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Где встретить рассвет в Ташкенте: 6 лучших локаций
Ташкент

05.07.2025

Где встретить рассвет в Ташкенте: 6 лучших локаций

Шесть локаций в Ташкенте и его окрестностях, где можно встретить первые лучи солнца красиво и незабываемо.

Amirsoy, @amirsoyresort

С территории роскошного горного резорта открывается живописный вид на горы. Здесь, помимо отдыха у бассейна и разнообразных летних активностей, обязательно стоит насладиться рассветом.


Dacha, @dacha.uz1

Для встречи рассвета в приятной летней атмосфере вы можете арендовать дачу в горах недалеко от Ташкента. Уютные домики с двориками и беседками, уединение с природой рядом с самыми близкими людьми — все, что нужно для атмосферной встречи нового дня.


«Пирамиды», @piramids_resorts

Данный комплекс в горах с песчаным пляжем, бассейном и завораживающими видами привлекает жителей и гостей Ташкента возможностью встретить рассвет и насладиться комфортным отдыхом.


Tashkent City Park, @tashkentcitypark


В этот современный городской парк стоит отправиться не только для неспешной прогулки, но и для встречи рассвета с живописным видом.


Rano, @rano_eco_village


Современный эко-отель с панорамными видами. Отдыхая здесь, стоит насладиться не только SPA-комплексом и бассейнами, но и встречей рассвета в атмосфере уединения и гармонии с природой.


Heaven’s Garden, @heaven.s_garden


В этот роскошный горно-курортный комплекс стоит отправиться не только за приятным отдыхом, но и для того, чтобы встретить рассвет с живописным видом на горы.

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#лето #ташкент #горы #панорамныйвид #рассвет
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