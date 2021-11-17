Заведения в Алматы и Нур-Султане, где завтраки подают весь день 

Если любите вкусные, плотные завтраки и хотите ими наслаждаться не только в утреннее время, то специально для вас мы подобрали заведения, в которых подаются завтраки весь день до закрытия.







Алматы









Здесь не только вкусные, но и красивые завтраки. Панкейки, вафли, каши и даже завтраки с креветками — всем этим, вы сможете насладиться не только утром, ведь завтраки в заведении подаются до конца рабочего дня.





Здесь не только приготовят вкусный кофе, но и накормят завтраком. Приятная, уютная атмосфера заведения скрасит ваше времяпрепровождение и даст возможность насладиться вкусной едой.





Блинчики с шоколадом, скрамбл с лососем и буррито. Захотели эти завтраки, но на дворе уже вечер? Тогда собирайтесь, ведь в заведении подают завтраки весь день.









Атмосферная кофейня с красивым интерьером, в котором вы сможете попробовать различные, сытные завтраки и приятно провести время со своими близкими.







Не знаете где с друзьями приятно провести время? @aroma_kz ждет вас на завтрак! Интересный интерьер и не менее интересное меню, оставит лишь позитивные впечатления.





Заведение радует посетителей вкусными завтраками. Здесь вы сможете позавтракать как в красивом французском кино, заказав себе круассан и кофе.





Нур-Султан









В Whoopie Cakes никогда не наступает вечер, потому что меню, основанное только на завтраках, и пастельные тона интерьера, дарят ощущение вечного доброго утра.









Шефы ресторана UNO используют фермерские ингредиенты для своих основных блюд, тем самым привносят новизну в меню городской гастрономии. Заведение предлагает большой выбор завтраков, которые Вы можете заказать в любое время до закрытия.









Кондитерский бутик La Creme знаменит эстетичным французским стилем в интерьере и меню, десертами с авторским дизайном и сытными, вкусными завтраками, которые подаются весь день.









Атмосферное кафе-кондитерская с интернациональной кухней, интересными авторскими десертами и уютным интерьером. Fika предлагают различные варианты для хорошего завтрака —сладкие, сытные, полезные, а главное, ими можно насладиться не только утром.





Яркое, «инстаграмное» кафе Delish открылось в этом году и радует посетителей своим меню, в котором есть интересные сеты из блюд разной кухни. Можно попробовать их завтраки в любое удобное для вас время в компании близких.





В кафе «Коктем» для каждого гостя найдется блюдо по вкусу, особенно для любителей индийской кухни. Выбор в основном меню — большой: блюда разной кухни, веган меню, стрит-фуд. Завтраки в «Коктеме» подаются весь день.