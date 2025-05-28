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Как правильно оформить резюме — подробные советы от HR-специалистов
Профессии

19.05.2025

Как правильно оформить резюме — подробные советы от HR-специалистов

«Прожарка резюме» — интерактивный формат прямых трансляций, во время которых мы, вместе с рекрутерами и HR-специалистами, разбираем резюме наших читателей. Мы проводим их два раза в месяц в нашем Telegram-канале Creative Asia. В этом материале собрали несколько главных тезисов на основе последнего эфира.


Наталья Масиас, HR, IT-рекрутер, linkedin

Как правильно оформить резюме

Если вы отправляете резюме в международную компанию, фотографию можно не прикладывать — это будет лишним. Но для стран СНГ наличие фото — привычный и ожидаемый элемент. Мы, рекрутеры, часто к этому приглядываемся, и отсутствие фото может даже слегка смутить.

Желательно добавить раздел «О себе». Пусть он будет коротким, но емким: кто вы, чего хотите, куда стремитесь. Это поможет рекрутеру быстро составить представление о вас. Если у вас есть сильный профиль в LinkedIn, он может частично заменить этот блок. Главное — проверьте ссылки: битые или нерабочие ссылки на профиль или портфолио произведут плохое впечатление.

Если вы учитесь, обязательно уточните, на каком этапе находитесь: бакалавриат, магистратура, оканчиваете или только начали. Также важно указать желаемый формат работы — стажировка, проектная или полная занятость. Это помогает рекрутеру понять, на какие роли вас можно рассматривать.

Раздел с опытом должен включать не только список задач, но и результаты. Особенно это важно для специалистов в продажах, маркетинге, закупках. Приводите цифры: рост продаж, эффективность кампаний, достигнутые цели. Если точные данные под NDA — указывайте в процентах. Бизнес разговаривает на языке цифр.

В разделе «Контакты» стоит указать не только телефон и почту, но и мессенджеры. Многие рекрутеры, особенно в IT, сразу пишут в Telegram или WhatsApp. Укажите, какой способ связи предпочтителен — это повышает шансы на быструю коммуникацию.

Отзывы и рекомендации — дополнительный плюс. Если есть скриншоты переписок или ссылки на благодарственные посты в социальных сетях — добавьте. Особенно полезно для тех, кто преподавал, консультировал или работал индивидуально.

Резюме должно быть читаемым и структурированным: выделяйте блоки, оформляйте должности, указывайте общий стаж или длительность в годах и месяцах. Опыт размещайте в обратной хронологии — от последнего места работы.

Важно показать личный бренд: активные социальные сети, живой профиль, интересные посты. Это особенно актуально для маркетинга, PR, SMM и творческих профессий.

Самое главное — определитесь, кто вы и чего хотите. Это непростой вопрос, особенно когда вы работаете уже много лет. Но понимание своих целей, ценностей и направления помогает не только составить сильное резюме, но и найти именно ту работу, которая будет приносить удовольствие и рост.

Махабат Эралиева, Talent Acquisition Partner в ProHunters, linkedin

Как правильно оформить резюме

Резюме должно быть читаемым, визуально приятным и логично структурированным. Выделяйте блоки, используйте один шрифт, не перегружайте деталями. Если в макете есть место под фотографию, а фото не прикладывается — лучше убрать этот элемент, чтобы он не отвлекал. Также стоит избегать пустых или перегруженных страниц: оптимальный объем — одна-две страницы, чтобы информация воспринималась быстро и удобно.

Важно выбрать один язык для всего резюме — русский или английский — и придерживаться его. Смешение языков выглядит неряшливо и может создать впечатление спешки или невнимательности. Если вы подаетесь в местную компанию, стоит заранее уточнить, на каком языке рекрутер или нанимающий менеджер предпочитает читать резюме, чтобы избежать недоразумений.

Формат резюме тоже играет роль. Лучше сохранять его в PDF — так оформление не «поедет», когда файл откроют на другом устройстве. Название файла должно быть понятным и персонализированным, например: Фамилия_CV.pdf, а не просто CV1. Это сэкономит время рекрутеру и повысит шансы, что ваше резюме не потеряется среди десятков других.

При описании опыта важно указывать именно роль, а не направление. Например, лучше написать Full Stack Developer, чем просто Full Stack Development. Это помогает быстрее понять, какую позицию вы занимали. Также старайтесь не просто перечислять обязанности, а кратко объяснить, чем вы занимались на проекте и каких результатов добились.

Особенно полезно под каждой позицией указывать стек технологий, с которыми вы работали. Это позволит рекрутеру сразу оценить ваш технический опыт: какие языки программирования, фреймворки или инструменты вы использовали. Даже если навыки перечислены в конце резюме, дублирование по проектам помогает лучше связать их с реальным опытом.

Курсы и сертификаты стоит оформлять в виде текста, а не ссылок. Большинство рекрутеров по ссылкам. Лучше написать, например: Курс по UX-дизайну от Coursera, 2024, чем просто вставлять URL. Это делает информацию сразу доступной и понятной.

Не растягивайте резюме на три страницы. Много пустого пространства создает ощущение перегруженности при отсутствии содержания. Постарайтесь уплотнить информацию и уместить все на одной странице, максимум на двух.

Адаптируйте резюме под конкретную ситуацию. Учитывайте, в какую компанию и на какую позицию вы подаетесь, на каком языке там общаются и какова культура оформления документов.

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