Как переехать во Францию, не зная языка, и строить карьеру в науке

Мадина Науканова, 25 лет, город — Сент-Этьен, научный сотрудник в Горной школе Сент-Этьена, @m.naukanova





О переезде

Я родилась в маленькой деревне Жамбыл на севере Казахстана. С 2018 живу во Франции и занимаюсь исследованиями в области многофазного течения и газовых гидратов в Горной школе города Сент-Этьен.

Переезд был спонтанным. Я не изучала французский и была довольно равнодушна к Франции. В 2013 году, окончив школу с золотой медалью, поступила в КБТУ на грант на программу «Химическая технология органических веществ» и продолжила обучение на уровне магистратуры. Когда я училась на первом курсе магистратуры, в университете запустили новую стипендиальную программу «Абай-Верн». Я решила принять участие, несмотря на то, что у меня не было результатов IELTS, а дедлайн по стипендии уже горел. Мне повезло, что мы делали все с друзьями. Вместе искать программы, подавать документы и разбираться во всех этапах поступления было легче. Поэтому важно окружать себя целеустремленными людьми, тогда и вы станете таким же.

В итоге выбор пал на программу Process Engineering and Industrial Energy Efficiency от École des Mines de Saint-Étienne. Меня приняли, одобрили стипендию, и я оказалась во Франции.





Об адаптации и сложностях

На момент переезда я не знала по-французски ничего, кроме Bonjour и Merci. Это и стало камнем преткновения в провинциальном городке.

Первый месяц жизни в новой стране — это крысиные бега из одной инстанции в другую. Все говорили только по-французски, поэтому Google разбирался и с французским, и с местными правилами одновременно. Я понимала, что долго полагаться на переводчик не получится и, чтобы обрести уверенность и свободу действий, нужно основательно учить язык.

На момент переезда я не знала по-французски ничего, кроме Bonjour и Merci





Сложности — это возможности. Незнание языка стало для меня трамплином, отправной точкой. За полгода с переменным успехом я начала говорить по-французски и смогла самостоятельно решать все повседневные дела. В январе 2019 года мне пришла идея социального проекта, и уже к лету, собрав средства через краудфандинг, я организовала международный проект между Казахстаном и Францией. Я питчила проект на французском, едва говоря на нем. Заучивала тексты презентаций и возможные ответы, а в день писала до 30 писем на французском, конечно, с переводчиком. А когда в июне проект состоялся, уже переводила с русского на французский и обратно.

Впечатления от французов у меня только хорошие. Больше всего меня удивило умение французов наслаждаться жизнью, неспешно обедать за долгими разговорами. Во мне особо откликнулось гостеприимство, ассоциативность, чуткость и неравнодушие местных людей. Каждое воскресенье семьи в полном составе собираются за обедом. Французы любят свой язык, поэтому никогда не жалеют слов поддержки и похвалы за пусть даже самые неудачные попытки сказать что-нибудь по-французски. Это помогает сохранять внутреннюю мотивацию.





Ассоциативная жизнь открыла для меня много дверей: быстрая адаптация, полезные знакомства, языковая практика, возможность познакомиться с культурой изнутри и хороший плюс к карьерным перспективам. Первый год жизни во Франции был настолько насыщенным, что у меня не было времени тосковать по дому. А доступные путешествия по Европе — еще одно лекарство от любой хандры.

О развитии и карьере

Во время магистратуры во Франции я весь второй семестр проходила научную стажировку в исследовательской группе, работающей с газовыми гидратами GasHydTeam при университете. К середине полугодовой стажировки директор центра сделал мне предложение остаться на программу докторантуры по контракту и дал на выбор две темы диссертаций.

Для меня это было неожиданностью. Но я согласилась и после небольшого отпуска в октябре 2019 приступила к работе.

Наука — это особый вид творчества, который требует нестандартности и гибкости мышления, постоянного интереса и, в первую очередь, высокой самоорганизации. А социальная работа, которой я занималась в первый год пребывания в стране, и хорошая успеваемость сыграли важную роль при трудоустройстве. Мой небольшой опыт работы во Франции показывает, что не нужно быть гением, чтобы получить контракт. Важно показать, насколько ты зрелый и можешь справляться с поставленными задачами. Здесь ценят честность, самоотдачу, ответственность и умение преодолевать сложности.





Я изучаю многофазное течение. Во время транспортировки нефти в трубопроводах одновременно протекают нефть, вода и газ. Жесткие пластовые условия, такие как высокое давление и температура, приводят к возникновению газовых гидратов. Гидраты — это частицы, похожие на лед, которые прилипают друг к другу, остаются на стенках трубопроводов и в конечном счете закупоривают его. Традиционные методы предотвращения образования гидратов предполагают использование ингибиторов гидратообразования. Альтернативные решения предлагают принять риск гидратообразования и при помощи добавления антиангломерантов предотвратить слипание частиц, что сделает возможным транспортировку данной смеси. Цель моей работы — создать модель многофазного течения с учетом гидратообразования для эффективной транспортировки многофазного потока по трубопроводам.

Во Франции докторантура — это не учеба, а полноценная работа инженера-исследователя

Во Франции докторантура — это не учеба, а полноценная работа инженера-исследователя. Вам поручают инженерную проблему, которой вы посвящаете все 40 часов в неделю на протяжении трех лет. Мне нравится, что рабочие отношения здесь основываются на доверии и взаимоуважении в независимости от возраста и должности. Еще одна отличительная черта в том, что ученые из разных направлений находят точки соприкосновения и проводят исследования на стыке разных дисциплин, делятся своими компетенциями с начинающими учеными. Регулярные научные конференции внутри исследовательской группы или других малых групп позволяют быть в курсе исследований своих коллег, а также поделиться своими проблемами в работе и попросить советы.

О планах





Переезд стал для меня временем полезного уединения, одиночества. Я стала внимательней к своим мыслям, эмоциям и реакциям. У меня появилось время и возможность для переоценки прошлого опыта, целей и будущих возможностей. За два года я посетила более 10 стран и 30 городов Европы. Начала вести небольшой блог о жизни, путешествиях и образовании во Франции. Расширила горизонты своей общественной жизни.

Нам пришла идея создания ассоциации JAS KAZAKH, в рамках которой мы воплощаем полезные и значимые инициативы между Казахстаном и Францией. К этому времени мы общими усилиями перевели субтитры и организовали показ социального фильма «Девушка и море» во Франции.

В планах организовать онлайн французский разговорный клуб между местными французами и казахстанцами, которые учат французский.