Как пройти отбор в топовые компании: советы и опыт сотрудников Google, Qatar Airways и «Яндекс»

Гульжайна Калитова, родной город — Алматы, руководитель группы по подбору персонала KPMG









В KPMG при отборе выпускников мы обращаем внимание на образование и GPA, участие в проектах и стажировках.

Если говорить об опытных кандидатах, здесь важен опыт и навыки: навык командной работы, управления временем, критическое мышление, быстрая обучаемость и гибкость.

Кандидат, регистрируясь на сайте, попадает в рекрутмент-систему. Рекрутер проводит первичный скрининг резюме и телефонное интервью на 10 — 15 минут. Выпускники проходят онлайн-тестирование. Дальнейший этап — интервью с HR-специалистом, а затем финальное собеседование с представителем департамента.

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Дана Алибекова, 32 года, родной город — Алматы, менеджер отдела аудиторских услуг компании EY в Казахстане









Отбор производится на конкурсной основе — оцениваются результаты теста на знание английского языка, логического и математического тестов. Будущие аудиторы также обязательно сдают тест на знание международных стандартов финансовой отчетности. Далее следует серия интервью — с HR-специалистом, менеджером и партнером отдела. Это этапы трудоустройства, с которыми я столкнулась в начале моего карьерного пути, они актуальны и сейчас.

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Ануар Диханов, 25 лет, город — Варшава, Software Engineer at Google









В августе 2019 года я подал заявку на работу в Google. Мной заинтересовалась команда из Польши. В сентябре я прошел онлайн-интервью, через месяц меня пригласили в Варшаву. Там я прошел еще пять интервью нон-стоп, друг за другом за один день. А в конце ноября меня пригласили на работу.

Чтобы попасть в Google, надо решать много задач. Я пользовался leetcode.com. Также важно развивать навыки коммуникации. Если вы выпускник университета, требования к вам не будут сильно высокими. Но чем больше у вас опыта, тем выше требования.

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Айсылу Янтурина-Дарлес, город — Женева, региональный координатор инициативы «Этичная мода» Международного торгового центра ООН, @aysyludarles

Я подала документы в разные организации ООН в январе, а в июне со мной связались и пригласили на собеседование. Еще через три месяца после интервью меня пригласили на стажировку, которая длилась полгода.

Чтобы пройти отбор на стажировку, нужно иметь волонтерский опыт, терпение, уметь правильно составлять мотивационное письмо и продавать себя на рынке. Чтобы стать консультантом, желательно иметь опыт работы в развивающихся странах, специализированных отраслях. Стоит изучить проекты организации, показать, как именно и в чем вы можете быть полезны. Обязательный опыт работы — два года, учитывая стажировку в ООН.

Процесс трудоустройства в такие организации занимает много времени. Стажировки в большинстве случаев неоплачиваемые.

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Каролина Кучеравенко, город — Дубай, стюардесса Emirates, @_caroline_me









На вакансию бортпроводника был большой конкурс в Москве и отбор в три этапа. После чего следовало финальное интервью с рекрутером. Все этапы проходили на английском языке.

Сначала проверяют коммуникативные навыки, обращают внимание на то, как вы общаетесь с другими кандидатами и умеете работать в коллективе.

Затем проверяют рост и наличие татуировок на открытых частях тела. Также обращают внимание на то, насколько вы улыбчивы и приветливы.

На финальном этапе рекрутер задает типичные для любого интервью вопросы.

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Khusan Raymjonov, город — Лондон, Financial Auditor









Процесс отбора в Deloitte состоит из пяти этапов: подача заявки, психометрические тесты, онлайн-интервью, интервью по телефону, заключительный этап — личное интервью с партнером компании. Я успешно прошел все этапы.

Самое важное при отборе — показать свое отношение к работе, то, что вы действительно готовы принять все вызовы и большую нагрузку.

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Наталья Шиляева, родной город — Курган, руководитель службы подбора «Яндекс»









Главный критерий — профессионализм. Этапов отбора всегда несколько, они зависят от специализации. Первый шаг — общение с HR. Следующие встречи или заочные беседы по телефону или скайпу проходят с кем-то из подразделения, куда ищут человека.

Если это позиция разработчика, нужно пройти многосекционное интервью, где необходимо писать код, решать задачи или обсуждать кейсы. Обычно это занимает три — пять часов. На каждой секции присутствуют разные собеседующие, после чего каждый из них дает обратную связь на кандидата. Это позволяет избежать субъективности.

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Евгений Кабыш, город — Нур-Султан второй пилот Boeing 757/767









В Air Astana я работаю с 2015 года на позиции второго пилота Boing 757/767.

На сайте Air Astana расписаны все необходимые документы, которые надо подготовить кандидатам. Я сдавал тест Compass Test Airline Pilot. В интернете есть сайты для подготовки к нему. После теста все проходят комиссию, потому что для пилота здоровье — важный элемент. После этого этапа было интервью на английском языке с представителями компании и летной школы. Все заняло четыре-пять месяцев, после чего меня приняли на работу.

Сейчас после первых двух этапов еще есть интервью, упражнение на симуляторе. И кандидату важно быть не только технически подкованным, но и иметь навыки общения с другими людьми.

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Айя Адылханова, город — Алматы, бортпроводник, @its.aiya









Представители Qatar Airways каждые два-три месяца приезжают в Казахстан и набирают наших ребят для работы. У них есть несколько требований: подходящий рост, свободное знание английского языка, приятная внешность, доброжелательность.

Отбор проходит в несколько этапов. На первом убеждаются в знании английского языка. Потом проверяют рост: на стене есть отметка в 212 сантиметров, и, стоя на носочках, нужно дотянуться до этой линии. Далее проверяют кожу и внешний вид.

На следующем этапе спрашивают, почему ты хочешь работать в авиакомпании.

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Настя Немцова, город — Алматы, PR-менеджер Chocofamily проекта «Рахмет»









Специфика этапов отбора и собеседований зависит от должности, на которую ты претендуешь. Каждый сотрудник в нашей компании проходит как минимум два этапа — собеседование с HR-менеджером и руководителем проекта. Лично мне сначала нужно было написать ряд материалов, позже было собеседование с HR-менеджером, который проверяет, подходит ли человек ценностям компании. И если человек подходит, то идет следующий этап — у меня это было собеседование с директором по маркетингу, а также с директором проекта. И последнее собеседование было с основателем холдинга — Рамилем Мухоряповым.

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Татьяна Огнивенко, 27 лет, город — Ташкент, менеджер по маркетингу​









Когда меня пригласили на собеседование в Huawei, компания была уже достаточно известной на рынке. Я прошла несколько этапов отбора и вышла на работу. Стажировки не было, но был испытательный срок в течение трех месяцев. По окончании испытательного срока дают оценку и решают, продолжаете вы работать или нет. Я получила высший балл и продолжила работу.

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