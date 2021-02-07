Как казахи строят карьеру за рубежом: 7 историй соотечественников

Думан Ерканат, 28 лет, город — Денвер, США, биржевой трейдер и инвестор, @duman_neo

Когда я поступил в университет, брат оплатил первый семестр обучения. Позже, работая в школьном городке, я вернул ему долг. Параллельно работал помощником менеджера в компании по импорту и экспорту в Денвере. Также мы с братом управляли ювелирным онлайн-бизнесом. Затем я устроился аналитиком в небольшую консалтинговую компанию и заинтересовался фондовым рынком. Учился самостоятельно, читал книги и смотрел видео. Потом прошел стажировку в SMB Capital на Уолл-стрит, где учился у профессионалов. Работа этих людей — результат реального управления рисками и строгая командная дисциплина.

Сейчас я основатель DK Bull Trader online academy на казахском языке. В этой Академии обучаются более 300 студентов-трейдеров из более чем семи стран.

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Мадина Науканова, 25 лет, город — Сент-Этьен, Франция, научный сотрудник в Горной школе Сент-Этьена, @m.naukanova





Во время магистратуры во Франции я весь второй семестр проходила научную стажировку в исследовательской группе, работающей с газовыми гидратами GasHydTeam при университете. К середине полугодовой стажировки директор центра сделал мне предложение остаться на программу докторантуры по контракту и дал на выбор две темы диссертаций.

Во Франции докторантура — это не учеба, а полноценная работа инженера-исследователя. Вам поручают инженерную проблему, которой вы посвящаете все 40 часов в неделю на протяжении трех лет. Я изучаю многофазное течение.

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Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Маунтин-Вью, США, программист









Свой путь в IT-индустрии я начала не сразу. Первый год работала в молле, как и многие студенты на каникулах, но параллельно изучала возможности для карьерного роста. Прошла обучение на тестера, нашла практику. Активно подавала на всевозможные позиции, отправляла по несколько десятков заявок в день. В итоге получила offer от Google. Затем перешла в Facebook. Все это время изучала языки программирования. В данный момент я работаю в Microsoft на позиции программиста.

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Асемгуль Исмагулова, 37 лет, город — Будапешт, Венгрия, финансовый контролер, @ assem_ismagulova





Я работаю финансистом в одной из крупнейших американских корпораций. Живу в городе Будапешт, Венгрия.

До переезда я три года проработала в филиале иностранной компании в городе Нур-Султан. Однажды появилась возможность перевестись в европейский офис компании, который находится в Будапеште. Это означало возможность получить международный опыт, пожить в другой культуре, попутешествовать с детьми. Поэтому мы решили попробовать. Я проходила собеседования на таких же условиях, что и все. Сыграло роль то, что я уже знала специфику работы этой компании, помог мой предыдущий опыт.

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Ахмет Ишмухамедов, 33 года, город — Сингапур, предприниматель, linkedin





Я развиваю в Сингапуре две компании. Первая — Sauwat Strategy — помогает малому и среднему бизнесу заходить на рынки Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Вторая — Sauwat.Education — платформа, которая поможет школам и компаниям находить преподавателей и профессоров из любой точки мира.

Иностранцу открыть компанию в Сингапуре легко. Во всех процессах вам помогут, но услуги будут стоить примерно 5000 — 10 000 $. Поэтому нужно быть финансово подготовленным.

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Мадина Кушербаева, 34 года, город — Нью-Йорк, США, инфлюенсер, предприниматель, @madina_america





В начале своего становления в Америке, я работала в сфере обслуживания на территории кампуса университета, в котором училась. Также работала кассиром в кофейне Starbucks. После окончания университета и переезда в Нью-Йорк я искала работу на официальных сайтах компаний.

Сейчас мы с супругом развиваем свой бизнес — логистическую компанию. Мы отправляем товары из США в Казахстан в кратчайшие сроки. Помимо этого, у нас свой шоу-рум по продаже качественной импортной мебели для кухонь и ванных комнат.

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Санжар Айтжанов, 25 лет, город — Будапешт, Венгрия, Front of The House Manager в компании The Ritz- Carlton, Budapest, facebook





После получения степени бакалавра бизнеса и дипломатии я начал свою карьеру в гостиничном бизнесе в номерном фонде в качестве стажера. Практику нашел на организованном вечере от The Ritz-Carlton по случаю открытия отеля. Нашел информацию об этом мероприятии в Facebook и зарегистрировался. Собеседование проходил в три этапа, и на каждом из них нужно было рассказать о предыдущем опыте или практике, чтобы человек мог раскрыться, показать свои потенциальные возможности.

В этом году будет пять лет, как я работаю в семье The Ritz-Carlton. В гостинице The Ritz-Carlton, Budapest я занимаю позицию менеджера по размещению.

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