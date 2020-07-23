Я работаю в ООН. Как стать сотрудником крупнейшей международной организации и помогать людям

Швейцария





О себе

Как стать сотрудником ООН

Об условиях работы

Самые главные сложности — огромное количество обязанностей, статус, которому нужно соответствовать

О планах

Италия

Это специализированное агентство ООН и ВТО, которое занимается поддержкой экспорта в развивающихся странах в разных отраслях экономики.Во время учебы мне посоветовали подать документы на стажировку в ООН, чтобы получить международный опыт. В январе я подала документы в разные организации ООН, а в июне со мной связались и пригласили на собеседование. Еще через три месяца после интервью меня пригласили на стажировку, которая длилась полгода.Чтобы стать консультантом, желательно иметь опыт работы в развивающихся странах, специализированных отраслях. Стоит изучить проекты организации, показать, как именно и в чем вы можете быть полезны. Обязательный опыт работы — два года, учитывая стажировку в ООН.Сейчас в нашей команде 10 человек в офисе и более 60 консультантов по всему миру. Наш проект работает с ремесленниками. Также мы сотрудничаем с люксовыми брендами во всем мире. Они организовывают этичное производство в развивающихся странах и предоставляют людям работу.Стажировки в большинстве случаев неоплачиваемые. Но, если команда знает, что вы хотите быть в проекте долгое время, то в вас будут вкладывать многое. Рекомендую по максимуму включиться в работу, показать, что вам это интересно, чтобы вы стали незаменимой единицей в проекте.Мы всегда помним, что являемся представителями ООН. Все наши действия влияют на имидж организации.Некоторые позиции предполагают частые командировки, некоторые — нет. Во время командировок проходят встречи с партнерами, представителями власти, бизнеса, идет процесс обучения, налаживания связей, проведения исследований. Также в рамках своего проекта я всегда обращаю внимание на условия работы сотрудников. Новое поколение — это осознанные клиенты, для которых важно этичное производство.Есть четкая система, с помощью которой отдел HR формирует предложение для кандидата.Также надо понимать, что в любой работе есть рутина, а не только романтичная сторона. Главное помнить о том, ради чего вы это делаете. Преимущества — глобальные цели, ради которых мы трудимся, международный опыт.Хочу, чтобы он был успешен, дал людям положительный опыт, возможность выйти на международный рынок. В планах также реализация личных проектов в направлении осознанного подхода к жизни.

О себе

Как стать сотрудником ООН

Об условиях работы

Преимущества работы — многообразие культур, постоянный нетворкинг, разностороннее развитие

О планах

Казахстан

О себе

Как стать сотрудником ООН





Об условиях работы

О планах

Училась по программе магистратуры в Австрии по специальности «прикладная геоинформатика». После учебы вернулась в Казахстан, работала в разных компаниях.Подавала заявки на работу в разных странах и агентствах ООН.Она состоит из разных агентств, программ и фондов. Каждое из них имеет собственную процедуру и критерии найма. Чтобы подать заявку, нужно найти открытые вакансии, заполнить форму о себе и подготовить сопроводительное письмо.Сопроводительное письмо должно быть краткое, емкое. Нужно показать, какую ценность вы можете принести организации. Преимущество имеют женщины и граждане недопредставленных стран — в этом году Казахстан в этом списке. Для студентов есть стажировки, волонтерские программы, программы для молодых сотрудников и младших экспертов.. Обычно это проверка ваших знаний в формате теста. Затем вас приглашают на интервью, где проверяют компетентность. Только после этого вас могут пригласить на работу.Поэтому нужно быть настойчивым, терпеливым. Желательно иметь хорошее образование. В ООН шесть официальных языков: английский, французский, арабский, испанский, китайский и русский. Обязательно нужно знать английский или французский. Знание остальных языков будет преимуществом.Вы соревнуетесь со всем миром, выпускниками лучших университетов, профессионалами, которые хотят работать в ООН. На одну позицию может приходить от 1000 заявок, а на интервью попадают лишь 10 человек.Моя деятельность связана с геопространственными услугами и приложениями. В обязанности входит производство карт, геоаналитика данных, визуализация геоданных.Сотрудники имеют право на оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни и отпуск для поездки на родину. Также есть пособия и выплаты, связанные с поездками и обустройством при назначении на службу или переводе из одного места службы в другое.Этот паспорт можно использовать в качестве удостоверения личности во время официальных миссий. В некоторых странах можно не получать визу при наличии паспорта ООН.В ООН проходит много конференций, организовываются тренинги по личностному развитию, языковые курсы. Самое главное, работа в международной организации дает моральное удовлетворение.Окончив школу, поступила в вуз в Великобритании по специальности «международная политика», затем в магистратуру по специальности «социология» в Москве. А в апреле окончила вторую магистратуру по менеджменту и бизнес-администрированию.Знала, что там есть сектор, который занимается социальными гуманитарными науками. У меня всегда получалось приносить пользу обществу, хотелось делать что-то полезное. Поэтому хотела попасть именно туда.Это было волшебством — вакансии в международных организациях бывают крайне редко. Когда получила предложение о приеме на работу, поняла, что это дело всей моей жизни.У каждого агентства свои критерии отбора. Но у вас должно быть подходящее образование, опыт работы в национальных компаниях или фондах. Лично мне помог опыт работы в социальных проектах и волонтерстве. До работы в ЮНЕСКО я была международным волонтером, ездила в отдаленные места Индонезии, работала с ребятами из детских домов. Также я умела реализовывать социальные проекты и привлекать дополнительные партнерские средства.Я рада быть частью большого организма, который помогает обществу. Мы с коллегами знаем, что есть люди, которые в нас нуждаются. Думаю, ООН — это стиль жизни. Я живу по принципам идеалов нашей организации и не отделяю личную жизнь от работы.Есть пять основных программ: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.Мы занимаемся работой с молодежью, развитием ее потенциала, обеспечением равного доступа к дополнительному образованию. У меня много проектов, которые касаются сельской молодежи, подростков и детей с особыми потребностями. Одно из важных направлений — развитие межкультурного диалога в регионе. Есть проекты и инициативы по продвижению спорта. Финальное направление — развитие этического потенциала среди учителей стран Центральной Азии, продвижение биоэтики и этики в науке.У нас есть календарь ООН, где отмечены свои выходные праздничные дни — их меньше, чем обычно в Казахстане.Соответственно, заработная плата постоянно растет. Мне нравится, что у нас есть отдельный пенсионный фонд.Во время командировок за рубеж мы знакомимся с большим количеством интересных людей, партнеров.В системе ЮНЕСКО существует система бесплатного дополнительного образования. Сотрудникам обеспечивается эффективное медицинское страхование для всей семьи.Также хочу поступить на программу PhD по дипломатии. Моя мечта — открыть школу детской дипломатии и этики, потому что будущее за новым поколением. Возможно, в будущем я стану президентом Казахстана.