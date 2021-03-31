10 уникальных музеев в Алматы и Нур-Султане  

А вы любите посещать музеи или думаете, что это скучно?





Алматы





Один из главных музеев страны, а также один из крупнейших и старейших музеев ЦА. 3 этажа музея включают в себя выставочные галереи и 4 экспозиционных зала. В музее есть зал палеонтологии и археологии, истории Казахстана с XV до нач. ХХ столетия, истории и этнографии народов, проживающих в Казахстане. Четвертый зал отражает историю независимого современного Казахстана.

Адрес: мкр. Самал-1, 44





Музей Алматы

Музейные коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов. Среди них — произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, а также этнографии представителей народов, проживающих ныне в Алматы.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 132





Открытие музея состоялось в 1961 году. С 2012 года функционирует экспозиция палеонтологического зала, также была создана экспозиция зоологического зала.

Адрес: ул. Шевченко, 28, 1 этаж





Музей геологии РК

Музей имеет научную направленность и является бесспорным лидером по количеству и разнообразию геологических образцов, здесь собраны лучшие примеры руд и минералов со всего Казахстана. Запомнится этот музей не только своим оригинальным лифтом, но и залом, который оформлен так, будто вы находитесь под землей.

Адрес: пр. Достык, 85





Государственный музей искусств Казахстана им. А. Кастеева, @kasteyev_museum

Это самый крупный музей искусства в Казахстане, пристанище для больше чем 22 500 работ. Музей собрал произведения талантливых художников Казахстана, России, Европы, Америки и стран народов Востока. Кроме картин здесь представлены скульптуры и объекты прикладного искусства.

Адрес: мкр. Коктем-3, 22/1





Дом-музей Д. А. Кунаева

Музей состоит из двух комплексов. Первый комплекс — музей Кунаева, который состоит из трех экспозиционных залов, посвященных жизни и деятельности Кунаева. Экспозиция музея рассказывает о его детстве и студенческих годах, начале трудовой и государственной деятельности.

Второй комплекс — мемориальная квартира-музей Кунаева, в котором он прожил 24 года.

Адрес: ул. Тулебаева, 117





Нур-Султан





Национальный музей РК, @nationalmuseumkz

Национальный музей РК — это самый большой музей страны. В музее хранятся знаменитый на весь мир Золотой человек, золотые находки курганов Берель, Талды, Таксай-2, уникальные находки Ботайского поселения, средневековых городов Туркестан, Отырар и другие.

Адрес: пр. Тауелсиздик, 54

Контакты: 8 7172 919 035





Музей Сакена Сейфуллина, @seifullin_museum

Этот музей посвящен жизни и трудовой деятельности казахского поэта и писателя Сакена Сейфуллина. Архивные материалы, рукописи, письма, личные принадлежности писателя, книги, газеты, журналы расположены в шести залах музея.

Адрес: ул. Ауэзова, 20

Контакты: 8 7172 323 563





Музей энергии будущего «Нур Алем», @_qazexpocongress_

Музей состоит из восьми этажей, каждый из которых посвящен определенному виду энергии и будущему Казахстана.

Адрес: пр. Мангилик Ел, В1

Контакты: 8 7172 917 123





Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен»

Художественный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» познакомит вас с историей государства и культурой его народов. На карте отражена природа, ландшафт и архитектура, нанесены транспортные сети. Количество экспонатов комплекса превышает больше 200 экземпляров и постоянно увеличивается.

Открытие планируется 15 апреля, но за более точной информацией обращайтесь по телефону.

Адрес: Кургальжинское шоссе, 2/1

Контакты: 8 7172 245 272