Для однолюбов: рестораны и кофейни, которые есть и в Алматы, и в Нур-Султане

Рассказываем, какие заведения прочно обосновались в северной и южной столицах и зачем туда идти.





Кофейни Marrone Rosso — огромная сеть с десятком точек, охватывающая весь Казахстан. Гордость заведения — свежеваренный кофе из отборных зерен собственной обжарки. Здесь всегда свежая и вкусная выпечка, а также фирменные блюда.





Сеть кофеен Coffee Boom встречают гостей в 18 городах Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана с 2010 года. Сочетание имиджа городской кофейни и авторской кондитерской нашло отклик у гостей заведений и позволило стать одним из любимых мест отдыха казахстанцев. Гостям предлагают разнообразное меню, широкий ассортимент кондитерских изделий.





Tochka покорила сердца жителей столицы особой атмосферой, богатым выбором вкусных блюд и ароматным кофе.





Крупнейшая ресторанная сеть abr радует своих гостей в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана на протяжении вот уже 10 лет. Вам точно знакомы такие их рестораны, как Del Papa, «Дареджани», «Бродвей Бургер», Ramen 77. Отличный сервис, уютный интерьер, приятная атмосфера и вкусные блюда — отличительная черта ресторанов.









BAO Sushi&Noodles Bar — это современный азиатский микс. Меню городского кафе включает в себя все самые вкусные блюда народов Азии: рамен, удон, лагман, кукси, якисоба, тепаньяки, донбури.









Первое заведение сети было открыто в 2008 году в Алматы и с первых дней полюбилось жителям города. Назван ресторан единицей объема, используемой преимущественно в США, Великобритании, а также в Ирландии. В меню заведения блюда европейской кухни.









Здесь готовят традиционные блюда уличной кухни, которые сильно полюбились горожанам Нур-Султана, а затем и Алматы. В заведениях регулярно проводятся мастер-классы по приготовлению различных блюд.









«Лепим и Варим» — это сеть современных пельменных, где каждый день на открытой кухне лепят удивительные пельмени: белые, зеленые, красные, черные, с мясом, сыром, креветками и крабом.