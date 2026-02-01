Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-chastnyh-detskiy-sadov-tashkenta-kotorym-doveryayut-roditeli
logo
10 частных детский садов Ташкента, которым доверяют родители
Ташкент

17.02.2026

10 частных детский садов Ташкента, которым доверяют родители

Выбор детского сада — одно из первых важных решений для семьи. Хочется, чтобы ребенку было безопасно, интересно и комфортно. Мы собрали частные детские сады Ташкента, где уделяют внимание развитию, атмосфере и индивидуальному подходу к каждому малышу.



Miracle baby, @miraclebaby_sadik


Адрес: ул. Кибрай, 42

Уютный сад в спокойном районе, где внимание уделяется каждому ребенку. Распорядок дня гармонично сочетает обучение, подвижные игры и время для отдыха. Небольшие группы позволяют педагогам работать индивидуально, а занятия строятся с учетом возраста, интересов и темпа развития детей.



Little Tots Academy, @littletots.academy


Адрес: ул. Юнусабад, 13 квартал, 13А

Пространство с современным подходом к дошкольному образованию. В программе раннее развитие, английский язык и творческие занятия. Образовательный процесс строится через игру и исследование.



Oxbridge International School, @oisuzbekistan


Адрес: ул. Ойимарик, 10

Дошкольное отделение международной школы с акцентом на билингвальное обучение. Дети погружаются в англоязычную среду с раннего возраста, участвуют в проектах и развивают навыки коммуникации. Инфраструктура отвечает высоким стандартам, а образовательная программа ориентирована на дальнейшее обучение в международной системе.



Wise Kindergarten, @wise_kindergarten_school


Адрес: ул. Массив Сергели-5, 86, ул. Массив Курувчи, 18/4

Сад с двумя филиалами, где внимание уделяют интеллектуальному и эмоциональному развитию. В программе — логика, базовая математика, языковые занятия и творческие мастер-классы. Пространства оборудованы для активных игр и комфортного отдыха.



Little Kinderland, @little_kinderland


Адрес: ул. Кичик бешогоч, 32, ул. Ат-термизий, 52

Место, где делают ставку на адаптацию и мягкий переход ребенка в коллектив. Воспитатели помогают детям чувствовать себя уверенно, поддерживают самостоятельность и инициативу. Дополнительно проводятся музыкальные и художественные занятия.



Kids palace, @kids_palace_uzb


Адрес: ул. Гуллола, 42

Название отражает концепцию, здесь стремятся создать атмосферу «дворца детства». Просторные игровые комнаты, разнообразные кружки и активная внеучебная жизнь делают каждый день насыщенным. Особое внимание уделяется физической активности и командным играм.



Kids univer, @kidsuniver


Адрес:ул. Богсарой, 48

Образовательная среда, построенная на принципах любознательности и самостоятельного поиска ответов. Дети знакомятся с окружающим миром через эксперименты и мини-проекты. В расписании языки, творчество и подготовка к школе.



Indigo, @indigo.edupro


Адрес: ул. Кипчак проспект, 6

Современный центр раннего развития с продуманной программой подготовки к школе. Здесь уделяют внимание речи, логическому мышлению и навыкам общения. Интерьер выполнен в спокойных тонах, создавая комфортную атмосферу для ежедневных занятий.



Rich baby, @rich_baby_kindergarten


Адрес: квартал Сергели-14Б, 303

Сад с акцентом на всестороннее развитие — от языковых курсов до творческих направлений. Воспитатели выстраивают процесс так, чтобы ребенок раскрывал свои сильные стороны. Удобное расположение делает его доступным для родителей из разных районов.



Genesis education, @genesiseducation.uz


Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 49

Образовательное пространство, где сочетаются дисциплина и поддерживающая среда. В программе — подготовка к школе, развитие речи и мышления. Команда педагогов уделяет внимание формированию уверенности и социальных навыков.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #дети #детскийсад #ташкент #частныйсад
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где провести корпоратив в Ташкенте: 10 стильных ресторанов, отелей и комплексов
Где провести корпоратив в Ташкенте: 10 стильных ресторанов, отелей и комплексов
15 ресторанов Ташкента с самым красивым интерьером
15 ресторанов Ташкента с самым красивым интерьером
Самые красивые летние террасы в Ташкенте: 15 заведений столицы
Самые красивые летние террасы в Ташкенте: 15 заведений столицы
Где поесть турецкую кухню в Ташкенте: 10 лучших заведений
Где поесть турецкую кухню в Ташкенте: 10 лучших заведений
Топ-10 элитных ЖК Ташкента: где выбрать квартиру мечты
Топ-10 элитных ЖК Ташкента: где выбрать квартиру мечты