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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 магазинов, где покупает одежду алматинская и астанинская молодежь
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Город Алматы

Сегодня в 17:52

9 магазинов, где покупает одежду алматинская и астанинская молодежь

Алматы

@asayjurek


Единственный в городе selected секонд-хэнд. Доступные цены и разнообразная подборка вещей из разных стран. Здесь можно найти туфли от Prada или винтажные украшения.

@theartismuse


Основательница бренда Muse — Динара Рахимбаева. Динара — модель и блогер, которая создала стильный бренд одежды для активных и смелых девушек. На странице @theartismuse только модная и актуальная одежда: утепленные пальто, пиджаки мужского кроя, велосипедки и тренчи.

@bibotta.studio


Минималистичный бренд одежды, где можно купить свитшоты, брюки, рубашки из натуральных тканей в сдержанных цветах. Новинки этого сезона — жилет и бомбер oversize фасона на кнопках с вышивкой, куртка из водоотталкивающей плащевки и куртка-жакет двубортный, серого цвета с накладными карманами и поясом.

@mod_boutiques


Классный шоурум, который открыла @leilayurchuk. Здесь вы найдете платья, куртки, жилеты, джинсы и много красивой одежды, которая классно сочетается между собой.

Нур-Султан

@bruxstore


Магазин для ценителей качественной повседневной и спортивной одежды. Здесь вы найдете оригиналы кроссовок Nike Air Force 1 Low, новые New Balance серии 5740, куртку-анорак Napapijri Rainforest Winter и много других стильных вещей.


@deppo.astana


Один из самых популярных в столице онлайн-сэкондхендов. Здесь лучшее соотношение цены и качества.

Также ребята осуществляют доставку по всему РК. А еще красивая страница, заходите за порцией красоты.


@wilky_kz


Магазин женской одежды в центре правого берега столицы. Худи, бомберы, спортивные двойки и джинсы — все самые актуальные модели можно найти здесь. Цены вас тоже приятно порадуют и бесплатная доставка по всему РК.

@ikki.astana


IKKI — это базовая одежда для девушек, которые живут в больших городах. На странице @ikkistores всегда настроение молодости и свежести. На них стоит подписаться не только, если вы что-то планируете приобрести, но и просто вдохновиться актуальными образами.

@qazaq.republic

Qazaq Republic — бренд с национальной айдентикой в современном стиле. Здесь можно приобрести худи, свитшоты, джинсы, рубашки, футболки, бомберы, шапки в разных цветах и с интересными принтами. Также — термобутылки Bótelke, сумки Sómke, боксы QR:MaskBox и не только.

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