Я киберспортсмен. 4 парня из Казахстана о турнирах, больших заработках и тренировках по 7 часов в день

Артур Тухватулин, 21 год, город — Нур-Султан, киберспортсмен
О киберспорте
В первый раз я попробовал поиграть в CS:GO в 2014 году. Тогда я еще не интересовался соревновательной сценой и киберспортом. Мне было просто интересно играть с друзьями. Но когда через два года я достиг определенного уровня игры, я наткнулся на группу во «ВКонтакте» про столичные турниры. Мы с друзьями решили попробовать. Свой первый лан-турнир мы сразу же проиграли, было очень трудно. После этого в 2016 году я увлекся киберспортом: стал изучать, узнавать, кто за кого и как играет, и захотел оценить свой уровень игры на казахстанском уровне.
Тогда турниры проводили один раз в два-три месяца с выигрышем 100 000-150 000 тенге. Потом появились онлайн-турниры, я тоже в них участвовал, но у меня ничего не получалось. Я встретил крутых игроков, с которыми подружился, и стал много играть, тренироваться с ними. И уже в 2017-2018 годах я начал что-то выигрывать с ними. Дальше менялся состав команды, вырос уровень профессионализма, изменилось понимание игры. И в этом году мы с командой выиграли три крупных онлайн-турнира подряд в Казахстане.
Наша команда случайно собралась в марте этого года для участия в одном турнире. Мы даже не тренировались, но сразу выиграли. После третьей победы нами заинтересовались различные организации, которые хотели подписать нас под свое крыло. Мы присоединились к организации Se7en, тренировались под их именем в течение месяца и играли только онлайн, потому что казахстанских турниров сейчас особо нет. А через месяц эта организация прекратила свое существование в связи с вирусом. Но с нами остался тренер, с которым мы продолжаем тренироваться.
Мне нравится, что на киберспорте можно хорошо зарабатывать. Например, за последний турнир за первое место мы забрали три тысячи долларов. Обожаю киберспорт за атмосферу и соревновательный дух. Это напряженная игра и сильные эмоции, особенно когда все получается.
Образ жизни
Обратная сторона киберспорта — это то, как долгое сидение за компьютером негативно влияет на здоровье. Могут болеть спина, шея, глаза. У нас есть график: пять дней мы тренируемся, остальные дни отдыхаем. Но бывает, что и в остальные дни, когда мы должны отдыхать, у нас турниры.
Мнение окружающих
Родные положительно отнеслись к моему занятию. Маме нравится, что я могу на этом зарабатывать. Ей даже интересно, она интересуется, что это за игры и как в них играть. Друзья тоже меня поддерживают, кто-то даже тоже начал играть, но есть и те, кто не понимает.
Многие люди, когда я рассказываю, чем занимаюсь, говорят, что впервые об этом слышат. Даже молодежь мало что знает о киберспорте, например, мои бывшие одногруппники. У них свои увлечения и игры.
О будущем киберспорта в Казахстане
В Казахстане развивается киберспорт, турниров становится больше, призовые фонды увеличиваются. И игроков становится больше, начинают открываться киберспортивные школы, академии, где есть тренеры, которые имеют опыт.
Для того чтобы профессионально заниматься кибеспортом, нужны условия для игры, определенные комплектующие: компьютер, мышка, клавиатура, монитор. Я недавно купил себе новый компьютер и потратил на все полмиллиона тенге. Но если есть желание, можно как я начинать играть на обычном ноутбуке, который нагревается.
Эрик Ким, 21 год, город — Нур-Султан, профессиональный игрок в CS:GO
О себе
Я киберспортсмен и студент четвертого курса факультета международных отношений. Выбрал эту специальность, потому что я знал, что мне не будет сложно учиться, и в дальнейшем, если захочу работать по специальности, это интересная деятельность.
О киберспорте
Раньше я занимался баскетболом, но из-за физического состояния не смог продолжать, и тогда в моей жизни появились игры. Киберспорт изменил мою жизнь.
Играть я начал в 12 лет, а участвовать в онлайн-соревнованиях с 15. Когда в 16 лет мы с командой первый раз победили на крупном турнире в России и выиграли хорошие деньги, я понял, что хочу продолжать этим заниматься.
Киберспорт дает разные эмоции: когда проигрываешь — негативные, а когда выигрываешь — очень сильные позитивные. Меня это заряжает.
У меня много друзей-киберспортсменов и в Казахстане, и в России. Я всех их уважаю и слежу за их карьерой, развитием. Конечно, мы не только об играх говорим, но и на другие темы тоже.
Образ жизни
Мы с командой много тренируемся, участвуем во всех турнирах, чтобы получить опыт, разобрать ошибки. Сейчас наша цель — попасть на Major
В среднем тренировки занимают 4-6 часов в день, это нормальное время, чтобы не сильно устать и осталось время на личные дела.
А турниры могут длиться и полгода, с перерывами, конечно. Поэтому важно быть в тонусе и иметь хорошие условия: качественная техника, скоростной интернет. Многие большие турниры организовывают в Европе, и, чтобы сигнал был лучше, наши ребята уезжают на время соревнований в Санкт-Петербург или Киев. Но это дорого.
Отвлечься или восстановиться после тяжелой игры мне помогают зарядка и близкие люди: девушка и друзья. Некоторые знакомые бегают.
Я вижу большой потенциал у казахстанских ребят, уже сейчас есть сильные игроки.
Бекжан Джандиров, 23 года, город — Нур-Султан, киберспортсмен
О киберспорте
Я киберспортсмен и играю в Dota больше десяти лет. Первый раз я пришел в игровой клуб в 2008 году и играл с друзьями. Тогда я не знал, что из этого появится целая индустрия, но понял, что все серьезно, когда увидел самый крупный турнир в США — International. Турнир проходит один раз в год на протяжении девяти лет, и сейчас призовой фонд International — 20-30 миллионов долларов.
Я выбрал Dota, потому что это очень многогранная игра, как шахматы. Нужно много думать, прорабатывать разные стратегии.
Мне нравится в киберспорте то, что это высокооплачиваемое хобби, то есть даже если бы мне не платили за это, я бы все равно играл. Я серьезно воспринимаю эту деятельность и отношусь как к полноценной работе.
Образ жизни
Как и многие дотеры, я окончил школу, поступил в университет, но потом бросил. Я поступил на режиссера в Малайзию и, пока учился, стал номером один среди местных дотеров. Но я решил вернуться в Казахстан, потому что перестал видеть перспективу в режиссуре, и чтобы зря не тратить родительские деньги, а самому зарабатывать.
Сейчас я подстроил распорядок дня так, чтобы спокойно играть с 10:00 до 23:00. Чтобы достичь больших результатов, нужно полностью измениться, отказаться от личной жизни, оставить частичку себя. Потому что это играть — это нелегко.
Мнение окружающих
Раньше родные переживали, что я так много времени провожу за компьютером, и даже запрещали играть. Но когда я начал зарабатывать, а мое хобби превратилось в официальную работу, за которую я даже пенсионные получаю, их мнение изменилось.
Жангир Утешев, 22 года, город — Нур-Султан, киберспортсмен
О киберспорте
Я профессиональный игрок CS:GO и занимаюсь этим около трех лет. Но познакомился с этой игрой я еще раньше и часто играл в удовольствие с друзьями. Со временем понял, что это та работа, которая мне нравится, и я готов ей заниматься долгое время. Я тренируюсь и играю каждый день, но не чувствую усталость от этого, потому что нет ощущения, что я хожу на работу.
CS:GO — игра, в которой каждый раз я один могу перевернуть всю игру, а в Dota так не получится.
Меня не хотели брать в Казахстанскую про-лигу, где играли лучшие казахстанские игроки, хотя по очкам я был одним из лучших. Я напросился туда, выиграл и получил квалификацию. Это стало моей первой важной победой.
Сейчас у меня есть команда, и мы подряд выиграли уже четыре или пять турниров в Казахстане. Хорошие организации предоставляют участникам команды тренера, платят зарплату и оплачивают bootcamp. То есть это поездки за границу, чтобы у нас были более комфортные условия для игры.
Образ жизни
Я окончил Аграрный университет на электроэнергетика, но уже через год понял, что это не мое.
Вместе с командой мы тренируемся семь-восемь часов в день, и плюс я еще тренируюсь индивидуально по три часа. Из-за того, что большинство турниров проходят ближе к Европе, приходится подстроиться под их часовой пояс.
Мнение окружающих
Многие не понимают, что такое мир киберспорта, не знают, что это серьезная деятельность. Приходится много объяснять и рассказывать.
Члены моей семьи сначала были негативно настроены, но потом увидели мои достижения и поняли, что это все не вранье. Одобрили мой выбор.
О будущем киберспорта в Казахстане
Если сравнивать Казахстан с остальными странами СНГ, наш уровень в киберспорте еще слабоват. Но классно, что Федерация киберспорта проводит хорошие турниры, например, вчера мы аккредитовались на турнир с призовым фондом в 10 миллионов тенге.
Начинающим ребятам рекомендую не быть токсичными, не ныть, не грубить, а просто работать.
Я вместе с командой хочу стать №1 во всем мире и удерживать эту позицию. Но для этого как минимум нужно переехать ближе к Европе, поэтому ждем открытия границ.