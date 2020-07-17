Наши в мире. 3 истории узбекистанцев, которые строят карьеру в международных компаниях в Европе и США

Khusan Raymjonov, 26 лет, город — Лондон, Financial Auditor, @khusan_raymjonov
О переезде
Я переехал в Великобританию в сентябре 2013 года — живу здесь семь лет. Причин для переезда было несколько. Мне хотелось подтянуть английский язык, получить международное образование, стать независимым, открыть для себя новые возможности.
При переезде было много сложностей. Во-первых, я вырос в традиционной семье со средним уровнем достатка. Родным было тяжело отпустить меня за границу. Во-вторых, я испытывал финансовые трудности. Чтобы уехать, мне пришлось занять деньги, у меня появились долги. В-третьих, я долго искал хорошее агентство, которое помогло бы мне оформить визу. В-четвертых, мне не хватало уверенности в себе, знаний о жизни в Великобритании. Поэтому я постоянно изучал информацию в интернете, чтобы быть готовым ко всему.
Период адаптации был долгим и напряженным. Я тосковал по дому и родным людям — в странах Центральной Азии семья играет большую роль. Еще я привыкал к напряженному учебному графику — образование здесь высокого уровня, поэтому требования тоже высокие. К тому же я работал в трех местах, чтобы рассчитаться с долгами и оплатить счета в университете.
Были и другие особенности — погода в Великобритании мрачная и переменчивая. По сравнению с Узбекистаном, где большую часть времени солнечно и жарко, здесь довольно тоскливо. Британский акцент — это тоже то, к чему нужно привыкнуть, чтобы чувствовать себя комфортно.
Если вы планируете переезд за границу, стоит поставить перед собой цель, собрать необходимую информацию о стране, повысить знание языка, понять, чем вы будете заниматься в другой стране, и повысить свои знания в этой сфере.
Об узбеках в Великобритании
В Великобритании живет много узбеков, и число соотечественников здесь постоянно растет. Среди них много студентов, но большинство приезжает, чтобы работать.
У нас есть группы в Facebook и Telegram. Мы часто общаемся. Соотечественники могут помочь в поиске жилья, работы или хорошего университета, проконсультировать в визовых вопросах или юридических тонкостях. Когда у меня возникают вопросы, я получаю множество ответов и предложений от узбекистанцев в Facebook.
Мы общаемся не только в социальных сетях. Узбекская община совместно с Посольством Узбекистана отмечает традиционные праздники. Например, в марте мы всегда собираемся, чтобы отпраздновать Новруз. На этом празднике общаемся также с казахами, кыргызами, таджиками. Кушаем национальную еду, танцуем.
Среди соотечественников в Великобритании у меня есть друзья. В выходные мы ходим в узбекско-казахские рестораны, проводим время с семьями.
О деятельности
Когда я переехал в Великобританию, сначала работал на кухне в ресторане: мыл посуду, убирал кухню, помогал поварам. Это помогло мне понять, что любая деятельность имеет свои трудности — нет легкой работы. Я стал дисциплинированным, ответственным. После этого работал официантом, проходил финансовую стажировку в Nestle.
Сейчас я финансовый аудитор в компании Deloitte — одной из аудиторских компаний, которая входит в Big4. Выбрал ее, потому что это самая крупная и лучшая компания, в которую я надеялся попасть.
Я финансовый аудитор в компании Deloitte
Я учусь в аспирантуре, которую предлагает Deloitte. Многие крупные компании предлагают такие программы для выпускников на конкурсной основе. Процесс отбора в Deloitte состоит из пяти этапов: подача заявки, психометрические тесты, онлайн-интервью, интервью по телефону, заключительный этап — личное интервью с партнером компании. Я успешно прошел все этапы.
Теперь я работаю full time и параллельно прохожу тренинги, сдаю экзамены на подтверждение профессиональной квалификации. Нагрузка довольно большая, но нас поддерживают, помогают.
Самое важное при отборе — показать свое отношение к работе, то, что вы действительно готовы принять все вызовы и большую нагрузку. А уже в ходе работы вы обретете все необходимые знания и навыки. Нужно быть готовым к тому, что будет напряженная работа, мало сна, но в то же время отличная рабочая атмосфера, финансовые стимулы.
Особенность работы в компании — многонациональный коллектив, с которым нужно уметь взаимодействовать. Также нужно уметь адаптироваться к разным ситуациям и требованиям проекта, быстро усваивать новую информацию.
О планах
В планах успешное завершение программы, получить квалификацию, чтобы стать менеджером. В будущем хотел бы построить собственный бизнес в области финансового консалтинга.
Нигорахон Садикова, 30 лет, город — Вашингтон, юрист
О переезде
Мой супруг в 2017 году поступил на программу МВА в Университет Вандербильта в США. Поэтому мы вместе с сыном присоединились к нему, когда он учился на втором курсе, в августе 2018 года.
Само решение о переезде в Соединенные Штаты было сложным. Я никогда не мечтала жить или работать за границей. Но у супруга большие планы и цели в жизни, и я поняла, что тоже должна стремиться к этим целям.
Много путешествуя за границей, я всегда уделяла внимание жизни вдали от родины. Поэтому знала, чего ожидать от Америки. Главное — не убегать от трудностей. Люди, которые меняют мир, обычно переживали много сложностей на пути.
Период адаптации прошел быстро, супруг помогал и подсказывал в первое время. Но я привыкала к местной еде. Узбекская кухня — самая вкусная, заменить ее на что-то другое сложно.
Недавно я начала трудовую деятельность в головном офисе Всемирного Банка
Перед переездом нужно подготовиться морально. В первые месяцы тоски по родным не избежать. Еще надо точно знать, куда и зачем ты едешь. Начать подготовку со сбора информации, выяснить плюсы и минусы нового места, заранее найти людей, которые уже живут там, и задать вопросы.
Об узбеках в США
В США живет много узбеков. Я встретила соотечественников во всех штатах, в которых была. В каждом из штатов есть свои сообщества и чаты в Telegram. Я состою в сообществе Uzbek-American Association of Chicago.
Мы тесно общаемся с соотечественниками, раз в неделю собираемся. Узбеки в США дружные, во всем друг другу помогают.
О деятельности
До переезда в США я работала в Торгово-промышленной палате Узбекистана. Приняла решение отучиться в Штатах по профессии, чтобы заниматься тем же, что и раньше, но на международном уровне. И недавно я начала трудовую деятельность в головном офисе Всемирного Банка. Пока я тут новенькая, адаптируюсь к новым обязанностям.
Искандер Маликов, 31 год, город — Лондон / Москва, директор по фиату в Европе и СНГ компании Binance, Facebook
О переезде
С 2009 года я живу между Лондоном и Москвой. На момент переезда в Великобританию там уже жила моя семья, а я поступил в Regent’s University London в магистратуру. К тому же мне всегда нравился Лондон — своей историей, архитектурой, мультикультурностью, карьерными возможностями.
Сложностей при переезде не было, так как я четко понимал, куда еду и что меня ждет. Но в первое время было сложно понять определенные британские акценты. Еще пришлось привыкать к правому рулю и отдельным кранам с горячей и холодной водой.
Я встречал мало узбеков в Лондоне, но среди них много достойных и близких мне людей
Чтобы подготовиться к переезду в другую страну, рекомендую посмотреть обзоры на YouTube от тех, кто там живет.
Об узбеках в Великобритании
Я встречал мало узбеков в Лондоне, но среди них много достойных и близких мне людей. Мы общаемся, помогаем друг другу.
О деятельности
Я три года работал в достаточно известном финтех-стартапе в качестве операционного директора. В то время у меня появился интерес к криптовалютам. Поэтому я принял для себя решение развиваться именно в этой области.
Сейчас у меня достаточно специфичная работа — я директор по фиату в Европе и СНГ. Это значит, что я связываю фиатный или традиционный мир с криптомиром.
Отбор был достаточно жесткий — я прошел семь или восемь этапов собеседования. Многие друзья и знакомые до сих пор интересуются, почему я ушел с довольно серьезной должности в такую высокорискованную сферу, но я не жалею о своем решении. Для меня это не работа, а образ жизни.
О планах
В планах увеличивать долю рынка в ключевых для нашей компании регионах. Я активно набираю разработчиков в техническую команду.