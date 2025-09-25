Самые уютные кофейни и пекарни Ташкента для осенних посиделок

От стильных спешиалти-кофеен до камерных пекарен — в этих заведениях Ташкента можно согреться чашкой кофе и насладиться уютной атмосферой.

Bon!, @boncafe_uz

Сеть французских кофеен, где гостям предлагают ароматный кофе и традиционную выпечку — круассаны, галеты, бриоши и многое другое.

Современное городское кафе с кофейной классикой, десертами, сытными блюдами и винной картой. Пространство дополнено детской зоной.

Beans & Brews, @bnb.uz

Пространство в стиле лофт — мягкое освещение и минималистичный дизайн. В меню представлены разнообразные авторские напитки, сытные завтраки и закуски.

Аутентичная кофейня с колоритным интерьером и уникальными позициями.

Breadly, @breadly_boulangerie

Стильная пекарня, где осенью стоит насладиться сезонным меню и уникальной ароматной выпечкой.

Уютная пекарня с настоящей осенней атмосферой — свежая выпечка и кофе с вкусными десертами.

Филиал мирового бренда с многолетней историей, где подают спешиалти-кофе, сытные завтраки и десерты. Осенью гостям предлагают уникальное сезонное меню.

Небольшое камерное заведение, ставшее любимым для многих ташкентцев, с авторскими напитками и аппетитными снэками.

Community coffee bar, @community.tashkent





Стильная спешиалти-кофейня с ароматным кофе и разнообразным меню. Отличное место для встречи с друзьями или работы в приятной атмосфере. Здесь также всегда рады посетителям с их питомцами.

Интерьер с большим количеством милых подушек придает этому заведению особый уют.