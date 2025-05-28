12 блогеров-мам из Ташкента, на которых стоит подписаться

Они не просто мамы — они блогеры, предпринимательницы, специалисты в своей сфере. Этот обзор про тех, кто меняет образ материнства в социальных сетях и говорит о нем честно.









Мама четверых детей, ведет искренний семейный блог. Показывает повседневную жизнь, традиции, делится мыслями о материнстве, воспитании, доме. Работает с брендами и снимает трогательные видео с мужем и детьми.









Многодетная мама и предприниматель. Делится жизнью с пятью детьми, вдохновляет женщин на активную позицию, открыто говорит о семье, вере и женской силе.









Основательница нескольких брендов одежды и аксессуаров. Показывает, как совмещать бизнес и материнство, делится закулисьем производства, семейными кадрами и мотивацией.









Мама двух девочек, делает акцент на спокойной, красивой жизни. В ее блоге — уют, путешествия, любовь к детям и кадры повседневности.









Известна своим добрым и светлым блогом о семье. Делится искренними моментами жизни с детьми, занимается творческими проектами и активно сотрудничает с брендами.









Известный дизайнер, основательница модных брендов. Мама четверых детей, совмещает материнство с бизнесом, регулярно делится вдохновляющими образами и семейными историями.









Спокойный и эстетичный блог о жизни молодой мамы. Делится кадрами из жизни с дочками, показывает свой взгляд на родительство, семью и саморазвитие.









Ведет стильный семейный блог с юмором и искренностью. Часто появляется с мужем и детьми, делится личными мыслями, жизнью вне соцсетей и поддерживает локальные бренды.









Веселая и энергичная мама трех дочек. Делится семейной жизнью с юмором, снимает рилсы, которые часто расходятся по всей стране. Вдохновляет молодых мам и показывает, как быть позитивной в рутине.









Блог о жизни, самореализации и родительстве. Делится мыслями о материнстве, душевных состояниях и пути к себе без лишнего шума.









Мама с отличным чувством юмора, снимает ироничные ролики о декретной жизни, быте и отношениях.









Мама троих детей, ведет красивый блог о семье и стиле жизни. Основательница бренда питьевой воды, делится личным опытом, семейными традициями и рабочими буднями.