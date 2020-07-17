Наши в мире. 3 истории узбекистанцев, которые строят карьеру в международных компаниях в Европе и США

Khusan Raymjonov, 26 лет, город — Лондон, Financial Auditor, @khusan_raymjonov













О переезде





Об узбеках в Великобритании





О деятельности

Я финансовый аудитор в компании Deloitte

О планах

Нигорахон Садикова, 30 лет, город — Вашингтон, юрист













О переезде

Недавно я начала трудовую деятельность в головном офисе Всемирного Банка



Об узбеках в США

О деятельности

Искандер Маликов, 31 год, город — Лондон / Москва, директор по фиату в Европе и СНГ компании Binance, F acebook









О переезде

Я встречал мало узбеков в Лондоне, но среди них много достойных и близких мне людей

Об узбеках в Великобритании

О деятельности

О планах

Причин для переезда было несколько. Мне хотелось подтянуть английский язык, получить международное образование, стать независимым, открыть для себя новые возможности.Во-первых, я вырос в традиционной семье со средним уровнем достатка. Родным было тяжело отпустить меня за границу. Во-вторых, я испытывал финансовые трудности. Чтобы уехать, мне пришлось занять деньги, у меня появились долги. В-третьих, я долго искал хорошее агентство, которое помогло бы мне оформить визу. В-четвертых, мне не хватало уверенности в себе, знаний о жизни в Великобритании. Поэтому я постоянно изучал информацию в интернете, чтобы быть готовым ко всему.Я тосковал по дому и родным людям — в странах Центральной Азии семья играет большую роль. Еще я привыкал к напряженному учебному графику — образование здесь высокого уровня, поэтому требования тоже высокие. К тому же я работал в трех местах, чтобы рассчитаться с долгами и оплатить счета в университете.По сравнению с Узбекистаном, где большую часть времени солнечно и жарко, здесь довольно тоскливо. Британский акцент — это тоже то, к чему нужно привыкнуть, чтобы чувствовать себя комфортно.Если вы планируете переезд за границу, стоит поставить перед собой цель, собрать необходимую информацию о стране, повысить знание языка, понять, чем вы будете заниматься в другой стране, и повысить свои знания в этой сфере.Среди них много студентов, но большинство приезжает, чтобы работать.Мы часто общаемся. Соотечественники могут помочь в поиске жилья, работы или хорошего университета, проконсультировать в визовых вопросах или юридических тонкостях. Когда у меня возникают вопросы, я получаю множество ответов и предложений от узбекистанцев в Facebook.Узбекская община совместно с Посольством Узбекистана отмечает традиционные праздники. Например, в марте мы всегда собираемся, чтобы отпраздновать Новруз. На этом празднике общаемся также с казахами, кыргызами, таджиками. Кушаем национальную еду, танцуем.В выходные мы ходим в узбекско-казахские рестораны, проводим время с семьями.Это помогло мне понять, что любая деятельность имеет свои трудности — нет легкой работы. Я стал дисциплинированным, ответственным. После этого работал официантом, проходил финансовую стажировку в Nestle.Выбрал ее, потому что это самая крупная и лучшая компания, в которую я надеялся попасть.Многие крупные компании предлагают такие программы для выпускников на конкурсной основе. Процесс отбора в Deloitte состоит из пяти этапов: подача заявки, психометрические тесты, онлайн-интервью, интервью по телефону, заключительный этап — личное интервью с партнером компании. Я успешно прошел все этапы.Нагрузка довольно большая, но нас поддерживают, помогают.А уже в ходе работы вы обретете все необходимые знания и навыки. Нужно быть готовым к тому, что будет напряженная работа, мало сна, но в то же время отличная рабочая атмосфера, финансовые стимулы.Также нужно уметь адаптироваться к разным ситуациям и требованиям проекта, быстро усваивать новую информацию.В будущем хотел бы построить собственный бизнес в области финансового консалтинга.Поэтому мы вместе с сыном присоединились к нему, когда он учился на втором курсе, в августе 2018 года.Я никогда не мечтала жить или работать за границей. Но у супруга большие планы и цели в жизни, и я поняла, что тоже должна стремиться к этим целям.Поэтому знала, чего ожидать от Америки. Главное — не убегать от трудностей. Люди, которые меняют мир, обычно переживали много сложностей на пути.Но я привыкала к местной еде. Узбекская кухня — самая вкусная, заменить ее на что-то другое сложно.В первые месяцы тоски по родным не избежать. Еще надо точно знать, куда и зачем ты едешь. Начать подготовку со сбора информации, выяснить плюсы и минусы нового места, заранее найти людей, которые уже живут там, и задать вопросы.Я встретила соотечественников во всех штатах, в которых была. В каждом из штатов есть свои сообщества и чаты в Telegram. Я состою в сообществе Uzbek-American Association of Chicago.Узбеки в США дружные, во всем друг другу помогают.Приняла решение отучиться в Штатах по профессии, чтобы заниматься тем же, что и раньше, но на международном уровне. И недавно я начала трудовую деятельность в головном офисе Всемирного Банка. Пока я тут новенькая, адаптируюсь к новым обязанностям.На момент переезда в Великобританию там уже жила моя семья, а я поступил в Regent’s University London в магистратуру. К тому же мне всегда нравился Лондон — своей историей, архитектурой, мультикультурностью, карьерными возможностями.Но в первое время было сложно понять определенные британские акценты. Еще пришлось привыкать к правому рулю и отдельным кранам с горячей и холодной водой.Мы общаемся, помогаем друг другу.В то время у меня появился интерес к криптовалютам. Поэтому я принял для себя решение развиваться именно в этой области.Это значит, что я связываю фиатный или традиционный мир с криптомиром.. Многие друзья и знакомые до сих пор интересуются, почему я ушел с довольно серьезной должности в такую высокорискованную сферу, но я не жалею о своем решении. Для меня это не работа, а образ жизни.Я активно набираю разработчиков в техническую команду.