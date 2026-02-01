10 частных детский садов Ташкента, которым доверяют родители

Выбор детского сада — одно из первых важных решений для семьи. Хочется, чтобы ребенку было безопасно, интересно и комфортно. Мы собрали частные детские сады Ташкента, где уделяют внимание развитию, атмосфере и индивидуальному подходу к каждому малышу.



Адрес: ул. Кибрай, 42

Уютный сад в спокойном районе, где внимание уделяется каждому ребенку. Распорядок дня гармонично сочетает обучение, подвижные игры и время для отдыха. Небольшие группы позволяют педагогам работать индивидуально, а занятия строятся с учетом возраста, интересов и темпа развития детей.

Little Tots Academy, @littletots.academy

Адрес: ул. Юнусабад, 13 квартал, 13А

Пространство с современным подходом к дошкольному образованию. В программе раннее развитие, английский язык и творческие занятия. Образовательный процесс строится через игру и исследование.

Oxbridge International School, @oisuzbekistan

Адрес: ул. Ойимарик, 10

Дошкольное отделение международной школы с акцентом на билингвальное обучение. Дети погружаются в англоязычную среду с раннего возраста, участвуют в проектах и развивают навыки коммуникации. Инфраструктура отвечает высоким стандартам, а образовательная программа ориентирована на дальнейшее обучение в международной системе.

Адрес: ул. Массив Сергели-5, 86, ул. Массив Курувчи, 18/4

Сад с двумя филиалами, где внимание уделяют интеллектуальному и эмоциональному развитию. В программе — логика, базовая математика, языковые занятия и творческие мастер-классы. Пространства оборудованы для активных игр и комфортного отдыха.

Адрес: ул. Кичик бешогоч, 32, ул. Ат-термизий, 52

Место, где делают ставку на адаптацию и мягкий переход ребенка в коллектив. Воспитатели помогают детям чувствовать себя уверенно, поддерживают самостоятельность и инициативу. Дополнительно проводятся музыкальные и художественные занятия.

Адрес: ул. Гуллола, 42

Название отражает концепцию, здесь стремятся создать атмосферу «дворца детства». Просторные игровые комнаты, разнообразные кружки и активная внеучебная жизнь делают каждый день насыщенным. Особое внимание уделяется физической активности и командным играм.

Адрес:ул. Богсарой, 48

Образовательная среда, построенная на принципах любознательности и самостоятельного поиска ответов. Дети знакомятся с окружающим миром через эксперименты и мини-проекты. В расписании языки, творчество и подготовка к школе.

Адрес: ул. Кипчак проспект, 6

Современный центр раннего развития с продуманной программой подготовки к школе. Здесь уделяют внимание речи, логическому мышлению и навыкам общения. Интерьер выполнен в спокойных тонах, создавая комфортную атмосферу для ежедневных занятий.

Адрес: квартал Сергели-14Б, 303

Сад с акцентом на всестороннее развитие — от языковых курсов до творческих направлений. Воспитатели выстраивают процесс так, чтобы ребенок раскрывал свои сильные стороны. Удобное расположение делает его доступным для родителей из разных районов.

Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 49

Образовательное пространство, где сочетаются дисциплина и поддерживающая среда. В программе — подготовка к школе, развитие речи и мышления. Команда педагогов уделяет внимание формированию уверенности и социальных навыков.