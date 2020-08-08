Кто такой TikTok-продюсер: обязанности, навыки, сложности и мнение общественности

О выборе профессии

Об обязанностях и навыках

О преимуществах и недостатках профессии

Самая главная сложность — непонимание со стороны собственников бизнеса

О заработке

Мы хорошо зарабатываем и предлагаем комфортные для всех цены

О будущем

Некоторые называют меня тиктологом. Также я профессиональный спикер — не только разбираюсь в вопросах продвижения, но и умею об этом рассказать.В числе желаемых площадок он назвал TikTok. Тогда мне пришлось скачать приложение, чтобы самому разобраться и понять, что нас ждет.Дальше я экспериментировал и снимал в разных жанрах. В ноябре набрал первые 10 000 подписчиков и поделился выводами в Facebook.Так мы одними из первых получили рекламный кабинет.Меня стали рекомендовать компаниям, которые интересовались продвижением в TikTok.Снимали видео для «Л'Этуаль», «Сбербанк», New Riga's Brewery. Мне это нравится. TikTok стал новым вызовом.Если вы не умеете выстроить съемочный процесс, групповую работу команды, если вас не слушают — продюсером стать не получитсяСнять ролик по одному сценарию можно разными способами, моя задача — выбрать наилучшийОдна из моих задач — правильно провести их по этому пути, чтобы конвертировать внимание подписчиков в осязаемую выгоду. Онлайн-магазин, рэп-исполнитель, юрист-консультант — все это разные финансовые процессы, и я должен хорошо представлять, как и на каком этапе в них появляются деньги.— брифование заказчика — выяснение его целей, пожеланий— разработка концепции его аккаунта — как и что мы снимаем— подготовка 30 сценариев на месяц, так как рекомендуется публиковать минимум 1 видео в день— съемки роликов и их публикация— поддержка активности в аккаунте, отслеживание обратной связи— анализ статистики и корректировка контента.Но за всем этим стоит кропотливая организационная работа, подписанные документы, ответственность и стресс. Не каждый человек сможет сочетать это в себе и выдержать сопутствующую нагрузку.Процесс продюсирования творческий, требует много душевных сил. Кроме того, попадаются капризные заказчики, которые пьют кровь.Некоторые заказывают TikTok, потому что это модно, а потом выясняется, что они не готовы принять форматы видео в этой социальной сети. Люди не понимают, почему видео сделаны в таком ключе, это приводит к тяжелым переговорам.Если вы попробуете с нуля собрать съемочно-монтажную команду, актеров и тиктологов, а потом подсчитать смету, выяснится, что собранная команда обходится дорого.А я построю. Потому что надо знать способ».Ребята занимаются TikTok на постоянной основе, им не нужно объяснять, что делать. Благодаря этому мы хорошо зарабатываем и предлагаем комфортные для всех цены.Люди относятся к ней по-разному: кто-то уважительно и с вниманием к экспертности, кто-то говорит, что это «ненастоящая профессия» и мне лучше пойти на завод.Теперь я всерьез заинтересовался YouTube и веб-сериалами. Там не только хронометраж в десятки раз больше, но и бюджеты.