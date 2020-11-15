Как выбрать профессию будущего и быть востребованным на мировом рынке

Нурсултан Джубатыров, родной город — Актау, Software Engineer в WhatsApp, Facebook, @de_troit23









Я работаю Software Engineer в WhatsApp, Facebook. Программированием увлекся в седьмом классе.

Моя специальность востребованная. Технологии развиваются ежедневно. Все больше людей становятся пользователями компьютеров и мобильных устройств. Software Engineer создают с нуля новые продукты, которыми пользуются люди во всем мире.

Заработная плата зависит от места работы. В США платят больше всего, в Лондоне в среднем 50 — 60 000 GBP или 64 700 —77 640 $ в год для начинающего программиста.

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Аида Алимбекова, родной город — Алматы, экотренер, блогер, консультант, @aida_alimbekova









Я экотренер, начинала с ведения блога в Instagram на экологическую тему. Занимаюсь консультацией частных и юридических лиц в сфере экологичности образа жизни и бизнеса, создания «зеленого офиса». Сейчас у людей есть потребность в такой работе, поэтому я выбрала эту профессию.

Сейчас эпоха, когда старые профессии сменяются на новые, люди переучиваются на другие специальности. Экотренер, магистр устойчивого развития, экоконсультант — одни из профессий будущего.

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Рустам Камалов, город — Алматы, product manager Samsung Electronics









Я работаю в качестве product manager пять лет, от моей деятельности зависит многое. Я отвечаю за запуск продукта, его развитие, вижу финальный результат.

Профессия менеджера по продукту трансформируется, идет в сферу digital и IT. Появляются продукты, где требуются навыки использования информационных технологий, знание языков программирования.

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Ренат Янбеков, город — Москва, TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency, @yanbexx









Я директор SMM-агентства NERPA и TikTok-продюсер. Некоторые называют меня тиктологом.

Профессия TikTok-продюсера — это что-то новое. Люди относятся к ней по-разному: кто-то уважительно и с вниманием к экспертности, кто-то говорит, что это «ненастоящая профессия» и мне лучше пойти на завод.

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Сергазы Нарынов, родной город — Алматы, генеральный директор Alem Research









Специалист по Big Data — это аналитик и исследователь. У него должен быть трезвый взгляд на вещи, аналитический склад ума и минимум собственного мнения.

Специалист по большим данным может предложить свои услуги любой крупной компании, которая имеет дело с большим количеством неструктурированных данных — операторы сотовой связи, интернет-провайдеры, банки, крупные интернет-магазины и розничные сети. Структурировать и упорядочить данные по общим признакам, провести аналитику. В результате предоставить заказчику понятную ему картину происходящих процессов и улучшить взаимодействие с клиентами и бизнесами. Специалисты Big Data нужны и важны в современном мире.

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Артур Тухватулин, 21 год, город — Нур-Султан, киберспортсмен









В Казахстане развивается киберспорт, турниров становится больше, призовые фонды увеличиваются. И игроков становится больше, начинают открываться киберспортивные школы, академии, где есть тренеры, которые имеют опыт.



Для того чтобы профессионально заниматься кибеспортом, нужны условия для игры, определенные комплектующие: компьютер, мышка, клавиатура, монитор. Я недавно купил себе новый компьютер и потратил на все полмиллиона тенге. Но если есть желание, можно как я начинать играть на обычном ноутбуке, который нагревается.

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Илия Воскресенский, город — Санкт-Петербург, фотограф, travel-блогер, @elivosk









Я travel-блогер. Веду блог в Instagram и с некоторых пор в YouTube. Занимаюсь этим на постоянной основе: путешествую, фотографирую, снимаю stories, монтирую видео, делаю посты, публикую их в сети. Это полноценная ежедневная работа без выходных.

Большинство не понимает, как работает финансовая структура в блогосфере, как это все развивается и к чему придет. Но я уверен, что молодое поколение видит перспективу блогинга. По сути, это новая журналистика в свободных руках.

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Ерлан Танаев, город — Алматы, колорист, @yerrekke





Я колорист. Занимаюсь цветокоррекцией около пяти лет.

В Казахстане спрос на колористов невысокий, так как мы мало снимаем. Но цветокоррекция хороша тем, что хорошие специалисты могут работать со всем миром, не выезжая за пределы страны. Поэтому я могу конкурировать не с местным, а с мировым рынком.

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