Я окончил АУЦА: предприниматель, старший программист в Facebook и инвестор о своей альма-матер

Айжан Чыныбаева, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель, @aijan.chynybaeva













О выборе вуза и поступлении

Об атмосфере

Что дал вуз

Кто такой выпускник АУЦА

О сообществе выпускников

О работе

Когда мы поступали, АУЦА был всего лишь американским факультетом при КНУ. Мы были третьим экспериментальным потоком. Никто не знал, что из этого получится, но говорили, что обучаться будет интересно. Так как я окончила школу по программе Flex в Америке, мне нужно было продолжать изучение английского языка, поэтому мы с родителями выбрали этот факультет.Мы чувствовали, что учимся в самом свободном вузе страны. Совершенно другой подход, нежели в школах и вузах советского времени. Нестандартные преподаватели, креативом и открытостью которых мы наслаждались. Кроме того, были и классические педагоги. Это был микс советского и американского, вкрапление западного на кыргызской земле.Причем учителя кыргызского были веселыми и интересными. Мы их до сих пор помним, потому что они преподавали свои предметы нестандартно.. В то время я уже параллельно работала переводчиком, до 3-4 часов ночи переводила, а утром нужно было идти в университет, сдавать домашнюю работу. Поэтому к 6 часам утра я дописывала реферат. Можно сказать, разрывалась между учебой и работой. Но это всегда было интересно, и я чувствовала поддержку преподавателей.Президент и основатель АУЦА — Камила Шаршекеева — уникальный человек, была и остается для меня женщиной-лидером. Помню, она говорила: «Мы здесь растим будущих лидеров». Тогда это казалось сказкой, а сейчас все выпускники АУЦА — это лидеры в различных сферах, лидеры мнений, руководители организаций, основатели компаний, которые живут по всему миру. Все, что она визуализировала, показывала нам и говорила, сбылось.Они свободны во взглядах и выражении себя. Это главное, что отличает выпускников АУЦА от студентов других университетов.Мы пересекаемся в социальных сетях, дружим семьями. Поэтому могу смело сказать — семья АУЦА продолжает развиваться.Я благодарна университету за многих подруг и друзей, приятелей, соратников, единомышленников.Являюсь председателем общественной организации «Эко Деми» и представителем всемирной организации Lets do it. Также я почетный консул Норвегии в Кыргызстане и президент клуба консулов.

Jenny Jenish Kyzy, город — Сингапур, социология, образование, Facebook









О выборе вуза и поступлении

Об атмосфере и особенностях обучения

Что дал вуз

Кто такой выпускник АУЦА

О сообществе выпускников





О работе

Мы этнические кыргызы, за пять лет до этого наша семья переехала в Кыргызстан из Китая. Я училась в китайской школе, поэтому, когда мы переехали сюда, не знала русского языка. Но мой английский был достаточно хорош. Как мне сказали, АУЦА — был лучшим университетом с преподаванием на английском языке. Поэтому мой выбор был определен с самого начала.АУЦА предоставил нам разнообразные учебные программы, и мы могли выбирать их самостоятельно, исходя из своих интересов.. Это интересная наука, которая поставила передо мной задачи изучить социальную структуру, формы социального неравенства, источники конфликтов, изменения поведения человека в динамичном обществе. Моя нынешняя страсть к правам женщин и образованию вдохновлена моими исследованиями в области социологии.До сих пор я иногда связываюсь со своими профессорами, чтобы обсудить социологические вопросы. Многие одногруппники стали профессионалами в местных и международных организациях. Эта сильная связь профессора со студентами и студентов со студентами — еще одна особенность АУЦА.Когда я получала первую степень магистра в Колумбийском университете в Нью-Йорке, мне было гораздо легче принять эту систему по сравнению с другими иностранными студентами. Я благодарна своей альма-матер за свой прочный академический фундамент.Может быть, я чувствовала это особенно сильно, потому что пришла из китайского базового образования. Я научилась мыслить по-другому, «выходить из коробки» и ставить под сомнение философские вопросы. Испытала культурный шок, когда меня вместе с другими одногруппниками пригласили на вечеринки к нашим профессорам.Учащимся предоставляется полная автономия для обучения, изучения, взаимодействия с сообществом.Я участвовала в драмкружке, Всемирном клубе, вместе с двумя друзьями мы учредили благотворительную организацию «Фонд единства». Мы создали ее летом 2010 года, когда в южном регионе Кыргызстана происходили конфликты. Много студентов присоединились к нашей инициативе, и этот фонд продолжал расти в АУЦА со многими другими благотворительными инициативами.Критическое мышление, аналитические способности и экспериментальный характер, которые я получила в АУЦА, заложили основу для дальнейшей работы и жизни.Именно поэтому я хочу инвестировать в образование и развитие человеческого капитала.Пока у них есть желание работать усерднее, они будут достигать чего-то в жизни. Университеты готовят студентов как солдат, но то, как солдаты покажут себя в битвах и жизни, зависит только от них. Поэтому я всегда говорю своим подопечным: «Пожалуйста, продолжайте учиться всю жизнь».Я благодарна за знания и навыки, которые дали мне эти вузы, поэтому активно сотрудничаю с ними. В китайском языке есть поговорка: «Когда пьешь, не забывай того, кто выкопал колодец».Вместе с другими членами Совета мы старались привлекать выпускников и поддержать студентов. Будучи в Нью-Йорке, я участвовала в кампании по сбору средств для стипендиальных программ студентов АУЦА.Например, университет предоставил мне площадку в новом кампусе для организации крупного международного мероприятия Shape Eurasia 2015, куда я привезла международных молодых лидеров из более чем 20 стран, а также представителя Всемирного экономического форума. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали экс-премьер и другие высокопоставленные люди.Позже перешла от традиционной инвестиционной индустрии к инвестициям в образование. В последние три года работала корпоративным стратегом в крупнейших образовательных компаниях Центральной Азии. Также инвестировала в несколько небольших образовательных проектов, работала в Ассоциации социальных предпринимателей Кыргызстана и Global Shapers Community Bishkek Hub. В настоящее время нахожусь в Сингапуре. Надеюсь продвинуть свою карьеру на следующий уровень.

Ильязбек Ахмедов, город — Саннивейл, Калифорния, старший программист в Facebook, @ianomad









О выборе вуза и поступлении

Об атмосфере и особенностях обучения

Что дал вуз

Кто такой выпускник АУЦА

О сообществе выпускников

О работе





Университет меня привлек амбициозной культурой, международным составом факультета и стандартом образования, открывающим потенциал выхода на мировой рынок. На тот момент университет казался мне лучшим в Кыргызстане, он обладал топовым имиджем на местном и соседних рынках.При этом важно соблюдать баланс между общественной жизнью и учебой. Этот ключ развивает недооцененные аспекты саморазвития: построение связей с людьми из других факультетов, презентация своего проекта перед партнерами и умение сделать позитивный вклад в командную работу.Это были магические дни, помимо всего окрашенные социальными драмами романтического характера.За что я ему очень благодарен. В отличие от других местных университетов, АУЦА дает свободу составления своего учебного плана и классов. Это учит ответственности и организованности. Из-за метода отбора абитуриентов многие студенты были топовыми талантами страны, и это рождает атмосферу быстрого роста.Многие абитуриенты или студенты связаны с клубами английского разговорного.