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Astana Rock Cafe: где в Нур-Султане собираются любители рока, джаза и фолка
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16.08.2020

Astana Rock Cafe: где в Нур-Султане собираются любители рока, джаза и фолка

Astana Rock Cafe — это атмосферный бар, в которым почти каждый день играют молодые группы. Советуем заглянуть тем, кто ищет ярких развлечений в столице.


Глеб Родионов, 33 года, предприниматель, сооснователь Astana Rock Cafe


Как все началось


Закончив университет в 2009 году я задумался над тем, чем буду заниматься дальше. В то время в Нур-Султане практически не было мест, где могла бы развлекаться молодежь. Так как я был связан с музыкой, то решил создать студию, в которой можно было бы не только репетировать, но и собираться на обсуждения, устраивать вечера кино и настольных игр. Хотелось создать микро-сообщество по интересам. В идею вложился старший брат, и с помощью его инвестиций я снял подвал, который мы обустроили вместе с командой. Назвали его «Клубом по интересам».

У нас начали собираться различные музыкальные группы и любители интеллектуальных игр. Подобный формат отдыха на тот момент был нетипичным, и к нам приходили люди, которые искали интересных развлечений в столице.

Я был связан с музыкой и решил создать студию, в которой можно было бы не только репетировать, но и собираться на обсуждения, устраивать вечера кино и настольных игр

Этот прообраз рок-кафе просуществовал несколько месяцев. Дальше я занимался организацией коктейльных вечеринок, игровых встреч, работал арт-директором в разных заведениях. Параллельно не переставал заниматься музыкой и не забывал об идее создания своего кафе.

Вместе с опытом работы появились необходимые навыки. Тогда я договорился со своим знакомым Андреем Евсеевым, предпринимателем, который занимался организацией концертов и владел своим рок-клубом. Мы нашли еще одного партнера и приступили к строительству.

Официальное открытие состоялось 29 февраля 2020 года.


Об атмосфере


Мы не вкладывали много средств в дизайн и оформление — считаем, что это не главное. При постройке использовали материалы, которые были под рукой или привезены из путешествий.

Особенность заведения — атмосфера. Постоянные гости приходят именно из-за нее. Она напоминает фильмы 80-х годов с их классическими барами, в которых собираются завсегдатаи.

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К нам заходят студенты, связанные с музыкой и играющие в группах, и люди, которым становится скучно в столице. Приходит много иностранцев, которым интересна местная музыкальная культура, и люди постарше, у которых уже есть устоявшаяся компания. Они ностальгируют по давним временам, ведь когда-то на месте нашего заведения находился бар «Че Гевара» — один из немногих проектов, который строился на андерграундной музыке.


О музыке


В заведении играет разная музыка. За последние полтора года выступило больше 40 групп из разных городов Казахстана: Алматы, Петропавловска, Караганды. Чаще всего это кавер-бэнды, которые играют рок или поп-рок музыку.

музыка

рок кафе

артисты

Бывают и авторские проекты — команды, которые исполняют музыку, написанную самостоятельно, к примеру группа «Новокаин» или «Ашина», которые играют этническую казахскую музыку с элементами тенгрианства.

Привозные группы самые необычные. К примеру, у нас выступала команда из Бишкека — они играли старые советские песни в новой, молодежной подаче. А однажды группа из Ирландии исполняла национальную фолк-музыку.


О планах


В планах создание тематических вечеров и фестивалей.

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#музыкаастана #музыка #рокмузыканты #музыканты #astanarockcafe
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