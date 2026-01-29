Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Как будет выглядеть Новый Ташкент в Узбекистане
Ташкент

27.01.2026

Как будет выглядеть Новый Ташкент в Узбекистане

Проект «Новый Ташкент» — самый амбициозный городской эксперимент Узбекистана. Показываем архитектуру и визуальные концепции нового мегаполиса.





Университет «Новый Узбекистан»


 «Новый Узбекистан» университет

«Новый Узбекистан» университет



Национальная библиотека Узбекистана


 Национальная библиотека Узбекистана

Национальная библиотека Узбекистана


Национальный театр


 Национальный театр

Национальный театр


Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои


 Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои

Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои

Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои


Новый Ташкент

Новый Ташкент

Новый Ташкент


Фото: newtashkent.uz

#узбекистан #ташкент #фотографии
