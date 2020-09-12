Я работаю в Google. Казахи о том, как, несмотря на первый провал, стать сотрудником компании

Ануар Диханов, 25 лет, город — Варшава, Software Engineer at Google, facebook













О выборе профессии





Все началось в школе. Я учился в казахско-турецком лицее в Караганде, участвовал в олимпиадах по информатике, изучал программирование. Меня привлекла сфера IT, поэтому я поступил в Назарбаев Университет на направление Computer Science.

О трудоустройстве в Google





К концу обучения в университете я попробовал устроиться в Google, но у меня не получилось, так как я был недостаточно подготовлен. Поэтому я почти два года проработал в стартапе в Нур-Султане, но параллельно развивался и готовился к интервью.

В августе 2019 года я снова подал заявку на работу в Google. На тот момент передо мной стоял выбор: Лондон, Париж, Дублин или Варшава. По итогу мной заинтересовалась команда из Польши. В сентябре я прошел онлайн-интервью, через месяц меня пригласили в Варшаву. Там я прошел еще пять интервью нон-стоп, друг за другом за один день. А в конце ноября меня пригласили на работу.

Чтобы попасть в Google, нужна высокая мотивация





Чтобы попасть в Google, нужна высокая мотивация. Надо решать много задач, чтобы выполнять их не задумываясь. В интернете есть полезные ресурсы, которые в этом помогут. Например, я пользовался leetcode.com. Также важно развивать навыки коммуникации, чтобы правильно доносить свои идеи.

Крупным компаниям не важен ваш опыт. Если вы выпускник университета, требования к вам не будут сильно высокими. Достаточно решить несколько задач и пройти интервью. Но чем больше у вас опыта, тем выше требования. На вас смотрят как на человека, который уже несколько лет проработал в отрасли, изучают, каких результатов вы достигли за время работы, какими навыками и знаниями обладаете.

О работе в Польше

В Польше работают сильные программисты, отрасль IT быстро развивается.

Варшавский офис Google находится в бизнес-центре и занимает шесть этажей. Его особенность в том, что около 70% его сотрудников — поляки. В то время как в других офисах преимущественно интернациональный состав. В остальном у нас такая же атмосфера: hardworking и в то же время некий chill.

Google — это компания, где действуют свои правила, независимо от местоположения





Google — это компания, где действуют свои правила, независимо от местоположения. Здесь сильные законы, которые защищают сотрудников. Например, нельзя работать более 40 часов в неделю.

Об условиях работы





Мы с командой создаем новый продукт, поэтому у нас больше свободы действий. В мои обязанности входит добавление новых фичей. Нужно продумать и прописать, как она будет работать, а потом написать хороший код.





Когда мы работали в офисе, рабочий день длился с 10:00 до 18:00. Но до конца года мы будем работать удаленно. Дома я работаю примерно с 10:30 до 19:00.

У всех сотрудников Google есть медицинская страховка, которая покрывает почти все услуги. Также нам могут частично оплатить занятия в спортивном комплексе или курсы по изучению нового языка. Google следит за тем, чтобы сотрудники сохраняли Work-life Balance и чувствовали себя хорошо.

Внутри компании есть возможность релокации. Но в одной команде надо отработать минимум год. Затем можно найти другую команду и снова переехать.

О планах





Я присоединился к команде в Мюнхене и сейчас планирую переезд.

Сакен Кенжегулов, 25 лет, город — Сеул, Software Engineer at Google, Linkedin









О выборе профессии





Я с детства интересовался техникой и технологиями. Поступил в казахско-турецкий лицей и начал изучать программирование, погружаться в эту сферу.

После окончания школы я решил, что буду учиться за рубежом. Думал о Штатах, но, так как там тяжело получить грант, подал документы и в другие страны. В результате поступил в UNIST в городе Ульсан в Южной Корее, где предлагали хорошие условия и стипендию.

О трудоустройстве в Google





Я всегда хотел работать в Google, потому что знал, что там работают классные специалисты. Предполагал, что в компании созданы хорошие условия для сотрудников.

На втором курсе я подал документы на стажировку в Google, но провалил интервью. Через год подался снова, прошел техническое интервью, но не прошел этап отбора в команды — на тот момент никому не нужен был сотрудник с моей квалификацией. После окончания вуза я снова начал искать работу и увидел вакансию в Южной Корее. И, так как я уже проходил интервью, меня пригласили и по итогу дали offer как выпускнику университета.

Я всегда хотел работать в Google





Мне помогло то, что я проходил много интервью в разных компаниях. Я чувствую себя более уверенно, не боюсь ошибок, могу показать себя. Нужно развивать и hard skills, и soft skills. Потому что важно не только быть хорошим специалистом, но и быть коммуникабельным, открытым человеком.

Важно быть готовым к тому, что в начале вам могут отказать. Но это не должно вас останавливать. Чтобы попасть в топовую компанию, нужно предпринять много усилий.

О работе в Южной Корее





В Южной Корее активно развивается направление IT, создается много стартапов и новых компаний. Здесь есть свой Google — Naver, есть свой WhatsApp. Для локального маркета создано много местных приложений. Поэтому повсюду требуются IT-специалисты.

При этом в стране высокая конкуренция. Чтобы пробиться, нужно быть лучшим в своей отрасли, много учиться. А чтобы работать за рубежом, местным нужно хорошо выучить английский язык.

В Южной Корее особая культура. Не все корейцы могут привыкнуть к жизни в других странах, с другим менталитетом. Многие из них патриоты, предпочитают работать в местных компаниях.





Люди здесь часто работают допоздна, сотрудники не уходят домой раньше своего менеджера. Поэтому в стране даже ввели запрет на работу более 50 часов в неделю. Внутри компаний есть строгая иерархия, корейский язык делится на очень вежливый, среднего уровня и дружеский. Если ты будешь говорить с начальником недостаточно уважительно, расти по карьерной лестнице будет сложно. Корейцы боятся ошибок, увольнений.

Но в Google своя экосистема. У нас более расслабленная атмосфера, люди общаются друг с другом неформально. Поэтому корейцы обсуждают, как им лучше общаться между собой на корейском языке, чтобы не было иерархии. Им нравится, что в нашей компании нет лишнего стресса.

Об условиях работы





Я разработчик, Software Engineer. Мне нравится, что в Google мы можем переводиться из одного офиса в другой. Я люблю новые страны, поэтому для меня плюс — работать в одной компании и узнавать новые места.

Google сочетает в себе много разных продуктов и проектов. Поэтому, когда ты меняешь команду, ты также меняешь вид деятельности. Это выводит из зоны комфорты, помогает узнавать новое.

Еще один плюс — большое количество классных инженеров, с которыми ты общаешься каждый день. Когда ты заходишь в этот поток, волей-неволей начинаешь развиваться.

Также компания помогает обеспечить сотрудникам комфортную жизнь, чтобы они ни на что не отвлекались и работали, не перегорали. У начинающих сотрудников достаточно много свободного времени. Но чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше задач, ответственности на тебя ложится.

У нас гибкий график, но мы должны присутствовать на всех встречах. Часто они проводятся по утрам, в 09:00, чтобы успеть застать коллег из США.

Уровень заработной платы и отпуск адаптируются к стране, в которой вы работаете





В компании проходят тренинги, где нам дают информацию о стереотипах, которые могут обидеть других людей, говорят о том, как создать благоприятную атмосферу в офисе.

Уровень заработной платы и отпуск адаптируются к стране, в которой вы работаете. Например, если в Южной Корее отпуск 14 дней, то и у сотрудников офиса Google в Корее отпуск будет 14 дней. Зарплата формируется исходя из средних показателей IT-специалистов в стране и вашего коэффициента сотрудника. При этом часто зарплата в Google чуть выше, чем в других компаниях.

О планах





Хотелось бы вырасти внутри компании, возможно, поработать в другой стране.