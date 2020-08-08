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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Кто такой TikTok-продюсер: обязанности, навыки, сложности и мнение общественности
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Сегодня в 14:50

Кто такой TikTok-продюсер: обязанности, навыки, сложности и мнение общественности

Ренат Янбеков, 33 года, город — Москва, TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency, @yanbex

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О выборе профессии
Я директор SMM-агентства NERPA и TikTok-продюсер. Некоторые называют меня тиктологом. Также я профессиональный спикер — не только разбираюсь в вопросах продвижения, но и умею об этом рассказать.

В августе 2019 года наш клиент — автомобильный бренд — попросил продвинуть его новое автомобильное шоу. В числе желаемых площадок он назвал TikTok. Тогда мне пришлось скачать приложение, чтобы самому разобраться и понять, что нас ждет.

@yanbex

♬ оригинальный звук - user9918675191503


Я создал аккаунт, загрузил первое случайное видео, и оно, к моему удивлению, набрало 164 000 просмотров. Дальше я экспериментировал и снимал в разных жанрах. В ноябре набрал первые 10 000 подписчиков и поделился выводами в Facebook.



Параллельно с этим мой партнер, предвидя популярность TikTok, заключил от нашего агентства договор с компанией TikTok PTE.LTD. Так мы одними из первых получили рекламный кабинет.

Поскольку, кроме меня, про TikTok в среде маркетологов никто не писал, я быстро стал известным специалистом по этой социальной сети. Меня стали рекомендовать компаниям, которые интересовались продвижением в TikTok.

На сегодняшний день мы уже поработали с банками, крупными торговыми сетями, общественными организациями и отдельными экспертами. Снимали видео для «Л'Этуаль», «Сбербанк», New Riga's Brewery. Мне это нравится. TikTok стал новым вызовом.
Об обязанностях и навыках
Есть набор профессиональных качеств, которые делают человека способным к продюсированию:

1. Организационные и менеджерские навыки — без них никуда. Если вы не умеете выстроить съемочный процесс, групповую работу команды, если вас не слушают — продюсером стать не получится

2. Чутье на людей — надо уметь разглядеть в человеке изюминку и заранее понять, полюбит ли его камера, в каком амплуа ему стоит предстать перед зрителями

3. Режиссерское видение — умение брать на себя ответственность за решения по съемкам. Снять ролик по одному сценарию можно разными способами, моя задача — выбрать наилучший

4. Понимание финансовых процессов — эксперты, компании и блогеры приходят в TikTok, чтобы заработать. Одна из моих задач — правильно провести их по этому пути, чтобы конвертировать внимание подписчиков в осязаемую выгоду. Онлайн-магазин, рэп-исполнитель, юрист-консультант — все это разные финансовые процессы, и я должен хорошо представлять, как и на каком этапе в них появляются деньги.

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Сам по себе процесс продюсирования не сложный:

— брифование заказчика — выяснение его целей, пожеланий

— разработка концепции его аккаунта — как и что мы снимаем

— подготовка 30 сценариев на месяц, так как рекомендуется публиковать минимум 1 видео в день

— съемки роликов и их публикация

— поддержка активности в аккаунте, отслеживание обратной связи

— анализ статистики и корректировка контента.

Многие смотрят на конечный результат и видят смешинки, развлечения — возникает ложное ощущение, что продюсирование TikTok-каналов — это что-то несерьезное. Но за всем этим стоит кропотливая организационная работа, подписанные документы, ответственность и стресс. Не каждый человек сможет сочетать это в себе и выдержать сопутствующую нагрузку.
О преимуществах и недостатках профессии
Преимущества — внимание со стороны общественности: интервью, приглашения на мероприятия, поток клиентов.

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Недостаток — усталость. Процесс продюсирования творческий, требует много душевных сил. Кроме того, попадаются капризные заказчики, которые пьют кровь.

Периодически случаются форс-мажоры: плохая погода, неявка артиста на место съемки, бан музыкального трека, который мы планировали использовать, и другие.

Самая главная сложность — непонимание со стороны собственников бизнеса


Самая главная сложность, с которой мы чаще всего сталкиваемся — непонимание со стороны собственников бизнеса. Некоторые заказывают TikTok, потому что это модно, а потом выясняется, что они не готовы принять форматы видео в этой социальной сети. Люди не понимают, почему видео сделаны в таком ключе, это приводит к тяжелым переговорам.
О заработке
Заработок зависит от оптимизации процессов. Если вы попробуете с нуля собрать съемочно-монтажную команду, актеров и тиктологов, а потом подсчитать смету, выяснится, что собранная команда обходится дорого.

Мы хорошо зарабатываем и предлагаем комфортные для всех цены


Как говорил один известный визионер частных космических полетов: «Я могу дать вам миллиард долларов, и ракету вы не построите. А я построю. Потому что надо знать способ».

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У меня классная и работоспособная команда — настоящая ракета. Ребята занимаются TikTok на постоянной основе, им не нужно объяснять, что делать. Благодаря этому мы хорошо зарабатываем и предлагаем комфортные для всех цены.
О будущем
Профессия TikTok-продюсера — это что-то новое. Люди относятся к ней по-разному: кто-то уважительно и с вниманием к экспертности, кто-то говорит, что это «ненастоящая профессия» и мне лучше пойти на завод.

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TikTok пробудил во мне вкус к более масштабным съемкам. Теперь я всерьез заинтересовался YouTube и веб-сериалами. Там не только хронометраж в десятки раз больше, но и бюджеты.

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#маркетинг #продюсер #продвижение #tiktok
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