Как люди находят работу мечты: реальные истории и опыт казахстанцев

Юрий Долгов — PR-эксперт и автор weproject.media. В прошлой статье он рассказал, как студентам найти работу мечты и начать карьеру еще во время учебы. А сегодня Юрий делится историями казахстанцев, которые прошли путь профессионального поиска, смены направлений и принятия важных решений, прежде чем прийти к делу, в котором реализуют свой потенциал.

Работа мечты часто звучит как что-то далекое и почти недостижимое, особенно когда нет четкого понимания, кем ты хочешь быть и в каком направлении двигаться дальше.

А что, если вместо абстрактных советов и мотивационных лозунгов послушать истории реальных людей — тех, кто когда-то тоже искал, сомневался и в итоге пришел к своему делу разными, иногда неожиданными путями? Возможно, именно этот опыт поможет сделать тот самый шаг, который приблизит к работе мечты.

В этом материале мы собрали истории казахстанцев, которые в какой-то момент честно задали себе вопрос: «А туда ли я вообще иду?». Их ответы — это не готовая инструкция, а живой опыт, в котором можно узнать себя и найти ориентир.





Насханым Чаушева, Кипр, международный координатор программ ЭКО, @naskhanymm

Я росла в семье, где для девушки был предписан понятный сценарий: быть покорной женой, хорошей невесткой и заботливой хозяйкой. Меня засватали в 13 лет — судьба, будто, уже была решена, а будущее казалось простым и предсказуемым. Но внутри меня жила другая мечта. Я хотела стать врачом: лечить людей, быть рядом с теми, кому больно и страшно. Меня не устраивала мысль, что я должна отказаться от себя.

После окончания Жамбылского медицинского колледжа я понимала, что иду к своей цели — несмотря на ожидания семьи. В 19 лет приняла одно из самых сложных решений в жизни: уехать на Кипр и начать все с нуля. Учеба на врача оказалась финансово недоступной, но я не отказалась от медицины. Через год получила полное финансирование по программе «Управление в здравоохранении», окончила бакалавриат, затем магистратуру и докторантуру. Моя докторская работа была посвящена ЭКО и медицинскому туризму — теме, которая позже определила мою карьеру.

Почти 10 лет я работала в международном отделе университета. Работа была стабильной, но внутри оставалось ощущение, что я не там, где должна быть. В 2023 году я решилась на очередной поворот и пришла в клинику на позицию SMM-специалиста. Со временем мои знания медицины, языков и умение объяснять сложное простым языком заметили, и меня перевели на работу с международными пациентами. Сегодня я международный координатор программ ЭКО, мост между врачом и пациентом. Сопровождаю лечение, объясняю протоколы, поддерживаю людей в тревожные моменты и присутствую на процедурах, чтобы понимать процесс не только теоретически, но и практически.

Я не стала врачом в классическом смысле, но реализовала свою мечту быть частью медицины. Были сомнения, что начинаю слишком поздно или делаю шаг назад. Но ни один поворот не оказался лишним. Иногда путь к «работе мечты» не идеальный и не прямой. Главное, чтобы он был вашим. Важно дать себе право искать и не отказываться от мечты.

Алина Архипова, Австралия, основатель салона ногтевого сервиса, школы и магазина Alina Huck Nails, @alinahuckk





Мой путь начался рано. В 12 лет мы с одноклассницей пытались заработать первые деньги — продавали мыльные пузыри и свечи. Тогда я не понимала, что во мне уже живет предпринимательский дух. Позже мы пробовали все подряд: работали официантами на Oktoberfest, продавали косметику Oriflame. Это казалось игрой, но желание зарабатывать и быть самостоятельной становилось все сильнее. В 15-16 лет я устроилась на первую официальную работу в Ciao Pizza в Алматы и даже перевелась в вечернюю школу.

В 18 лет захотелось большего. Я переехала к папе в Сидней и поступила в колледж на event-management. Индустрия казалась интересной, но я поняла, что это не то, чем хочу заниматься всю жизнь. Все изменилось неожиданно. Тогда я сама себе делала маникюр, и подруги начали просить меня сделать им. Потом советовали знакомым, постепенно я увидела в этом реальный потенциал. Я понимала, что в Австралии индустрия красоты сильно отличается от той, к которой мы привыкли, и здесь есть пространство для роста. Так, в 22 года, пока многие еще учились и искали себя, я открыла собственный салон.

Я понимаю, что это был идеальный возраст для старта: без страхов, с легкой долей безрассудства и огромным желанием победить. Тогда у меня не было стратегий, бизнес-планов и четкого понимания всех рисков: только идея, смелость и поддержка близких. В чужой стране, без связей и глубокого знания местного рынка я все равно решилась. И я горжусь этим больше всего.

Из личного опыта могу сказать одно: если хочется, нужно пробовать! Нырять в неизвестность, даже если страшно. Лучше попытаться и ошибиться, чем не попробовать и потом жалеть. И никогда не соглашаться на меньшее. Уважайте себя и свой труд. «Синдром самозванца» часто появляется у тех, кто действительно растет, ведь для сомнений нужны хотя бы маленькие победы, с которыми себя сравниваешь. А это уже показатель движения вперед.





Юлия Ли, США, международный бьюти-инфлюенсер, модель, основатель и совладелец LIV Talent Agency, @asianqueen1





Свои первые деньги я заработала в Алматы, где работала промоутером и раздавала листовки, катаясь на роликах. Тогда впервые поняла, что любой профессиональный путь начинается с небольших, но важных шагов. Настоящий перелом произошел позже, когда стала мамой, и почти сразу началась пандемия. Я не хотела потерять себя в новой роли и решила превратить свое профессиональное образование маркетолога и визажиста в точку роста.

Ночами, пока ребенок спал, я создавала бьюти-контент: сама делала макияж, снимала, училась фотографии, ретуши и продакшну. Это был полностью самостоятельный процесс — от идеи до публикации. Со временем мои работы начали замечать международные бренды, а репосты от Anastasia Beverly Hills и Fenty Beauty дали резкий рост аудитории и первые коммерческие предложения.

За пять с небольшим лет в индустрии я выстроила долгосрочные партнерства с YouTube, Sephora, Fenty Beauty, Too Faced, NARS, Rare Beauty, YSL Beauty и другими мировыми брендами. В 2023 году меня отметили как #1 Top Beauty Influencer in Miami, а также включили в список топ-10 Miami-based Instagram Influencers.

Параллельно я развивалась как модель: получила представительство в агентствах Майами и Лос-Анджелеса и участвовала в международных рекламных съемках. Но следующим шагом стало масштабирование. Я поняла, что хочу создать системный бизнес, и основала LIV Talent Agency – full-service агентство формата one-stop shop, объединяющее talent management и полный продакшн. Сегодня агентство базируется в Лос-Анджелесе и работает с моделями, актерами и креативными специалистами, реализуя международные проекты.

Мое главное достижение — все было создано без стартового капитала. Только дисциплина, последовательность и искренняя вовлеченность в индустрию. Сегодня одного таланта недостаточно: решающую роль играют труд, постоянство и готовность брать ответственность за свои решения. Работа мечты — это не случайность, а последовательность шагов.





Анар Рамазанова, отдел продаж и маркетинга, отель The Ritz-Carlton, Almaty, @anarram





Еще во время учебы в университете я точно знала, что хочу работать в сфере гостеприимства. Меня привлекала международная среда, работа с людьми и ощущение, что ты создаешь для кого-то опыт и эмоции. Я начала с позиции координатора продаж мероприятий в Holiday Inn. Зарплата была невысокой, но для меня было важно другое: я устроилась без связей и привилегий, с одним лишь желанием учиться и расти.

В то время гостиничный бизнес многие не воспринимали как серьезную карьеру — представление о сфере ограничивалось образами консьержа или горничной из фильмов. Я понимала, что хочу быть частью развития отрасли, а не просто исполнителем внутри системы.

Со временем мне стало тесно в привычных задачах. Я понимала разницу между четырехзвездочными и пятизвездочными отелями не только в стандартах сервиса, но и в масштабе мышления, подходе к развитию людей и уровне амбиций. В какой-то момент поймала себя на мысли, что готова к следующему шагу. За 12 лет работы в таких отелях как Holiday Inn, Rixos Almaty и The Ritz-Carlton, Almaty я реализовала более 1000 мероприятий: от камерных встреч до крупных проектов с многоуровневой координацией команд. Но больше всего я горжусь не цифрами, а тем, что выстроила и продолжаю развивать сильные команды. Для меня важно создавать среду, в которой люди растут, берут ответственность и чувствуют ценность своего вклада. Ведь мы все развиваем туристический потенциал города и страны на международной арене, а это значит многое.

Если есть внутренний отклик — пробуйте, даже если страшно и нет полной уверенности в успехе. «Работа мечты» почти никогда не начинается с идеальных условий. Она начинается с решения не подстраивать жизнь под чужие ожидания, а идти своим путем.

Ксения Внуковская, город — Алматы, тату-артист, @vnukovskaya_tattoo





Когда я училась на графического дизайнера, на всем потоке рисовать по-настоящему умели всего несколько человек. Я быстро поняла, что могу это монетизировать: делала проекты за деньги, брала по семь курсовых одновременно и работала в разных стилях.

Позже стала дизайнером-декоратором, и за десять лет реализовала множество проектов: вела заведения по оформлению, сотрудничала с разными компаниями, создавала концепции и оформляла тематические вечеринки в ночных клубах.

Со временем индустрия изменилась: появились приложения, упростившие дизайн до минималистичных шаблонов, а заведения начали закрываться. Я поймала себя на мысли, что почти не отдыхаю, творчества становится все меньше, а кисточку не держала в руках уже несколько лет. Я начала участвовать в фитнес-фестивалях как модель. После одного из них набила первую татуировку — кисточку с яркими красками и колибри как символ полета идеи и вдохновения. Для меня это стало глотком свежего воздуха и напоминанием: важно создавать руками, а не растворяться в бездушных файлах. Тогда я решила попробовать себя в тату-индустрии.

я я почти восемь лет работаю тату-артистом и управляю уже третьей собственной студией. СегоднЯ работаю не просто с кожей, а с моментами жизни, которые сложно выразить словами, но можно перевести в графику, которая будет жить вместе с человеком.

Если вы в поиске, перестаньте искать «идеальное дело». Ищите состояние, в котором чувствуете жизнь внутри. Любимое дело редко приходит как вспышка, оно собирается из интереса, любопытства и внутреннего «хочу попробовать». Иногда вы находите свое, а иногда создаете его сами, шаг за шагом, становясь тем, кем раньше только мечтали быть.

Бахдаулет Едилбеков, город — Алматы, сооснователь Клуба автопутешественников Overlandkz, @daulet_zxc , @overlandkz





Мой путь начался не с профессии и денег, а с вопроса: «А туда ли я вообще иду?». Долгое время моя жизнь двигалась по накатанному маршруту — без резких поворотов, но и без ощущения настоящего движения. Все выглядело правильно, но внутри не было чувства, что я живу свою жизнь.

Переломный момент случился в больничной палате во время пандемии. Тогда я впервые понял, сколько всего откладывал: мечты, желания, реальные шаги. Казалось, что времени еще много, но именно в тот момент пришло осознание: оно не бесконечно. После восстановления я купил автомобиль Toyota FJ Cruiser, о котором давно мечтал. С этого начались частые выезды на природу, новые маршруты.

Постепенно я начал снимать видео, учиться работать со светом и кадром, освоил дрон и монтаж. Так появился Instagram-аккаунт OverlandKZ как личный визуальный дневник путешествий. Но контент стал притягивать людей: сначала друзей, потом знакомых и незнакомых. Мы делились маршрутами, опытом выездов, атмосферой дороги. Когда машин стало около 20, стало понятно — это уже не просто поездки для себя. Так OverlandKZ вырос в сообщество, а позже мы открыли Telegram-канал с живым общением и обменом знаниями.

Сегодня OverlandKZ — это открытое сообщество, объединяющее людей вокруг идеи дороги и свободы. Я горд, что мы одними из первых начали открыто популяризировать автопутешествия, просто делясь тем, что по-настоящему любим.

Работа мечты — это не всегда должность или название профессии. Иногда это путь, который начинается с честного шага к себе. И важно сделать его вовремя, не откладывая жизнь на потом.

Гульнур Жасекенова, город —Астана, со-учредитель Фонда Teach for Qazaqstan





Еще во время учебы в университете я проходила множество неоплачиваемых практик и стажировок. Но именно этот опыт позволил мне рано понять, где я точно не хочу работать. Я попробовала себя и в государственных структурах, и в международных компаниях, и постепенно сформировала первые ориентиры того, что мне действительно интересно.

Для меня никогда не было сложностью найти работу, скорее, я выбирала. Однако не везде видела возможности для роста. Тогда я часто слышала: «Наверное, ты просто не хочешь работать». Но дело было не в этом. Я искала не просто позицию, а среду, в которой есть развитие в долгосрочной перспективе. Мне важно было понимать смысл своей работы и видеть, как она влияет на людей и систему в целом.

Я всегда внимательно прислушивалась к себе: какие задачи вовлекают и дают энергию, а какие опустошают. Это внутреннее ощущение и стало главным ориентиром. Сегодня моя профессиональная деятельность связана с развитием образовательных и социальных инициатив, где фокус находится на самоосознанности, ответственности и праве выбора. Именно этому мы уделяем большое внимание в программе Teach for Qazaqstan. И один из самых ценных результатов для меня — видеть, как у людей появляется вера в себя и понимание своих возможностей.

Со временем я поняла: универсального стандарта «работы мечты» не существует. Для кого-то это высокий доход и карьерные амбиции, для другого — польза обществу и ощущение честности в том, что ты делаешь. Поэтому поиск стоит начинать не с рынка вакансий, а с самопознания — умения слышать свои мысли, эмоции и потребности.

Анастасия Ной, Германия, заместитель руководителя отдела качества Volkswagen AG, @stayerforever





В 17-18 лет мне просто хотелось зарабатывать свои карманные деньги. Мама настояла, чтобы подработка была связана не с физическим, а с интеллектуальным трудом. Так я начала преподавать английский детям с первого по седьмой класс.

Сначала это были дети наших знакомых, а далее знакомые знакомых. Мне нравилось видеть, как у ребят все получается, и как они выигрывают олимпиады по английскому. При этом я четко понимала: профессионально связывать свою жизнь с образованием я не хочу.

Во время учебы в Казахстанско-Немецком университете я искала себя через практику. Попробовала работу в отделе по работе с инвесторами на фондовой бирже, затем в HR, в шоуруме автосалона в отделе продаж, позже в страховой компании в маркетинге и PR. Этот жизненный этап оказался особенно важным: он помог понять, чем я точно не хочу заниматься. Но четкого вектора по-прежнему не было. Знала только одно — я всегда любила автомобили.

На последнем курсе, оказавшись в Германии по программе двойного диплома от Казахстанско-немецкого университета, я подала заявки во все автомобильные компании, какие только могла: Daimler AG, Volkswagen AG, BMW AG, Audi AG — на разные позиции, в разные отделы.

В итоге я получила предложение от головного офиса Volkswagen AG, причем сразу от трех разных подразделений. Это редкий случай, и тогда я поняла, что на правильном пути.

Практика переросла в желание остаться. После трех лет работы в дочерней компании я перешла в головной офис, а еще через два года стала заместителем руководителя отдела качества и координатором по правовому и регуляторному обеспечению. Этой ролью я искренне горжусь.

Оглядываясь назад, я понимаю: работу мечты невозможно найти, сидя на месте. Иногда нужно пройти через позиции, которые становятся опытом и стартовой площадкой. Главное начинать, пробовать и не бояться искать свое.

Алёна Королёва, город — Алматы, основательница турагентства Today Travel, @alyona.korolyova





Я выросла в семье, где путешествий не было совсем. Но мне всегда было интересно, как живут люди в других странах, и какая жизнь существует за пределами привычной реальности. Путешествия для меня изначально были не отдыхом, а способом увидеть мир шире и понять его лучше.

Переломный момент произошел, когда мама вернулась из поездки в Китай с горящими глазами. Меня будто накрыло этим ощущением. В 16 лет я просто пришла в туристическую компанию и сказала: «Я готова работать бесплатно, если у меня будет шанс поехать». Так я попала на свою первую работу и сразу почувствовала: это мое.

Мне повезло устроиться в крупнейшую на тот момент туристическую компанию. За три года работы я раскрыла в себе выносливость, стрессоустойчивость, умение работать в многозадачности и брать ответственность. Этот опыт стал для меня настоящей школой. Возможно, я бы работала там и дальше, но внутри все чаще появлялся вопрос: «А что дальше?». Ведь мне хотелось большего.

В какой-то момент совпали сразу два события: компания, в которой я работала, обанкротилась, и у меня родился ребенок. Я понимала, что работодатели не хотят связываться с декретницами. Эти обстоятельства словно ускорили внутреннее решение, которое давно назревало внутри меня. Именно тогда я решилась начать собственное дело.

Сегодня я развиваю Today Travel — компанию, которая работает и как турагентство, и как туроператор. Мы создаем авторские маршруты, открыли новое направление — today travel Club — это новое дыхание бренда и пространство для людей, которым близок именно авторский подход к путешествиям.

Я горжусь тем, что пришла к этому без связей и стартового капитала через опыт, ошибки, доверие клиентов и постоянное желание расти.

Работа мечты — это не готовый сценарий и не мгновенное попадание «в точку». Чаще это путь, который начинается с любопытства и смелости сделать шаг без гарантий. Невозможно сразу знать, кем ты станешь через много лет. Важно чувствовать направление, в котором тебе по-настоящему хочется расти.

Ерлан Кулумгариев, основатель Game Over Shop и GO Coffee, Алматы @gameovershop.kaz





Когда я учился на втором курсе, мы с будущей женой искали нишу для бизнеса. Она училась в Китае и знала, где и что выгоднее закупать, а я хорошо разбирался в уличной моде и видел то, что сегодня называют «слепыми зонами рынка». Так появился Game Over Shop.

Начинали мы с контейнера площадью всего 10 квадратных метров, буквально торговали «на коленке». Затем переехали в торговый центр и начали расти: с 16 квадратов выросли до 300, после чего стали масштабироваться и открывать новые точки.

За 18 лет существования бренда мы открыли и закрыли около 30 магазинов. Где-то аренда оказалась неподъемной, где-то неправильно рассчитали трафик, где-то просто не пошло. В этом и заключается настоящий предпринимательский опыт — не красивая линия роста, а постоянные эксперименты, ошибки и выводы.

Со временем я начал задаваться вопросом: «А что дальше?». Рынок меняется, конкуренция растет, а делать одно и то же и ждать других результатов не вариант. Тогда я занялся систематизацией бизнеса. И именно в этот момент в мою жизнь пришел ИИ.

Я попробовал автоматизировать одну рутинную задачу и получил результат за секунды. Это стало отправной точкой. За несколько месяцев я разобрался в вещах, которые раньше казались уделом программистов: построил аналитику закупок, автоматизировал работу с остатками, создал чат-бота для клиентского сервиса, разработал систему геймификации для команды продаж и интегрировал все со складской системой. То, на что раньше уходили часы, стало происходить автоматически. И все это сделал предприниматель без технического образования — я сам.

Сегодня у меня сеть магазинов в Алматы и Астане, сильная команда и бренд, который знают в своей нише. Но больше всего я горжусь тем, что у меня есть реальный бизнес — настоящий полигон для экспериментов. Любую гипотезу можно сразу проверить: работает — масштабируем, не работает — делаем выводы и идем дальше. Это не теория из курсов, а живой опыт.

Я человек, который продавал кроссовки, а сегодня строит системы автоматизации для своего бизнеса. Жизнь невозможно предсказать, у нее свой сценарий. Порой из-за наших сомнений и страхов мы лишь тормозим свой успех. Не надо бояться меняться и начинать заново, ведь в такое уникальное время благодаря ИИ можно за дни разобраться в том, на что раньше уходили годы. Если в свои 36 это смог сделать я, значит, сможете и вы.

Слоган Game Over Shop — An end is a new beginning. Конец — это новое начало. Для меня это не просто фраза на логотипе. Это принцип, по которому я живу.