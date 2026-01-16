Я работаю в «Оптима Банк». Как построить карьеру от кассира до руководителя

Продолжаем нашу рубрику о карьере и корпоративной культуре ведущих компаний Центральной Евразии. В этот раз познакомились с сотрудниками «Оптима Банк» — одного из крупнейших банков страны. Узнали, как строится работа внутри компании, какие возможности для роста получают специалисты, и как в банке формируется уникальная корпоративная культура, где каждый может вырасти до руководящей позиции.





Бахтияр Каныбеков, город — Бишкек, начальник Управления Optima24 App, ОАО «Оптима Банк», @bakhtiiar_kanybekov

О себе

Я хотел стать банкиром с детства — не самая типичная цель для ребенка. На мой выбор повлияли фильмы об обеспеченной жизни представителей этой профессии и семья финансистов, в которой я вырос.

Я много учился и прошел множество образовательных программ, продолжаю делать это до сих пор. Будучи выпускником БФЭТ по банковскому делу, КНУ по бухгалтерскому учету и аудиту, APU в Малайзии по Master of Finance и магистром АГУПКР по государственной политики и управления, я давно понял, что для устойчивого успеха необходимо постоянное обучение. Навык обучаемости нужно регулярно тренировать и подпитывать новыми знаниями, идеями и опытом, как мышцы.

Начинал карьеру в банковской индустрии в 2011 году кассиром в сберегательной кассе одного из коммерческих банков Кыргызстана. Работа была сложной, но со временем, благодаря ответственному подходу, стал получать повышения, а обязанности становились интереснее. Позже перешел в IT, в финансовые технологии.

О карьере в «Оптима Банк»





В 2022 году в «Оптима Банк» меня пригласила хорошая подруга, чтобы участвовать в разработке одного из самых амбициозных продуктов — Optima24. Карьера развивалась быстро: я работал Scrum Master, проектным менеджером и продакт-менеджером. Вместе с командой мы реализовали большое количество фукнций, преодолели серьезные трудности и радовались значительным успехам, всегда получая поддержку руководства.

Теперь продолжаю работать над приложением Optima24, но уже в роли начальника Управления, делая жизнь наших пользователей удобнее. Веду команду IT-разработки и работаю с замечательными людьми.

Об особенностях работы





Работа в «Оптиме» сопровождается высокими амбициями. Наш банк на протяжении многих лет выступает одним из лидеров банковской сферы, и победы глубоко укоренились в корпоративной культуре. Темп и ценности порождают сильных специалистов — этим наш банк и выделяется. Мы сами ставим для себя высокую планку, ищем передовые технологические решения и всегда ставим в приоритет потребности пользователей.

Команда Optima24 — технологические гики: мы давно приняли факт, что нам действительно нравится то, над чем мы работаем, и как мы обогащаем своими идеями корпоративную культуру. Это наше реальное преимущество — амбициозность и тяга к технологиям и инновациям. Меня эта атмосфера заряжает, потому что я вижу, как 18-летний программист обменивается идеями с 40-летним банкиром, и оба хотят научиться чему-то новому ради общего блага.

Почему выбрал «Оптима Банк»

«Оптима Банк» нравится своим подходом к реализации проектов: мы практикуем честный и открытый диалог, внедрение интересных идей и создаем возможности для саморазвития. Я стараюсь применять индивидуальный подход и узнавать о коллегах больше — это действительно помогает в работе. Такое отношение делает компанию и место, где мы проводим ежедневно по восемь часов и больше, чем-то по-настоящему ценным. Вести за собой команду разработки — это мега-сложно, но создает положительные моменты в жизни.

О планах





Я пока не знаю, как сложится моя карьера. Живу будущим и думаю о том, каким оно будет с учетом прогресса в ИИ и робототехнике, каким станет Optima24 через три года, каким будет FinTech и какие запросы появятся у пользователей. Четко определить свое карьерное развитие пока сложно. Единственное, в чем уверен — необходимо становиться лучше, мудрее и сильнее.

Алия Уметалиева, город — Бишкек, директор филиала «Оптима Банк»





О себе

Первое высшее образование я получила в Жалабадском Государственном Университете по специальности Преподаватель английского языка. У меня были планы развиваться в этом направлении, но судьба привела меня в банковскую сферу в период завершения учебы.

Мой путь в «Оптима Банке» — тогда еще «Энергобанк» в Жалал-Абаде — начался с любопытства. В университете я решила проверить, смогу ли пройти отбор по программе ЕБРР, и подала резюме. Среди сотен студентов были отобраны пять человек, включая меня, для команды нового кредитного отдела по Программе микро- и малого финансирования.

Второе образование по специальности «Финансы и кредит» я получила, работая в банке.

О карьере в «Оптима Банк»





Я работаю в «Оптима Банке» уже 21 год. Начала с позиции кредитного эксперта, занималась кредитованием, вела клиента от его первого прихода в банк до выдачи кредита и полного погашения обязательств перед банком. Тогда кредитование под поручительство и движимое имущество были в новинку в регионе, население не всегда понимало механизм финансирования, поэтому наша команда практически занималась внедрением нового вида кредитования, которое легло в основу традиционного кредитования в стране в целом.

Также я работала в риск-менеджменте, затем пять лет посвятила подразделению в Головном офисе. Теперь руковожу одним из крупных филиалов «Оптима Банк», работаю директором филиала в городе Бишкек №1. Банк дал мне много, сформировал меня как личность, дал мне близких друзей и опору в жизни. Горжусь тем, чего я достигла здесь.

Об особенностях работы





Одна из главных особенностей компании — это люди. Мои коллеги — это команда единомышленников, с которыми приятно работать и развиваться.

Корпоративная культура построена на доверии, взаимопомощи. Наш банк постоянно развивается, и это создает уникальную среду для профессионального и личного роста.

Одна из сторон компании — школа для банковских сотрудников. В банковском секторе страны и в других отраслях работает много выходцев из «Оптима Банк» — профессионалов высокого уровня.

О планах





Планирую продолжать неустанно развиваться. Хочется помогать расти команде, направлять молодых сотрудников и делиться опытом.

Гульзана Уметалиева, город — Бишкек, директор филиала «Оптима Банк»





О себе





Я училась в Бишкекском Государственном институте экономики и коммерции по специальности «Правоведение и юриспруденция». С 2000 года мой путь в банковской сфере начался в «Кыргызафтобанке», где я прошла путь от стажера до директора филиала.

О карьере в «Оптима Банк»





В «Оптима Банк» я пришла в 2004 году на позицию кассира сектора кассовых операций. Для меня это был первый серьезный опыт, который дал глубокое понимание работы банка. Со временем я росла вместе с компанией, брала на себя больше ответственности, осваивала новые направления и переходила на управленческие позиции. Этот путь позволил мне понять как операционную, так и управленческую стороны банка.

Теперь я занимаю позицию директора филиала №7. Отвечаю за результаты и развитие персонала в нем. Мой главный плюс — практический опыт, полученный на всех этапах работы. Когда занимаешься любимым делом, годы не считаешь — просто развиваешься и идешь дальше.

Об особенностях работы





Особенность компании заключается в его клиентоориентированном подходе, основанного на международных стандартах сервиса. Внутри банка есть проекты, благодаря которым каждый сотрудник может получать бонусы. Мой филиал не раз выигрывал путешествия за границу, денежные призы, тимбилдинги на природе и многое другое. Все это результат сплоченной работы команды и сильная мотивация.

О планах





Развиваться профессионально и инвестировать в себя: в знания, управленческие навыки и понимание современных банковских процессов. Для меня важно не просто накапливать опыт, но и делиться им с командой. Считаю, что сильный руководитель — это тот, кто постоянно учится сам и помогает расти другим.