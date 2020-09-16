Профессия блогер. О работе без выходных, общественном мнении и заработке

Илия Воскресенский, 30 лет, город — Санкт-Петербург, фотограф, travel-блогер, @elivosk, youtube.com





О выборе профессии

Я travel-блогер. Веду блог в Instagram и с некоторых пор в YouTube. Занимаюсь этим на постоянной основе: путешествую, фотографирую, снимаю stories, монтирую видео, делаю посты, публикую их в сеть. Это полноценная ежедневная работа без выходных.

Я был редактором на телеканале, но постепенно разочаровался в телевидении. Вместе с другом создал небольшой продакшн. Мы снимали все подряд: от корпоративов и дней рождений до музыкальных клипов. Параллельно развивался мой блог в Instagram. Я фотографировал, выкладывал свои работы, и у меня росло количество подписчиков. В какой-то момент пришли первые деньги. И это были хорошие деньги. Я стал погружаться в сферу все больше и, когда понял, что могу обеспечить себя блогом, полностью посвятил себя этому делу.

Когда понял, что могу обеспечить себя блогом, полностью посвятил себя этому делу





Сфера блогинга в русскоязычном пространстве развивается нереально мощно. Но при этом большинство людей не воспринимают эту деятельность всерьез. Особенно старшее поколение. Когда я сказал, что ухожу в блогерство, отец моей супруги подумал, что мы теперь всегда будем жить по бартеру.

Большинство не понимает, как работает финансовая структура в блогосфере, как это все развивается и к чему придет. Но я уверен, что молодое поколение видит перспективу блогинга. По сути, это новая журналистика в свободных руках. Человек может ни от кого не зависеть, иметь платформу, медийный ресурс, аудиторию и нести ту информацию, которую хочет. Если ты эксперт, при этом ты харизматичный, полезный, умный, интересный, за тобой пойдут другие люди.

Об обязанностях и навыках

Мне кажется, блогер должен уметь все. Особенно то, что связано со сферой медиа: писать, говорить, снимать, обрабатывать, монтировать.





Сейчас есть блогеры, которые приходят из сферы телевидения вместе со сформированной командой. Но классические блогеры, к которым я себя отношу, начинают сами по себе. И уже в процессе работы обучаются новым навыкам.

Например, изначально я пришел в Instagram, потому что мне нравилось фотографировать. Я публиковал фотографии и понимал, что нужно делать какие-то описания. Сначала писал очень маленькие и тупые тексты. Они были похожи на ужасные мотивационные цитаты из ВКонтакте. Постепенно перешел на полезные факты о местах, которые снимаю. Тексты увеличивались в размерах, я развил этот навык. Потом появилась функция stories. Это был большой шок для меня, потому что я не привык показывать лицо, говорить что-то на видео. Но так как Instagram этого требовал, я научился говорить на камеру, выражать свои мысли. Сейчас я хочу повысить компетенции в области создания сценариев. В планах научиться правильно выстраивать структуру выпусков для YouTube-канала.

Думаю, сейчас существуют разные школы и курсы, которые обучают необходимым навыкам. Но я учился всему методом научного тыка, по мере необходимости.





О преимуществах и недостатках профессии

Главные преимущества: я свободен, делаю то, что мне нравится. Прикольно видеть результаты своей работы, переходить на новый уровень — это ни с чем несравнимо. У меня нет границ, можно развиваться до неимоверных размеров. Все зависит только от умения эволюционировать и находить новые пути развития.

Главные преимущества: я свободен, делаю то, что мне нравится





Недостатки в том, что нужно постоянно генерировать новые идеи и заставлять себя работать. Не все с этим справляются. Многие друзья начинали вместе со мной, но сдулись и теперь почти не существуют на платформе Instagram.

Основная сложность — постоянство. Ты остаешься один на один с любимым делом. Должен заниматься им каждый день, даже если нет настроения или ты устал. Постоянно думаешь, что охваты падают, что ты достиг потолка в travel-сфере, а значит, надо что-то менять, искать другие темы.

О заработке





Заработок зависит от многих факторов. Мой состоит из нескольких направлений:

1. Реклама

Как и на всех медийных платформах, у блогеров основной заработок идет от рекламодателей. Здесь важны стоимость интеграции на твоей платформе, а также их количество.

2. Экспертиза

Блогер обладает не только медийностью, но и экспертностью в определенной сфере. Меня как travel-блогера часто приглашают на тематические мероприятия, где я могу проводить лекции про путешествия. Например, был формат, когда автобренд презентовал новую машину семейного формата. Они пригласили меня, чтобы я рассказал, как можно комфортно путешествовать с семьей.

3. Контент

Контент — это то, что я, как фотограф, могу создать и продать брендам или туристическим компаниям. А они, в свою очередь, могут использовать мои работы в рекламных целях.





О будущем

Я хочу развиваться, обрастая интересными навыками. Вижу большую перспективу в YouTube — это глобальная платформа, то, что не умрет еще много лет. Это новое телевидение, куда идут крупные корпорации и задают высокую планку, которой нужно соответствовать.

Вижу свое будущее в командности и многофункциональности. Это значит, что мне нужна команда, чтобы реализовать как можно больше своих идей. А чтобы быть многофункциональным, нужно иметь несколько платформ и создавать там контент. Крутые масштабные проекты для YouTube, вдохновляющий контент в Instagram, информативные посты в Telegram и другое.