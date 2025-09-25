Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
samye-uyutnye-kofeyni-i-pekarni-tashkenta-dlya-osennih-posidelok
logo
Самые уютные кофейни и пекарни Ташкента для осенних посиделок
Ташкент

18.09.2025

Самые уютные кофейни и пекарни Ташкента для осенних посиделок

От стильных спешиалти-кофеен до камерных пекарен — в этих заведениях Ташкента можно согреться чашкой кофе и насладиться уютной атмосферой.




Bon!, @boncafe_uz

Сеть французских кофеен, где гостям предлагают ароматный кофе и традиционную выпечку — круассаны, галеты, бриоши и многое другое.



Benedict, @benedict_cafe_tashkent


Современное городское кафе с кофейной классикой, десертами, сытными блюдами и винной картой. Пространство дополнено детской зоной.



Beans & Brews, @bnb.uz

Пространство в стиле лофт — мягкое освещение и минималистичный дизайн. В меню представлены разнообразные авторские напитки, сытные завтраки и закуски.



Tary, @tary_coffee_tashkent


Аутентичная кофейня с колоритным интерьером и уникальными позициями.



Breadly, @breadly_boulangerie

Стильная пекарня, где осенью стоит насладиться сезонным меню и уникальной ароматной выпечкой.



«Онегин», @onegin.boulangerie


Уютная пекарня с настоящей осенней атмосферой — свежая выпечка и кофе с вкусными десертами.



Traveller’s Coffee, @travelers_coffee_tashkent

Филиал мирового бренда с многолетней историей, где подают спешиалти-кофе, сытные завтраки и десерты. Осенью гостям предлагают уникальное сезонное меню.



Place, @placeuz


Небольшое камерное заведение, ставшее любимым для многих ташкентцев, с авторскими напитками и аппетитными снэками.



Community coffee bar, @community.tashkent

Стильная спешиалти-кофейня с ароматным кофе и разнообразным меню. Отличное место для встречи с друзьями или работы в приятной атмосфере. Здесь также всегда рады посетителям с их питомцами.




«Подушечная», @podushechnaya


Интерьер с большим количеством милых подушек придает этому заведению особый уют.



Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ташкент #кофейня #осень #атмосфера
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Mashu Jewelry. Марьяна Шукурова о том, как создать украшения, которые хочется носить каждый день
Mashu Jewelry. Марьяна Шукурова о том, как создать украшения, которые хочется носить каждый день
График работы и стоимость посещения первого песчаного пляжа Qumlik в Ташкенте
График работы и стоимость посещения первого песчаного пляжа Qumlik в Ташкенте
Где купить антиквариат и винтаж в Ташкенте: топ-7 проверенных мест
Где купить антиквариат и винтаж в Ташкенте: топ-7 проверенных мест
Как встретить Новый год в Ташкенте: чем заняться 31 декабря
Как встретить Новый год в Ташкенте: чем заняться 31 декабря
10 премиальных салонов красоты в Ташкенте с лучшим сервисом и услугами
10 премиальных салонов красоты в Ташкенте с лучшим сервисом и услугами