Я киберспортсмен. 4 парня из Казахстана о турнирах, больших заработках и тренировках по 7 часов в день

Артур Тухватулин, 21 год, город — Нур-Султан, киберспортсмен













О киберспорте



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О будущем киберспорта в Казахстане

Эрик Ким, 21 год, город — Нур-Султан, профессиональный игрок в CS:GO









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Бекжан Джандиров, 23 года, город — Нур-Султан, киберспортсмен













О киберспорте

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Мнение окружающих

Жангир Утешев, 22 года, город — Нур-Султан, киберспортсмен











О киберспорте



Образ жизни



Мнение окружающих



О будущем киберспорта в Казахстане

Тогда я еще не интересовался соревновательной сценой и киберспортом. Мне было просто интересно играть с друзьями. Но когда через два года я достиг определенного уровня игры, я наткнулся на группу во «ВКонтакте» про столичные турниры. Мы с друзьями решили попробовать. Свой первый лан-турнир мы сразу же проиграли, было очень трудно. После этого в 2016 году я увлекся киберспортом: стал изучать, узнавать, кто за кого и как играет, и захотел оценить свой уровень игры на казахстанском уровне.Потом появились онлайн-турниры, я тоже в них участвовал, но у меня ничего не получалось. Я встретил крутых игроков, с которыми подружился, и стал много играть, тренироваться с ними. И уже в 2017-2018 годах я начал что-то выигрывать с ними. Дальше менялся состав команды, вырос уровень профессионализма, изменилось понимание игры. И в этом году мы с командой выиграли три крупных онлайн-турнира подряд в Казахстане.Мы даже не тренировались, но сразу выиграли. После третьей победы нами заинтересовались различные организации, которые хотели подписать нас под свое крыло. Мы присоединились к организации Se7en, тренировались под их именем в течение месяца и играли только онлайн, потому что казахстанских турниров сейчас особо нет. А через месяц эта организация прекратила свое существование в связи с вирусом. Но с нами остался тренер, с которым мы продолжаем тренироваться.Например, за последний турнир за первое место мы забрали три тысячи долларов. Обожаю киберспорт за атмосферу и соревновательный дух. Это напряженная игра и сильные эмоции, особенно когда все получается.Могут болеть спина, шея, глаза. У нас есть график: пять дней мы тренируемся, остальные дни отдыхаем. Но бывает, что и в остальные дни, когда мы должны отдыхать, у нас турниры.Маме нравится, что я могу на этом зарабатывать. Ей даже интересно, она интересуется, что это за игры и как в них играть. Друзья тоже меня поддерживают, кто-то даже тоже начал играть, но есть и те, кто не понимает.Даже молодежь мало что знает о киберспорте, например, мои бывшие одногруппники. У них свои увлечения и игры.И игроков становится больше, начинают открываться киберспортивные школы, академии, где есть тренеры, которые имеют опыт.Я недавно купил себе новый компьютер и потратил на все полмиллиона тенге. Но если есть желание, можно как я начинать играть на обычном ноутбуке, который нагревается.Выбрал эту специальность, потому что я знал, что мне не будет сложно учиться, и в дальнейшем, если захочу работать по специальности, это интересная деятельность.Киберспорт изменил мою жизнь.Когда в 16 лет мы с командой первый раз победили на крупном турнире в России и выиграли хорошие деньги, я понял, что хочу продолжать этим заниматься.Меня это заряжает.Я всех их уважаю и слежу за их карьерой, развитием. Конечно, мы не только об играх говорим, но и на другие темы тоже.Сейчас наша цель — попасть на MajorПоэтому важно быть в тонусе и иметь хорошие условия: качественная техника, скоростной интернет. Многие большие турниры организовывают в Европе, и, чтобы сигнал был лучше, наши ребята уезжают на время соревнований в Санкт-Петербург или Киев. Но это дорого.Некоторые знакомые бегают.Первый раз я пришел в игровой клуб в 2008 году и играл с друзьями. Тогда я не знал, что из этого появится целая индустрия, но понял, что все серьезно, когда увидел самый крупный турнир в США — International. Турнир проходит один раз в год на протяжении девяти лет, и сейчас призовой фонд International — 20-30 миллионов долларов.Нужно много думать, прорабатывать разные стратегии.Я серьезно воспринимаю эту деятельность и отношусь как к полноценной работе.Я поступил на режиссера в Малайзию и, пока учился, стал номером один среди местных дотеров. Но я решил вернуться в Казахстан, потому что перестал видеть перспективу в режиссуре, и чтобы зря не тратить родительские деньги, а самому зарабатывать.Чтобы достичь больших результатов, нужно полностью измениться, отказаться от личной жизни, оставить частичку себя. Потому что это играть — это нелегко.Но когда я начал зарабатывать, а мое хобби превратилось в официальную работу, за которую я даже пенсионные получаю, их мнение изменилось.Но познакомился с этой игрой я еще раньше и часто играл в удовольствие с друзьями. Со временем понял, что это та работа, которая мне нравится, и я готов ей заниматься долгое время. Я тренируюсь и играю каждый день, но не чувствую усталость от этого, потому что нет ощущения, что я хожу на работу.Я напросился туда, выиграл и получил квалификацию. Это стало моей первой важной победой.Хорошие организации предоставляют участникам команды тренера, платят зарплату и оплачивают bootcamp. То есть это поездки за границу, чтобы у нас были более комфортные условия для игры.Из-за того, что большинство турниров проходят ближе к Европе, приходится подстроиться под их часовой пояс.Приходится много объяснять и рассказывать.Одобрили мой выбор.Но классно, что Федерация киберспорта проводит хорошие турниры, например, вчера мы аккредитовались на турнир с призовым фондом в 10 миллионов тенге.Но для этого как минимум нужно переехать ближе к Европе, поэтому ждем открытия границ.