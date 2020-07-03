Я работаю в Huawei. Об особенностях работы в китайской компании и стрессоустойчивости

Суруш Рахмони, 38 лет, город — Душанбе, маркетинг-менеджер, facebook
О трудоустройстве
Я выбрал компанию Huawei, потому что долгое время работал в сфере телекоммуникаций. Подал CV на вакансию во вторник, а в понедельник уже вышел на работу. Прошел собеседование и все процедуры за несколько дней.
Моя работа состоит в том, чтобы продвигать продукцию компании на территории Таджикистана и по каналам социальных сетей на территории Кыргызстана. В Таджикистане я также занимаюсь связями с общественностью. Одна из моих задач — разработка, внедрение, качественное исполнение рекламных кампаний. Я слежу за репутацией бренда и представляю Huawei в Таджикистане.
Что надо уметь
Чтобы работать в Huawei, нужно быть гибким, отвечать за свои слова, действия. Также важно быть пунктуальным, выносливым. Сегодня к вам может прийти задача, которую нужно было сделать вчера.
В первое время бывает сложно разобраться во всех системах компании, но это приходит с практикой. Нужно работать в различных софтах, системах, в которых зарегистрировано около 180 000 сотрудников.
Huawei — это огромная организация, которая представлена во многих странах мира
Помимо этого нужно быть профессионалом в своей сфере деятельности, понимать рынок страны, в которой работаешь, быть коммуникабельным, чтобы общаться и работать с коллегами из разных стран.
О преимуществах
Huawei — это огромная организация, которая представлена во многих странах мира и имеет большой штат сотрудников. Мне нравится коммуницировать с коллегами из разных стран, перенимать их опыт. У нас есть сервисы, где мы можем познакомиться с кейсами, которые были внедрены в других странах.
Работа дала мне возможность заниматься любимым делом. Я журналист, люблю работать с информацией, привык ее добывать, перерабатывать, распространять, интерпретировать. Поэтому мне комфортно этим заниматься в Huawei.
Я постоянно ощущаю чувство ответственности, потому что представляю большую компанию в нашей стране. Никогда нельзя расслабляться.
О планах
В планах для начала стать успешным специалистом в разрезе Центральной Азии. Я намерен выкладываться полностью. У меня есть ощущение, что я работаю там, где должен, и уверен, что это поможет добиться успеха. Масштабы Huawei позволяют любому сотруднику достичь больших высот.
Энхтуяа Сурэнжав, 41 год, город — Улан-Батор, директор по продажам, facebook
О трудоустройстве
Я была представителем бренда Samsung в Монголии, поэтому у меня уже был опыт работы в сфере электроники. Когда меня пригласили на работу в Huawei, я согласилась — было интересно поработать в китайской компании. Бренд Huawei в нашей стране развивается недавно, и мне хотелось повлиять на его становление на рынке Монголии.
У меня не было стажировки, только испытательный срок, потому что я была опытным сотрудником.
Сейчас я директор по продажам. В мои обязанности входит постоянное общение с клиентами, обработка их запросов и потребностей. На основе этого мы вносим предложения по работе, решаем обозначенные проблемы, увеличиваем объем продаж.
Что надо уметь
Важно, чтобы человек был активным. В Китае не принято долго объяснять, с чего начинать работу. Нужно разбираться во всем на ходу, быстро обучаться и выполнять поставленные задачи. Если не знаешь чего-то, нужно задавать вопросы и продолжать.
Чтобы работать в компании, не обязательно обладать знаниями в области электроники. Всему необходимому мы можем обучить во время тренингов.
Также важно уметь общаться с людьми из разных стран. Если человек настроен положительно, ему нечего бояться.
О преимуществах
Huawei думает о сотрудниках, предоставляет разные привилегии. Например, у нас есть социальный пакет, определенные бонусы за проделанную работу.
Huawei думает о сотрудниках, предоставляет разные привилегии
В Huawei особенный менеджмент. Так как это китайская компания, решения здесь принимаются не быстро, но окончательно. Если руководство одобрило ваше предложение, оно сдержит слово.
В компании нет ежедневного давления со стороны руководства. Если вы выдаете хороший результат, то в вашу работу не вмешиваются. А когда получаешь качественную обратную связь, хочется добиваться еще больших результатов.
О планах
Мы упорно работаем, чтобы продолжать достигать результатов, несмотря на ситуацию в мире. Хочу, чтобы бренд Huawei укрепился на рынке Монголии. Также мне было бы интересно поработать на рынках других стран.
Татьяна Огнивенко, 27 лет, город — Ташкент, менеджер по маркетингу
О трудоустройстве
Когда меня пригласили на собеседование, компания была уже достаточно известной на рынке. Я прошла несколько этапов отбора и вышла на работу. Стажировки не было, но был испытательный срок в течение трех месяцев. По окончании испытательного срока дают оценку и решают, продолжаете вы работать или нет. Я получила высший балл и продолжила работу.
На данный момент я менеджер по маркетингу. В мои задачи входит осуществление любого вида рекламы, акций, активностей. Также я помогаю, контролирую ритейл-маркетолога, который недавно вступил в свою должность.
Что надо уметь
В первую очередь, нужно хотеть работать, быть готовым учиться. В Huawei важно быть стрессоустойчивым, потому что это китайская компания, а азиатский формат ведения бизнеса отличается от европейского — он более агрессивный.
В первую очередь, нужно хотеть работать, быть готовым учиться
В моем случае сложность на начальном этапе была в том, что не было предварительного обучающего тренинга и введения в курс дела. Я была новичком, но нужно было учиться всему самостоятельно. Спустя три месяца меня уже привлекали в ответственные проекты, с которыми приходилось справляться. Однажды я должна была запустить большую акцию на полгода и приложила все усилия, чтобы сделать это вовремя. Коллеги были удивлены, но стали больше уважать, доверять большие проекты.
О преимуществах
Компания дала мне многое. Я попала в Huawei сразу после окончания университета. И почти всему, что умею, научилась здесь. Я приобрела большой опыт, хороших друзей, познакомилась с разными сферами бизнеса. Получила навыки, которые пригодятся в будущем.
Конечно, везде есть свои сложности. Мы работаем в напряженном ритме, приходится заставлять, контролировать, но добиваться своего. Любимый термин наших китайских коллег — push. С этим термином приходится работать часто и самостоятельно его применять по отношению к другим коллегам.
О планах
Объем моей работы зависит от продаж, а количество продаж влияет на инвестиции в маркетинг. Поэтому чем больше компания будет продавать, тем более интересной будет моя работа. Надеюсь, у нас будет больше интересных проектов, инвестиций, активности по городу. Хочу, чтобы узнаваемость бренда росла, а вместе с тем и я как сотрудник компании.
Мухтарали Ибраев, 29 лет, город — Алматы, PR-менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии, facebook
О трудоустройстве
Я четыре года работал в PR-агентстве и понял, что мне нужно развиваться дальше. Поэтому, когда в 2018 году меня пригласили на работу в Huawei в качестве менеджера по цифровому маркетингу, я согласился. Рынок IT и сегмент телекоммуникаций был для меня новым, но интересным.
Когда я пришел в компанию, нужно было за короткое время выучить весь модельный ряд продуктов Huawei, чтобы начать стратегическую работу над продвижением страниц продуктов в странах Центральной Азии. Это был новый вызов для меня.
У меня не было стажировки. Я ознакомился с актуальными продуктами, изучил брендбук и начал работу. За время испытательного срока сотрудников оценивают по стремлению к работе, трудолюбию, креативности. В конце испытательного срока нужно подготовить презентацию о результатах работы и планах в компании.
На данный момент руководство доверило мне работу PR-департамента. Я являюсь PR-менеджером Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии. Основные задачи — продвижение бренда и продуктов через СМИ и блогеров, работа с потребителями.
Что надо уметь
В нашем департаменте нужно знать вещи, связанные с рынком телекоммуникаций, разбираться в технологиях. Также важно обладать коммуникативными навыками. Мы постоянно общаемся с партнерами и клиентами, а правильная коммуникация может повлиять на имидж бренда.
В работе важна стрессоустойчивость. В компании нужно быстро адаптироваться к переменам. Наш рынок меняется каждый день, конкуренция всегда высокая, постоянно нужно придумывать что-то новое. Поэтому человек, который работает в Huawei, должен быть готов к кризисным ситуациям, относиться к ним со спокойствием, быстро находить решение проблем.
О преимуществах
В компании важно уважение друг к другу, умение работать в команде. При принятии решений мы можем проконсультироваться с руководителями, получить рекомендации. Топ-менеджмент, который находится в Китае, всегда готов помочь, поделиться успешными кейсами.
Компания дала много уроков. Я понял, что в жизни нет безвыходных ситуаций, что работа в команде — это важно, а креативность — это одно из ключевых качеств, которое спасет твой бренд.
Креативность — это одно из ключевых качеств, которое спасет твой бренд
Я ценю отношение к сотрудникам, заботу о персонале. У нас проходит много тренингов. Каждую неделю мы созваниваемся с коллегами из СНГ, делимся своими идеями, кейсами, прорабатываем совместные стратегии продвижения.
Как и во всех международных компаниях, у нас есть социальная страховка, оплата сотовой связи.
О планах
Мне нравится работать с людьми, поэтому я бы хотел продолжить работу в нашем департаменте, заводить новые знакомства, развиваться.