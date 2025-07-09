Где встретить рассвет в Ташкенте: 6 лучших локаций

Шесть локаций в Ташкенте и его окрестностях, где можно встретить первые лучи солнца красиво и незабываемо.











С территории роскошного горного резорта открывается живописный вид на горы. Здесь, помимо отдыха у бассейна и разнообразных летних активностей, обязательно стоит насладиться рассветом.









Для встречи рассвета в приятной летней атмосфере вы можете арендовать дачу в горах недалеко от Ташкента. Уютные домики с двориками и беседками, уединение с природой рядом с самыми близкими людьми — все, что нужно для атмосферной встречи нового дня.









Данный комплекс в горах с песчаным пляжем, бассейном и завораживающими видами привлекает жителей и гостей Ташкента возможностью встретить рассвет и насладиться комфортным отдыхом.





Tashkent City Park, @tashkentcitypark





В этот современный городской парк стоит отправиться не только для неспешной прогулки, но и для встречи рассвета с живописным видом.









Современный эко-отель с панорамными видами. Отдыхая здесь, стоит насладиться не только SPA-комплексом и бассейнами, но и встречей рассвета в атмосфере уединения и гармонии с природой.









В этот роскошный горно-курортный комплекс стоит отправиться не только за приятным отдыхом, но и для того, чтобы встретить рассвет с живописным видом на горы.