Шопинг в Алматы: лучшие торговые центры на любой бюджет

Алматы — это не только культурный и экономический центр Казахстана, но и настоящий рай для любителей шопинга. В этом городе можно найти все: от роскошных брендов и модных бутиков до уютных концептуальных магазинов и колоритных рынков. Если вы ищите места для шопинга в Алматы, не знаете, где купить брендовые вещи в Алматы или ищите торговые центр в Алматы, смотрите наш обзор.





ТРЦ Mega Alma-Ata на Розыбакиева

Торгово-развлекательный центр Mega Alma-Ata расположен рядом с парком Первого президента и реки Большая Алматинка. Он состоит из двух корпусов, поэтому здесь большое количество бутиков, которые вы можете выбрать в зависимости от вкуса и бюджета.

Есть и известные бренды: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Massimo Dutti, и отечественные бренды: ALLOFF, Mimioriki, Samidel`. После шопинга можно посмотреть фильм в кинотеатре Chaplin или выбрать место для обеда или ужина.





ТРЦ Mega park Alma-Ata на Макатаева

Торгово-развлекательный центр Mega park расположен в центре, дальше Арбата в верхней части города. В ТРЦ вас ждет большой выбор бутиков одежды, аксессуаров, техники и косметики. Здесь можно подобрать то, что вам нужно и по вашему бюджету. Есть такие магазины как Zara, H&M, Adidas, Gloria Jeans и другие. Еще много кафе и ресторанов быстрого питания.





ТРЦ Dostyk Plaza

Торгово-развлекательный центр Dostyk Plaza расположен в верхней части города в микрорайоне «Самал». Dostyk Plaza ориентирован на известные бренды, такие как Ralfh Loren, Lacoste, Hugo, Karl Fagerfeld. В Dostyk Plaza вы также найдете магазин косметики «Золотое яблоко».





Esentai Mall

Торгово-развлекательный центр Esentai Mall — это люксовый молл. Он расположен возле университета КазНУ имени Аль-Фараби и отеля Ritz-Carlton в верхней части Алматы.

В Esentai представлены такие бренды, как Louis Vuitton, Prada, Dior, Moncler, Burberry, а также трехуровневый магазин Saks Fifth Avenue. Здесь вы сможете купить дизайнерскую одежду и аксессуары люксовых брендов.





ТРЦ Forum

Торгово-развлекательный центр Forum расположен в самом центре Алматы. Forum — это воплощение концепции «город в городе». В самом ТРЦ расположены магазины, рестораны, развлекательные и спортивные площадки, супермаркеты, кинотеатр и боулинг для веселого времяпрепровождения с близкими. В Forum менее оживленно, чем в других ТРЦ, что позволит повести время с комфортом.





ТРЦ Grand Park

Если вы ищите недорогие торговые центры в Алматы, то посетить Grand Park. Он находится в нижней части города. Это один из самых больших по площади ТРЦ, он растянут на 12 секторов одноэтажного здания. Каждый сектор поделен на зоны женской одежды, мужской одежды, детской одежды, еды, косметики. ТРЦ предлагает большой выбор для бюджетных покупок.





ТРЦ MOSKVA Metropolitan

Торгово-развлекательный центр MOSKVA Metropolitan находится возле метро «Москва». Более 150 бутиков работают в этом ТРЦ. Здесь вы сможете приобрести одежду, аксессуары, обувь по доступной цене. Еще работает кинотеатр, фудкорт, а также кафе и рестораны.





ТРЦ ADK

Торгово-развлекательный центр ADK расположен немного выше ТРЦ MOSKVA Metropolitan. Здесь вы найдете такие бренды, как LC Waikiki, DeFacto, Kari, O`stin, также большой выбор аксессуаров в Lady Collection. В ТРЦ есть кафе и рестораны разной кухни, гипермаркет A1Store и кинотеатр Chaplin Cinema.





ТРЦ Aport Mall

Торгово-развлекательный центр Aport Mall — один из крупнейших моллов страны, расположен в нижней части города. На территории центра находятся ритейлы Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие.

Здесь можно найти новые для Казахстана бренды и магазины, такие как: «Л’Этуаль» — сеть по продаже косметики и парфюмерии, SPX — турецкий бренд спортивной одежды и обуви, Super Step — первый в Казахстане мультибрендовый магазин обуви.





ТРЦ Atakent mall

Торгово-развлекательный центр Atakent mall — первый молл, расположенный в парковой зоне. Здесь широкий выбор магазинов, центр мобильности «Студент», восточный базар Karkara City, батутный парк Gravity и современный кинотеатр. Также на территории ТРЦ есть бесплатная парковка на 1200 мест. После долгого шопинга вы сможете прогуляться по парку.