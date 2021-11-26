«Дом 36». Где алматинцы могут найти креативную площадку и поддержку единомышленников

Нафисат Ермагамбетова, город — Алматы, сооснователь и управляющий партнер Дома на Барибаева 36, @dom36.kz





Как все началось

Идея создания арт-пространства появилась у нас с Дауреном Тюлеевым из личного запроса. В городе не хватало места, куда можно было бы прийти, поработать над интересными проектами, провести время с семьей, найти единомышленников, найти необычное обучение.

В марте-апреле 2020 года, во время локдауна, начала формироваться концепция проекта. Параллельно мы нашли помещение — дом на Барибаева, 36.

Позже к нам присоединились еще два партнера — Алексей Ли и Рустам Кужагалиев. Рустам занимает позицию операционного директора. Я отвечаю за творческие проекты, культурные программы, стратегические направления. А Даурен занимается развитием партнерской сети. В нашей команде есть и другие люди. Они курируют различные направления нашего пространства. При отборе людей мы учитываем их интересы, увлечения и подбираем соответствующие задачи.

Автор фото: Жанарбек Аманкулов

При выборе названия пространства мы спрашивали мнение друзей, гостей. Нам хотелось, чтобы у нас люди чувствовали себя комфортно, свободно, чтобы это место их вдохновляло. И поэтому «Дом 36» — это идеальное название, ведь именно дома мы чувствуем себя хорошо. Еще это небольшой экскурс в советские времена, когда были дома творчества, дома писателей. Потому что наше пространство — это место встречи разных поколений.

Об идее

«Дом 36» — это площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Задачи проекта — организация культурных событий, развитие креативной индустрии, творческих сообществ, а также социального и молодежного предпринимательства.

Мы сформулировали несколько ценностей нашего пространства: сообщество, соучастие, содействие, содружество, сорадость, сообщение, событие, сотворчество. Главная идея — жизнь offline, быть здесь и сейчас, в настоящем моменте.

Автор фото: Тео Фрост

Нам нравится создавать условия для развития осознанного общества. Мы помогаем художникам и другим творческим людям в реализации их инициатив.

Как устроен «Дом 36»

На сегодняшний день у нас есть здание, где располагается наша команда, а также резиденты, которые арендуют студии и офисы. Они работают в самых разных сферах: балетная школа, школа диджеинга, кафе, мастерские, образовательные проекты, архитектурное бюро и другие.

Есть общественное пространство, где мы сами проводим мероприятия или сдаем его в аренду другим компаниям.

Кроме того, к нам можно прийти и поработать в небольшой зоне коворкинга.

На территории также есть гостевой дом, старые гаражи, где тоже организуются новые площадки, двор, где мы проводим мероприятия на свежем воздухе.

Нам интересны разные направления событий и мероприятий. Это все, что касается таких тем, как философия, естествознание, искусство, ремесла, история, экономика, популярная наука, урбанистика, экология, общество, образование, здоровый образ жизни, киноискусство, музыка, литература, природа, путешествия, хобби.





Поэтому мы проводим выставки, концерты, творческие вечера, арт-инсталляции, перформансы, театральные постановки, фестивали, мастер-классы, лекции, обучающие программы, программы менторства, арт-мастерские и многое другое. Например, в декабре театр «АсАбАлАр»выступит у нас со спектаклем «Сеанс», а мы проведем арт-базар, куда художники и галереи смогут выставить свои произведения искусства.

Помимо горожан, мы работаем с творческими деятелями, которые находятся вне Алматы. Они тоже могут воплотить у нас свои идеи. Например, к таким людям относится Паша Кас.

Также есть проекты, которые мы реализуем для других компаний или организаций. Летом компания Meloman Travel проводила фестиваль в Восточном Казахстане с целью популяризации этого региона. Мы подготовили арт-программу для этого фестиваля. Пригласили художников разных направлений, и они создали собственные проекты о Восточном Казахстане.

О резидентах и гостях

У нас широкая аудитория. Творческая энергия есть в каждом. Но проявляется она у всех по-разному: в искусстве, культуре, бизнесе. Поэтому к нам приходят люди самых разных национальностей, профессий, возраста, интересов.

Автор фото: Рината Кан

Наши гости и резиденты любят жизнь. Они свободные, ответственные, смелые. Это не только алматинцы, но и гости города.

Например, пространство 1991 привлекает молодежь, а французский ресторан Le Bouchon нравится иностранной публике. Именно поэтому к нам можно приходить всей семьей. Каждый найдет занятие по душе.

О планах

У нас много идей, поэтому в ближайшее время мы хотим сделать акцент на реализации собственных проектов.

В планах выходить на международный рынок, устанавливать связи с иностранными художниками.