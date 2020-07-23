Я работаю в ООН. Как стать сотрудником крупнейшей международной организации и помогать людям

Швейцария
Айсылу Янтурина-Дарлес, город — Женева, региональный координатор инициативы «Этичная мода» Международного торгового центра ООН, @aysyludarles
О себе
Я родом из Башкортостана, но живу в городе Женева в Швейцарии и работаю в организации Международный торговый центр. Это специализированное агентство ООН и ВТО, которое занимается поддержкой экспорта в развивающихся странах в разных отраслях экономики.
Как стать сотрудником ООН
В 2011 году я приехала в Женеву на обучение по программе MBA. Во время учебы мне посоветовали подать документы на стажировку в ООН, чтобы получить международный опыт. В январе я подала документы в разные организации ООН, а в июне со мной связались и пригласили на собеседование. Еще через три месяца после интервью меня пригласили на стажировку, которая длилась полгода.
Чтобы пройти отбор на стажировку, нужно иметь волонтерский опыт, терпение, уметь правильно составлять мотивационное письмо и продавать себя на рынке. Чтобы стать консультантом, желательно иметь опыт работы в развивающихся странах, специализированных отраслях. Стоит изучить проекты организации, показать, как именно и в чем вы можете быть полезны. Обязательный опыт работы — два года, учитывая стажировку в ООН.
После стажировки меня пригласили в проект в качестве консультанта. Сейчас в нашей команде 10 человек в офисе и более 60 консультантов по всему миру. Наш проект работает с ремесленниками. Также мы сотрудничаем с люксовыми брендами во всем мире. Они организовывают этичное производство в развивающихся странах и предоставляют людям работу.
Процесс трудоустройства в такие организации занимает много времени. Стажировки в большинстве случаев неоплачиваемые. Но, если команда знает, что вы хотите быть в проекте долгое время, то в вас будут вкладывать многое. Рекомендую по максимуму включиться в работу, показать, что вам это интересно, чтобы вы стали незаменимой единицей в проекте.
Об условиях работы
Главная особенность работы в международной организации — мультикультурная команда людей из разных стран. Мы всегда помним, что являемся представителями ООН. Все наши действия влияют на имидж организации.
Самые главные сложности — огромное количество обязанностей, статус, которому нужно соответствовать
Работаем с 09:00 до 18:00 пять дней в неделю. Некоторые позиции предполагают частые командировки, некоторые — нет. Во время командировок проходят встречи с партнерами, представителями власти, бизнеса, идет процесс обучения, налаживания связей, проведения исследований. Также в рамках своего проекта я всегда обращаю внимание на условия работы сотрудников. Новое поколение — это осознанные клиенты, для которых важно этичное производство.
Оплата зависит от опыта и образования сотрудника. Есть четкая система, с помощью которой отдел HR формирует предложение для кандидата.
Самые главные сложности — огромное количество обязанностей, статус, которому нужно соответствовать, постоянные командировки. Также надо понимать, что в любой работе есть рутина, а не только романтичная сторона. Главное помнить о том, ради чего вы это делаете. Преимущества — глобальные цели, ради которых мы трудимся, международный опыт.
О планах
Я веду проект в Узбекистане и Таджикистане. Хочу, чтобы он был успешен, дал людям положительный опыт, возможность выйти на международный рынок. В планах также реализация личных проектов в направлении осознанного подхода к жизни.
Италия
Айгерим Мусаева, 29 лет, город — Бриндизи, Associate Geospatial Information Officer, @shukyman_a
О себе
Я окончила КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «геодезия и картография». Училась по программе магистратуры в Австрии по специальности «прикладная геоинформатика». После учебы вернулась в Казахстан, работала в разных компаниях.
Как стать сотрудником ООН
В один момент я заинтересовалась работой в международных организациях. Подавала заявки на работу в разных странах и агентствах ООН.
ООН — обширная и комплексная организация. Она состоит из разных агентств, программ и фондов. Каждое из них имеет собственную процедуру и критерии найма. Чтобы подать заявку, нужно найти открытые вакансии, заполнить форму о себе и подготовить сопроводительное письмо.
При первичном отборе команда HR обращает внимание на опыт — минимум три года. Сопроводительное письмо должно быть краткое, емкое. Нужно показать, какую ценность вы можете принести организации. Преимущество имеют женщины и граждане недопредставленных стран — в этом году Казахстан в этом списке. Для студентов есть стажировки, волонтерские программы, программы для молодых сотрудников и младших экспертов.
Если вы соответствуете базовым требованиям, проходите на следующий этап. Обычно это проверка ваших знаний в формате теста. Затем вас приглашают на интервью, где проверяют компетентность. Только после этого вас могут пригласить на работу.
Процесс трудоустройства занимает от полугода до двух лет. Поэтому нужно быть настойчивым, терпеливым. Желательно иметь хорошее образование. В ООН шесть официальных языков: английский, французский, арабский, испанский, китайский и русский. Обязательно нужно знать английский или французский. Знание остальных языков будет преимуществом.
Главная сложность — конкуренция. Вы соревнуетесь со всем миром, выпускниками лучших университетов, профессионалами, которые хотят работать в ООН. На одну позицию может приходить от 1000 заявок, а на интервью попадают лишь 10 человек.
Об условиях работы
Задача нашей организации заключается в предоставлении услуг в области логистики геопространственных и информационных технологий миротворческим и специальным политическим миссиям, учреждениям, фондам и программам системы ООН во всем мире. Моя деятельность связана с геопространственными услугами и приложениями. В обязанности входит производство карт, геоаналитика данных, визуализация геоданных.
Преимущества работы — многообразие культур, постоянный нетворкинг, разностороннее развитие
У нас хороший оклад, покрывается часть расходов на медицинское страхование, есть пенсионные отчисления и гибкая система налогообложения. Сотрудники имеют право на оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни и отпуск для поездки на родину. Также есть пособия и выплаты, связанные с поездками и обустройством при назначении на службу или переводе из одного места службы в другое.
Существует дипломатический паспорт ООН, который называется UNLP. Этот паспорт можно использовать в качестве удостоверения личности во время официальных миссий. В некоторых странах можно не получать визу при наличии паспорта ООН.
Преимущества работы — многообразие культур, постоянный нетворкинг, разностороннее развитие. В ООН проходит много конференций, организовываются тренинги по личностному развитию, языковые курсы. Самое главное, работа в международной организации дает моральное удовлетворение.
О планах
В планах продолжить свою деятельность в ООН, поработать на разных континентах и разных миссиях.
Казахстан
Арина Мясоед, город — Алматы, руководитель сектора социальных и гуманитарных наук, кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, @arishkakrutyshka
О себе
Я с пяти лет знала, что хочу работать в ООН. Окончив школу, поступила в вуз в Великобритании по специальности «международная политика», затем в магистратуру по специальности «социология» в Москве. А в апреле окончила вторую магистратуру по менеджменту и бизнес-администрированию.
Как стать сотрудником ООН
Я работала в разных сферах, но на протяжении четырех лет мониторила вакансии в ЮНЕСКО. Знала, что там есть сектор, который занимается социальными гуманитарными науками. У меня всегда получалось приносить пользу обществу, хотелось делать что-то полезное. Поэтому хотела попасть именно туда.
Однажды на странице ЮНЕСКО Алматы в Facebook я увидела вакансию в секторе социальных и гуманитарных наук. Это было волшебством — вакансии в международных организациях бывают крайне редко. Когда получила предложение о приеме на работу, поняла, что это дело всей моей жизни.
В системе ООН много агентств, которые решают те или иные проблемы. У каждого агентства свои критерии отбора. Но у вас должно быть подходящее образование, опыт работы в национальных компаниях или фондах. Лично мне помог опыт работы в социальных проектах и волонтерстве. До работы в ЮНЕСКО я была международным волонтером, ездила в отдаленные места Индонезии, работала с ребятами из детских домов. Также я умела реализовывать социальные проекты и привлекать дополнительные партнерские средства.
Обязательно знание английского языка — и здесь также помогло мое британское образование.
Об условиях работы
Девиз ЮНЕСКО — «Нести мир в сознание мужчин и женщин». Я рада быть частью большого организма, который помогает обществу. Мы с коллегами знаем, что есть люди, которые в нас нуждаются. Думаю, ООН — это стиль жизни. Я живу по принципам идеалов нашей организации и не отделяю личную жизнь от работы.
ЮНЕСКО обладает уникальным мандатом, который покрывает все сферы жизнедеятельности человека. Есть пять основных программ: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.
Я возглавляю сектор социальных и гуманитарных наук по Центральной Азии. Мы занимаемся работой с молодежью, развитием ее потенциала, обеспечением равного доступа к дополнительному образованию. У меня много проектов, которые касаются сельской молодежи, подростков и детей с особыми потребностями. Одно из важных направлений — развитие межкультурного диалога в регионе. Есть проекты и инициативы по продвижению спорта. Финальное направление — развитие этического потенциала среди учителей стран Центральной Азии, продвижение биоэтики и этики в науке.
Мы трудимся пять дней в неделю. У нас есть календарь ООН, где отмечены свои выходные праздничные дни — их меньше, чем обычно в Казахстане.
Чем больше ты работаешь в организации, тем больше ценится твой труд и опыт. Соответственно, заработная плата постоянно растет. Мне нравится, что у нас есть отдельный пенсионный фонд.
Все сотрудники получают паспорта ООН, а международные сотрудники получают дипломатические карточки и иммунитет. Во время командировок за рубеж мы знакомимся с большим количеством интересных людей, партнеров.
У нас всегда есть возможность улучшать свои знания, навыки. В системе ЮНЕСКО существует система бесплатного дополнительного образования. Сотрудникам обеспечивается эффективное медицинское страхование для всей семьи.
О планах
В планах вырасти в этой организации до своего максимума. Также хочу поступить на программу PhD по дипломатии. Моя мечта — открыть школу детской дипломатии и этики, потому что будущее за новым поколением. Возможно, в будущем я стану президентом Казахстана.