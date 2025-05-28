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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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12 блогеров-мам из Ташкента, на которых стоит подписаться
Ташкент

19.05.2025

12 блогеров-мам из Ташкента, на которых стоит подписаться

Они не просто мамы — они блогеры, предпринимательницы, специалисты в своей сфере. Этот обзор про тех, кто меняет образ материнства в социальных сетях и говорит о нем честно.


Sitora Ubaydullayeva, @zabihulloh__sitora


Мама четверых детей, ведет искренний семейный блог. Показывает повседневную жизнь, традиции, делится мыслями о материнстве, воспитании, доме. Работает с брендами и снимает трогательные видео с мужем и детьми.


Shaxzoda Pirova, @shaxzodapirova


Многодетная мама и предприниматель. Делится жизнью с пятью детьми, вдохновляет женщин на активную позицию, открыто говорит о семье, вере и женской силе.


Yulduz Mavlyanova, @yulduz_mav


Основательница нескольких брендов одежды и аксессуаров. Показывает, как совмещать бизнес и материнство, делится закулисьем производства, семейными кадрами и мотивацией.


Ganya Usman, @ganyausman


Мама двух девочек, делает акцент на спокойной, красивой жизни. В ее блоге — уют, путешествия, любовь к детям и кадры повседневности.


Mira Nahipova, @mira_nahipova


Известна своим добрым и светлым блогом о семье. Делится искренними моментами жизни с детьми, занимается творческими проектами и активно сотрудничает с брендами.


Diora Usmanova, @diora_u


Известный дизайнер, основательница модных брендов. Мама четверых детей, совмещает материнство с бизнесом, регулярно делится вдохновляющими образами и семейными историями.


Sitora Uktamova, @seetora_me


Спокойный и эстетичный блог о жизни молодой мамы. Делится кадрами из жизни с дочками, показывает свой взгляд на родительство, семью и саморазвитие.


Nargiza Yuldasheva, @_nargiis_


Ведет стильный семейный блог с юмором и искренностью. Часто появляется с мужем и детьми, делится личными мыслями, жизнью вне соцсетей и поддерживает локальные бренды.


Shakhzoda Atakulova, @mama.doda


Веселая и энергичная мама трех дочек. Делится семейной жизнью с юмором, снимает рилсы, которые часто расходятся по всей стране. Вдохновляет молодых мам и показывает, как быть позитивной в рутине.


Diora, @diorasblog


Блог о жизни, самореализации и родительстве. Делится мыслями о материнстве, душевных состояниях и пути к себе без лишнего шума.


Shahzoda Abdusalom, @shahzoda_abdusalom


Мама с отличным чувством юмора, снимает ироничные ролики о декретной жизни, быте и отношениях.


Sabina Usmanova, @usmanova_sabina_


Мама троих детей, ведет красивый блог о семье и стиле жизни. Основательница бренда питьевой воды, делится личным опытом, семейными традициями и рабочими буднями.

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#ташкент #мамы #блогеры #блог #инфлюенсеры
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