Как получить качественное образование в Центральной Азии: истории выпускников топовых вузов

Максим Барышев, город — Алматы, выпускник Нархоз, основатель группы компаний «Учет»









В школе я хотел стать предпринимателем. Нархоз был тогда лучшим экономическим вузом. Поэтому я обучился по специальности «международные экономические отношения».

Главная особенность — дружное студенческое братство. Выпускников Нархоз можно встретить во всех сферах бизнеса. Есть и те, кто занимает высокие государственные посты.

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Малик Каримов, город — Ташкент, выпускник WIUT, директор по маркетингу













Я выбрал WIUT, потому что это был первый филиал международного университета в Узбекистане. Он предлагал диплом западного образца. Там был замечательный преподавательский состав, хорошие условия, которые были несравнимы с другими вузами в стране.

Выпускники WIUT отличаются нестандартным подходом, умением подать себя, более глубокими знаниями в области бизнеса и маркетинга. Поэтому в моей команде работает много выпускников Westminster.

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Айжан Чыныбаева, город — Бишкек, выпускник АУЦА, предприниматель, общественный деятель, @aijan.chynybaeva









Университет научил выражать свои мысли. Президент и основатель АУЦА — Камила Шаршекеева — уникальный человек, была и остается для меня женщиной-лидером. Помню, она говорила: «Мы здесь растим будущих лидеров». Тогда это казалось сказкой, а сейчас все выпускники АУЦА — это лидеры в различных сферах, лидеры мнений, руководители организаций, основатели компаний, которые живут по всему миру.

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Мольдир Кусаинова, родной город — Алматы, выпускник КИМЭП, CEO Foxout.kz









Атмосфера в университете современная и дружелюбная. Благодаря КИМЭПу я встретила лучших друзей. Мы до сих пор общаемся, и это комьюнити отличается от других сообществ. Я участвую в Alumni-ассоциациях, помогаю студентам КИМЭПа на различных мероприятиях, со стажировкой, трудоустройством, приглашаю на работу в свои стартапы.

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Амирхан Омаров, родной город — Шымкент, выпускник SDU, венчурный инвестор, директор Ihsan Capital









Я окончил Университет имени Сулеймана Демиреля в 2007 году. Большинство моих друзей, коллег и деловых партнеров являются выпускниками SDU, поэтому я буквально окружен ими. Мы любим и лояльны к своему университету, неравнодушны ко всему, что там происходит. Выпускники университета сильно представлены в сфере IT.

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Адель Оразалинова, родной город — Алматы, выпускник КазНУ им. аль-Фараби, телеведущая, телепродюсер









В 2004 году я окончила бакалавриат, а в 2006 году магистратуру Казахского национального университета им. аль-Фараби. Выбрала этот университет, потому что хотела стать журналистом. Вариантов было крайне мало, а национальный университет был одним из надежных и очевидных.

В КазНУ я приобрела профессиональные знания. Вуз научил дисциплине, брать знания самой, а не ждать, когда тебе их дадут, научил выносливости.

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Нуруддин Иминохунов, город — Ташкент, выпускник Университета Инха в Ташкенте, Product Manager в Super Dispatch, Community Lead в GDG Tashkent, @imnuruddin





Я окончил Университет Инха в Ташкенте в 2017 году. Мы обучались по программе 3+1, что предполагало три года обучения в Ташкенте и год обучения в Университете Инха в Южной Корее.

Университет Инха в Ташкенте называют кузницей IT-кадров. Выпускник университета — технологический энтузиаст, свободно владеющий тремя языками. Он легко ориентируется в информационном поле, поскольку не имеет никаких технических и языковых проблем.

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Айнур Мубарова, 33 года, родной город — Алматы, выпускник КБТУ, директор филиала Mayoral Kazakhstan

Особенность КБТУ в том, что здесь смешалась старая и новая школа. У нас были преподаватели советской эпохи и иностранные — идеальный микс для студента.

КБТУ выпускает продвинутых, открытых миру, смелых и амбициозных ребят. Многие сразу после завершения вуза шли работать в международные компании.

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Галым Байтимбетов, выпускник Назарбаев Университета, руководитель компании Aquapoint









Я планировал поступать за рубеж, но не хотел учиться далеко от дома. На одной из выставок международных университетов увидел стенд Назарбаев Университета. Взвесив плюсы и минусы, я выбрал НУ и ни разу не пожалел.

Я научился критически мыслить, приобрел навык аналитики и коммуникативные навыки. Большая часть моего окружения — ребята из НУ.

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Ислам Азимов, родной город — Кара-Балта, выпускник Кыргызского национального университета, Project Manager









Поле окончания школы я поступил на факультет международных отношений Кыргызского национального университета. Статус национального вуза сыграл немаловажную роль при выборе места учебы — это одно из престижных учебных заведений страны.

За время обучения в КНУ я овладел английским языком. Также изучал китайский. Это помогает в работе, так как я часто контактирую с иностранными компаниями.

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Нигора Баховудинова, родной город — Алматы, выпускник AlmaU, специалист отдела рекрутинга и финансовой поддержки









С выбором университета я определилась в 11 классе, когда к нам в школу пришли студенты из агитационной бригады университета AlmaU и провели презентацию учебного заведения.

Так как наш университет предпринимательский, на протяжении четырех лет ведется курс предпринимательства и развиваются личные компетенции и навыки каждого студента.

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