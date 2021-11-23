9 магазинов, где покупает одежду алматинская и астанинская молодежь

Алматы

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Минималистичный бренд одежды, где можно купить свитшоты, брюки, рубашки из натуральных тканей в сдержанных цветах. Новинки этого сезона — жилет и бомбер oversize фасона на кнопках с вышивкой, куртка из водоотталкивающей плащевки и куртка-жакет двубортный, серого цвета с накладными карманами и поясом.

Классный шоурум, который открыла @leilayurchuk . Здесь вы найдете платья, куртки, жилеты, джинсы и много красивой одежды, которая классно сочетается между собой.

Нур-Султан

Магазин для ценителей качественной повседневной и спортивной одежды. Здесь вы найдете оригиналы кроссовок Nike Air Force 1 Low, новые New Balance серии 5740, куртку-анорак Napapijri Rainforest Winter и много других стильных вещей.





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Магазин женской одежды в центре правого берега столицы. Худи, бомберы, спортивные двойки и джинсы — все самые актуальные модели можно найти здесь. Цены вас тоже приятно порадуют и бесплатная доставка по всему РК.

IKKI — это базовая одежда для девушек, которые живут в больших городах. На странице @ikkistores всегда настроение молодости и свежести. На них стоит подписаться не только, если вы что-то планируете приобрести, но и просто вдохновиться актуальными образами.

Qazaq Republic — бренд с национальной айдентикой в современном стиле. Здесь можно приобрести худи, свитшоты, джинсы, рубашки, футболки, бомберы, шапки в разных цветах и с интересными принтами. Также — термобутылки Bótelke, сумки Sómke, боксы QR:MaskBox и не только.