баней с купелью и джакузи. Капчагайское водохранилище находится в шаговой доступности, на территории также есть спортивные и детские площадки.









Комплекс с уютными номерами, бассейнами под открытым небом, большим банным комплексом и рестораном с разнообразным меню и авторскими напитками. Здесь также проходят яркие вечеринки.









Зона отдыха с уютными номерами, большим открытым бассейном, оборудованным пляжем с пирсом и летним кафе. Отличный выбор для семейного отдыха. Здесь также есть просторные банкетные залы.









База отдыха с песчаным пляжем, разнообразными водными развлечениями, комфортными топчанами и беседками. Для детей предусмотрена игровая площадка.