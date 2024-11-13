Креативная индустрия в Центральной Азии. Шайхислам Сейтибаев о развитии креативной экономики и IT-сектора в регионе

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы будем знакомить вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Шайхислам Сейтибаев рассказал о доступном образовании и инновациях через стартапы.





Шайхислам Сейтибаев, 20 лет, город — Нукус, менеджер Uzbekistan Creative Association, @shayxislam_up





О себе

Я основатель платформы Supa-ai, а также менеджер Uzbekistan Creative Association. Моя цель — сделать качественное образование доступным для каждого, независимо от финансовых возможностей.

Через Supa мы предлагаем студентам возможность оплачивать репетиторские услуги в рассрочку, что открывает доступ к учебным ресурсам для большего числа молодых людей. В Uzbekistan Creative Association я занимаюсь развитием креативной экономики и IT-сектора, поддерживаю стартапы и организую образовательные программы для молодежи.

Эти проекты позволяют вносить вклад в развитие страны и создавать полезные решения для общества.

О профессиональном пути

Я четыре года готовился к поступлению в университет по направлению «Юриспруденция». Но в 2021 году, завершив школьное образование, принял осознанное решение выбрать другую специальность, так как меня всегда привлекала IT-сфера. В 2022 году я поступил на Факультет экономики Московской академии предпринимательства, выбрав дистанционное обучение. Это позволило мне совмещать учебу с профессиональной деятельностью и развивать собственные проекты.

Я работал помощником бухгалтера и управляющим в учебном центре, где овладел навыками финансовой аналитики и управления. Я также пробовал себя в бизнесе, открыв кондитерский цех и типографию, что, несмотря на сложности, стало для меня важным опытом.

В 2023 году я основал свою первую IT-компанию, что позволило мне применить предпринимательские навыки в технологической сфере. В марте 2024 года был запущен проект Supa, который стал значительным шагом вперед. В апреле того же года Supa прошла отбор в WeRise Business Accelerator от Fintech Association Uzbekistan и World Trade Center Utah. Участие в таких программах, как Startup Acceleration Program, Tumaris Tech Accelerator и Nvidia Inception Program, предоставило мне возможность расширить знания и наладить сотрудничество с ведущими мировыми игроками в IT и финтехе.





Благодаря этому стартапу я привлек финансирование и создал платформу, предоставляющую студентам доступ к качественному образованию на гибких финансовых условиях. Этот проект отражает мою миссию: сделать образование доступным для всех и поддержать молодых людей в их учебных достижениях.

Моя деятельность — это постоянный процесс развития, обучения и стремления стать лучше. IT и работа над стартапами — это игра, которая приносит огромное удовольствие и никогда не надоест. Каждый день — шанс найти новые решения, улучшить свои навыки и двигаться к большим целям. Этот путь для меня — возможность делать мир удобнее и доступнее с помощью технологий.

Я творю, когда вижу возможность изменить что-то к лучшему. Меня вдохновляет решение сложных задач и поиск новых подходов, особенно когда это может помочь людям и сможет сделать их жизнь удобнее. В моменты, когда мои идеи превращаются в реальные проекты, приносящие пользу, я чувствую себя настоящим творцом.

О развитии

Основные трудности, с которыми я сталкиваюсь, связаны с необходимостью постоянного обучения и адаптации к новым технологиям и требованиям рынка. В IT-сфере и стартап-индустрии изменения происходят стремительно, и для успешного развития важно быстро реагировать на эти изменения, изучать новые подходы и внедрять их в проекты. Это требует высокой концентрации и самоотдачи. Но именно в преодолении таких вызовов я вижу возможность для роста и укрепления своих навыков.

Для специалиста в IT-области и стартапов важны несколько ключевых качеств. Прежде всего, это гибкость и способность быстро адаптироваться к новым условиям и технологиям. В этой сфере изменения происходят постоянно, и нужно уметь быстро реагировать и внедрять новые решения.

Также важна настойчивость. Работа в стартапе — это постоянные вызовы и неопределенность. Поэтому важно не сдаваться перед трудностями. Немаловажным качеством остается желание учиться: без стремления к развитию и обновлению знаний в IT практически невозможно оставаться конкурентоспособным. И, конечно, коммуникативные навыки. Умение договариваться с партнерами, находить подход к инвесторам и эффективно работать в команде — все это имеет решающее значение для успешной работы в этой области.

Вижу будущее своей профессии как нечто большее, чем просто работу с технологиями. IT и стартапы все больше становятся движущей силой инноваций, которые меняют нашу повседневную жизнь. Я уверен, что в будущем развитие технологий позволит сделать образование, медицину и другие важные услуги доступными и удобными для людей по всему миру. Особенно перспективным я считаю использование искусственного интеллекта и автоматизации, которые уже помогают решать сложные задачи быстрее и точнее.

О развитии креативной индустрии в Центральной Азии

Креативная экономика в Центральной Азии претерпевает значительные изменения в последние годы. В странах региона наблюдается активное развитие креативных индустрий, что способствует экономическому росту и культурному обогащению.

В Узбекистане принят Закон «О креативной экономике», который направлен на создание благоприятных условий для развития креативных секторов, включая литературу, искусство, архитектуру и цифровые технологии. Этот закон предусматривает государственную поддержку и создание Парка креативных индустрий для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры.

Казахстан также демонстрирует высокую динамику в развитии креативной экономики. Руководитель Фонда президентских инициатив Dara Асель Шильдебаева подчеркивает, что регионы страны обладают значительным потенциалом для становления центров развития креативных индустрий. Это способствует росту экономики, созданию новых рабочих мест и поддержанию стабильного уровня занятости в креативном секторе.





Многие креативные проекты сталкиваются с трудностями в получении стабильной финансовой поддержки. Без нужных ресурсов реализация инновационных идей становится сложной задачей. Поэтому поиск грантов и привлечения инвесторов остается актуальным.

Также есть дефицит инфраструктуры и доступа к технологиям. В отдаленных регионах, таких как Каракалпакстан, особенно не хватает современных креативных пространств и доступа к последним технологическим инструментам, что могло бы ускорить развитие.

В Центральной Азии набирают популярность акселераторы и инкубаторы, и это отличный шанс для талантливых предпринимателей воплотить свои идеи. С упором на акселерацию стартапов и улучшение условий для их роста можно создать крепкую экосистему, которая будет стимулировать креативную экономику.

Чтобы продвигаться и стать востребованными за границей, важно постоянно развиваться, учиться и быть в курсе актуальных трендов. Создание профессиональной сети контактов, например, через LinkedIn или Twitter, позволяет не только обмениваться опытом, но и узнавать о новых возможностях и идеях от мирового сообщества.

Также важно подходить к своей работе как к части повседневной жизни, а не только как к обязательству. Лучше делать небольшие шаги каждый день, чем перегружаться и рисковать выгоранием за один день. Такой подход помогает сохранять продуктивность и удовлетворение от работы в долгосрочной перспективе.

Для ускорения роста креативной экономики Центральной Азии важно активно интегрироваться в мировую экономику через участие в международных программах, развитие экспортного потенциала и обмен опытом с зарубежными специалистами. Чем больше таких связей и совместных проектов, тем быстрее креативный сектор региона сможет стать полноценной частью глобальной экономики и успешно конкурировать на международной арене.