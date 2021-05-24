Где отдохнуть: 10 зон отдыха, которые находятся недалеко от Алматы и Нур-Султана

Часто мы не выезжаем на природу, потому что думаем, что на это нужно много времени. Мы нашли для вас места, куда вы сможете доехать меньше, чем за 30 минут и полноценно отдохнуть.







Алматы





Country Village Resort, @country_village_resort

Уютный комплекс, для создания которого использовались только экологически чистые материалы. Здесь гости чувствуют себя как дома. К вашим услугам катания на пони, велосипеды, квадроциклы, игровые комнаты, услуги няни. Можно посетить настоящую русскую баню, хамам, искупаться в бассейне и воспользоваться SPA.





Место, куда хочется отправиться, чтобы забыть о городской суете, насладиться величием гор и провести время так, чтобы захватывало дух. Здесь вы найдете деревянные коттеджи в скандинавском стиле, финские гриль-беседки, горки-тюбинг, аренду мангалов, конные прогулки и яблоневые сады. Это место сделано для вас с любовью и заботой.





Зона семейного отдыха находится в Аксайском ущелье, в экологически чистом уголке природы. На территории расположены: комфортабельные беседки, детская площадка, озеро с живой форелью для рыбалки. К вашим услугам уютные беседки, топчаны, мангал и казан. Насладитесь сказочным отдыхом!





Семейный горный курорт в центре Евразии, в окружении девственной природы предгорий Тянь-Шаня. Здесь представлена уникальная инфраструктура: деревенька на деревьях, самая большая юрта в мире, троллейный парк, скалодром на естественном горном рельефе, этно-SPA UMAI, расположенный в традиционных казахских юртах и многое другое. Место, где невозможно соскучиться!





Семейный горный курорт находится всего в 30 минутах езды от города. Проживание в комфортабельном гостиничном комплексе, пешие походы, горные туры, конные прогулки, спортивные площадки, настольный теннис, катание на роликах, велотуры - все эти развлечения и удобства ждут вас в одном месте.





Нур-Султан





База отдыха расположена всего в 20 минутах езды от центра столицы. На территории расположены: страйкбольная площадка, тир, открытый водоем с понтонами для спортивной рыбалки, зона барбекю, крытые и открытые беседки, турецкий хамам с крытым бассейном, баня на дровах, детская площадка, скалодром, веревочный парк, спортивная площадка. Также можно взять на прокат квадроциклы и велосипеды.





RIMEVILL – это зона отдыха и развлечений в живописном и экологически чистом районе на берегу реки Ишим, всего в 29 км езды от центра столицы. Благоустроенный лесной массив с деревянными и брусчатыми настилами и причалами, подогреваемые бассейны с раздвижной крышей, бассейн на реке, сауна, рыбалка, беседки, детские и спортивные площадки, веревочный городок с тарзанками. Для активного отдыха есть лодки, катамараны, водный шар и велосипеды.





Зона отдыха расположена в 20 минутах езды от столицы. Красивый пейзаж, чистый летний бассейн, лучший ипподром в городе, уютнейшие летние беседки с мангалом и детские развлекательные зоны. Для полного релакса есть русская и финская парная на дровах, вкуснейшие шашлыки и стейки. На территории стоят казахские юрты, которые встретят вас комфортной прохладой в жаркую погоду.





Зона отдыха окружена лесом. Здесь есть все для активного и полезного отдыха: тропинки для пеших прогулок, бассейн, домики и номера, конный центр, маршруты для поездок на квадроциклах и прогулок на лошадях. На территории расположена эксклюзивная площадка для проведения матчей по пейнтболу. И все это в 20 минутах от города!





Green Park - это центр элитного отдыха. Включает в себя номера европейского стандарта, SPA, гостевые домики на берегу реки Нуры. На территории созданы все условия для активного отдыха, бассейны, джакузи, три вида саун. Также велопрокат, лодки, катамаран и детская игровая площадка. Комплекс находится в поселке Косшы.