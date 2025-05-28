12 блогеров-мам из Ташкента, на которых стоит подписаться

Они не просто мамы — они блогеры, предпринимательницы, специалисты в своей сфере. Этот обзор про тех, кто меняет образ материнства в социальных сетях и говорит о нем честно.
Sitora Ubaydullayeva, @zabihulloh__sitora
Мама четверых детей, ведет искренний семейный блог. Показывает повседневную жизнь, традиции, делится мыслями о материнстве, воспитании, доме. Работает с брендами и снимает трогательные видео с мужем и детьми.
Shaxzoda Pirova, @shaxzodapirova
Многодетная мама и предприниматель. Делится жизнью с пятью детьми, вдохновляет женщин на активную позицию, открыто говорит о семье, вере и женской силе.
Yulduz Mavlyanova, @yulduz_mav
Основательница нескольких брендов одежды и аксессуаров. Показывает, как совмещать бизнес и материнство, делится закулисьем производства, семейными кадрами и мотивацией.
Ganya Usman, @ganyausman
Мама двух девочек, делает акцент на спокойной, красивой жизни. В ее блоге — уют, путешествия, любовь к детям и кадры повседневности.
Mira Nahipova, @mira_nahipova
Известна своим добрым и светлым блогом о семье. Делится искренними моментами жизни с детьми, занимается творческими проектами и активно сотрудничает с брендами.
Diora Usmanova, @diora_u
Известный дизайнер, основательница модных брендов. Мама четверых детей, совмещает материнство с бизнесом, регулярно делится вдохновляющими образами и семейными историями.
Sitora Uktamova, @seetora_me
Спокойный и эстетичный блог о жизни молодой мамы. Делится кадрами из жизни с дочками, показывает свой взгляд на родительство, семью и саморазвитие.
Nargiza Yuldasheva, @_nargiis_
Ведет стильный семейный блог с юмором и искренностью. Часто появляется с мужем и детьми, делится личными мыслями, жизнью вне соцсетей и поддерживает локальные бренды.
Shakhzoda Atakulova, @mama.doda
Веселая и энергичная мама трех дочек. Делится семейной жизнью с юмором, снимает рилсы, которые часто расходятся по всей стране. Вдохновляет молодых мам и показывает, как быть позитивной в рутине.
Diora, @diorasblog
Блог о жизни, самореализации и родительстве. Делится мыслями о материнстве, душевных состояниях и пути к себе без лишнего шума.
Shahzoda Abdusalom, @shahzoda_abdusalom
Мама с отличным чувством юмора, снимает ироничные ролики о декретной жизни, быте и отношениях.
Sabina Usmanova, @usmanova_sabina_
Мама троих детей, ведет красивый блог о семье и стиле жизни. Основательница бренда питьевой воды, делится личным опытом, семейными традициями и рабочими буднями.