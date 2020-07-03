Я работаю в Huawei. Об особенностях работы в китайской компании и стрессоустойчивости

Суруш Рахмони, 38 лет, город — Душанбе, маркетинг-менеджер, facebook













О трудоустройстве

Что надо уметь





Huawei — это огромная организация, которая представлена во многих странах мира

О преимуществах

О планах

Энхтуяа Сурэнжав, 41 год, город — Улан-Батор, директор по продажам, facebook









О трудоустройстве

Что надо уметь

О преимуществах

Huawei думает о сотрудниках, предоставляет разные привилегии

О планах

Татьяна Огнивенко, 27 лет, город — Ташкент, менеджер по маркетингу​













О трудоустройстве

Что надо уметь





В первую очередь, нужно хотеть работать, быть готовым учиться

О преимуществах





О планах

Мухтарали Ибраев, 29 лет, город — Алматы, PR-менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии, facebook













О трудоустройстве

Что надо уметь

О преимуществах

Креативность — это одно из ключевых качеств, которое спасет твой бренд

О планах

Подал CV на вакансию во вторник, а в понедельник уже вышел на работу. Прошел собеседование и все процедуры за несколько дней.В Таджикистане я также занимаюсь связями с общественностью. Одна из моих задач — разработка, внедрение, качественное исполнение рекламных кампаний. Я слежу за репутацией бренда и представляю Huawei в Таджикистане.Также важно быть пунктуальным, выносливым. Сегодня к вам может прийти задача, которую нужно было сделать вчера.Нужно работать в различных софтах, системах, в которых зарегистрировано около 180 000 сотрудников.Мне нравится коммуницировать с коллегами из разных стран, перенимать их опыт. У нас есть сервисы, где мы можем познакомиться с кейсами, которые были внедрены в других странах.Я журналист, люблю работать с информацией, привык ее добывать, перерабатывать, распространять, интерпретировать. Поэтому мне комфортно этим заниматься в Huawei.Никогда нельзя расслабляться.Я намерен выкладываться полностью. У меня есть ощущение, что я работаю там, где должен, и уверен, что это поможет добиться успеха. Масштабы Huawei позволяют любому сотруднику достичь больших высот.Когда меня пригласили на работу в Huawei, я согласилась — было интересно поработать в китайской компании. Бренд Huawei в нашей стране развивается недавно, и мне хотелось повлиять на его становление на рынке Монголии.. В мои обязанности входит постоянное общение с клиентами, обработка их запросов и потребностей. На основе этого мы вносим предложения по работе, решаем обозначенные проблемы, увеличиваем объем продаж.В Китае не принято долго объяснять, с чего начинать работу. Нужно разбираться во всем на ходу, быстро обучаться и выполнять поставленные задачи. Если не знаешь чего-то, нужно задавать вопросы и продолжать.Всему необходимому мы можем обучить во время тренингов.Если человек настроен положительно, ему нечего бояться.Например, у нас есть социальный пакет, определенные бонусы за проделанную работу.Так как это китайская компания, решения здесь принимаются не быстро, но окончательно. Если руководство одобрило ваше предложение, оно сдержит слово.Если вы выдаете хороший результат, то в вашу работу не вмешиваются. А когда получаешь качественную обратную связь, хочется добиваться еще больших результатов.Хочу, чтобы бренд Huawei укрепился на рынке Монголии. Также мне было бы интересно поработать на рынках других стран.Я прошла несколько этапов отбора и вышла на работу. Стажировки не было, но был испытательный срок в течение трех месяцев. По окончании испытательного срока дают оценку и решают, продолжаете вы работать или нет. Я получила высший балл и продолжила работу.В мои задачи входит осуществление любого вида рекламы, акций, активностей. Также я помогаю, контролирую ритейл-маркетолога, который недавно вступил в свою должность.В Huawei важно быть стрессоустойчивым, потому что это китайская компания, а азиатский формат ведения бизнеса отличается от европейского — он более агрессивный.Я была новичком, но нужно было учиться всему самостоятельно. Спустя три месяца меня уже привлекали в ответственные проекты, с которыми приходилось справляться. Однажды я должна была запустить большую акцию на полгода и приложила все усилия, чтобы сделать это вовремя. Коллеги были удивлены, но стали больше уважать, доверять большие проекты.Я попала в Huawei сразу после окончания университета. И почти всему, что умею, научилась здесь. Я приобрела большой опыт, хороших друзей, познакомилась с разными сферами бизнеса. Получила навыки, которые пригодятся в будущем.Мы работаем в напряженном ритме, приходится заставлять, контролировать, но добиваться своего. Любимый термин наших китайских коллег — push. С этим термином приходится работать часто и самостоятельно его применять по отношению к другим коллегам.Поэтому чем больше компания будет продавать, тем более интересной будет моя работа. Надеюсь, у нас будет больше интересных проектов, инвестиций, активности по городу. Хочу, чтобы узнаваемость бренда росла, а вместе с тем и я как сотрудник компании.Поэтому, когда в 2018 году меня пригласили на работу в Huawei в качестве менеджера по цифровому маркетингу, я согласился. Рынок IT и сегмент телекоммуникаций был для меня новым, но интересным.Это был новый вызов для меня.Я ознакомился с актуальными продуктами, изучил брендбук и начал работу. За время испытательного срока сотрудников оценивают по стремлению к работе, трудолюбию, креативности. В конце испытательного срока нужно подготовить презентацию о результатах работы и планах в компании.Я являюсь PR-менеджером Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии. Основные задачи — продвижение бренда и продуктов через СМИ и блогеров, работа с потребителями.Также важно обладать коммуникативными навыками. Мы постоянно общаемся с партнерами и клиентами, а правильная коммуникация может повлиять на имидж бренда.В компании нужно быстро адаптироваться к переменам. Наш рынок меняется каждый день, конкуренция всегда высокая, постоянно нужно придумывать что-то новое. Поэтому человек, который работает в Huawei, должен быть готов к кризисным ситуациям, относиться к ним со спокойствием, быстро находить решение проблем.При принятии решений мы можем проконсультироваться с руководителями, получить рекомендации. Топ-менеджмент, который находится в Китае, всегда готов помочь, поделиться успешными кейсами.Я понял, что в жизни нет безвыходных ситуаций, что работа в команде — это важно, а креативность — это одно из ключевых качеств, которое спасет твой бренд.У нас проходит много тренингов. Каждую неделю мы созваниваемся с коллегами из СНГ, делимся своими идеями, кейсами, прорабатываем совместные стратегии продвижения.