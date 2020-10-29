Колорист. О новой профессии, которая позволяет не зависеть от географии и быть востребованным на рынке

Ерлан Танаев, город — Алматы, колорист, @yerrekke





О профессии

Я колорист. Занимаюсь цветокоррекцией около пяти лет. Прежде чем прийти к этому, долгое время занимался графикой и монтажом. В то время колористов было не много. Я работал в студии, и, когда возникали подобные задачи, брал их на себя, постепенно изучал направление. Понял, что работа с цветом нравится мне больше.

Первый музыкальный клип, который я красил, был для Галымжана Молданазара на песню «Кiм ол?». Мне понравилось, что колористика помогает сделать проект более выразительным, красивым. Также привлекала возможность вести диалог с операторами и режиссерами, знакомиться с новыми людьми.





В Казахстане спрос на колористов невысокий, так как мы мало снимаем. Но цветокоррекция хороша тем, что хорошие специалисты могут работать со всем миром, не выезжая за пределы страны. Поэтому я могу конкурировать не с местным, а с мировым рынком.

Хорошие специалисты могут работать со всем миром, не выезжая за пределы страны





Я поработал почти со всеми казахстанскими операторами и режиссерами, среди них Айсултан Сеитов, Медет Шаяхметов, Малик Зенгер, Азамат Дулатов и другие. После успешных проектов на меня начали выходить режиссеры из других стран: Украина, Россия, Европа, Япония. Недавно я работал с оператором Никитой Кузьменко и режиссером Таней Муиньо из Украины, которые снимают клипы для MONATIK. Красил клип для британского певца Yungblud.

Как стать колористом

Профессия колориста появилась недавно, около 30 лет назад. Раньше повсеместно использовались аналоговые видеоформаты, и принцип работы с цветом существенно отличался. С развитием цифрового формата появилась потребность в специалистах, которые умели бы обрабатывать материал с цифровых носителей.





Когда я начинал изучать цветокоррекцию, информации об этом направлении почти не было. Я не получал специальное образование, осваивал все навыки самостоятельно. Наблюдал за тем, как работают сильные специалисты из России, изучал доступный функционал, облазил все форумы по цветокоррекции, в том числе на английском языке.

Сегодня все гораздо проще. Появилось много возможностей для освоения профессии. Можно даже просто открыть YouTube и найти много информации, которая поможет вам стартовать и быстро добиться первых результатов.

Об обязанностях и навыках

Колористы работают с фильмами, музыкальными клипами, рекламой. Есть те, кто берет разные проекты. Есть те, кто специализируется на чем-то одном. На покраску клипов и рекламы обычно уходит пару дней. На фильмы нужно гораздо больше времени.

Работа колориста зависит от нескольких факторов:

— команда, а особенно работа оператора и режиссера. Классно, когда вы все имеете общие точки соприкосновения по вопросам визуальной эстетики. В таком случае можно успешно работать вместе, дополнять и прокачивать друг друга

— съемочный материал. Цветом можно передать эмоцию, подчеркнуть настроение, но сделать хоррор из комедии будет сложно

— пожелания клиента. Классно, когда команде дается карт-бланш, и мы можем сделать хороший продукт на свой вкус. Но так бывает не всегда.





В работе важны вкус и насмотренность. Нужно смотреть много фильмов, изучать теорию кино и цвета, разбираться в музыке. Это помогает найти наилучшее решение.

В работе важны вкус и насмотренность





Также важна дисциплина, чтобы укладываться в сроки, соблюдать дедлайны.

Обычно работу колористам предлагают режиссеры и операторы. Нужно понимать, что мы помогаем им реализовать их идею и видение, сделать проект более качественным. И, если ты проделал хорошую работу, тебя будут рекомендовать другим.

О сложностях

Цвет — субъективная категория, которая зависит не только от восприятия, но и от устройства, на котором смотрят видео. И, когда ты делаешь проект, где много вводных, бывает сложно сделать так, чтобы результат понравился всем. Особенно это касается рекламных проектов, где задействовано много сторон: режиссер, оператор, агент, представители бренда. И у всех могут быть разные мнения относительно цвета.





Чтобы ничто не отвлекало от работы, колорист должен создать особые условия. Например, желательно, чтобы стены в комнате были нейтрального серого цвета. В помещение не должен попадать солнечный свет, который может искажать цвет. Из-за того, что колористы часто находятся в темном помещении, у них может быть нехватка витамина D. Вся техника должна быть качественная, ее нужно обновлять хотя бы раз в пару лет.

О заработке

Бывает, что начинающий колорист реализует проекты за небольшие деньги. Бывает, что не самый лучший новичок зарабатывает больше, потому что умеет работать с людьми. Все зависит от ваших навыков коммуникации и желания развиваться.

За рубежом специалисты в цветокоррекции зарабатывают гораздо больше, чем в Казахстане. Например, в Великобритании колорист может за день получить сумму, которая будет равна нашему недельному доходу.