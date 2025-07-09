Чайхана в Ташкенте: 7 мест, где вы сможете прочувствовать узбекский колорит

Чайхана — это не просто заведение, а часть восточного культурного кода. В этом обзоре — семь лучших заведений Ташкента с уникальным колоритом и домашним уютом, которые идеально подойдут для отдыха с семьей или друзьями.
TheChoyxona, @thechoyxona
Современная интерпретация традиционной узбекской чайханы с уникальным стилем. Здесь подают ароматный чай, традиционные напитки и разнообразные блюда узбекской национальной и европейской кухонь.
«Халва», @chaihana.halva
Роскошная чайхана в восточном стиле с просторной террасой и системой создания микроклимата станет отличным выбором для уютных посиделок летними вечерами.
«Восток», @chayxanavostok
В эту чайхану стоит отправиться за уникальными вкусами востока, домашним уютом, ароматным чаем и традиционными блюдами узбекской кухни.
«Чайхана No1», @001_choyxona
Традиционная ташкентская чайхана с ароматным чаем и вкусными блюдами.
«Ташкентский Дворик», @tashkentskiy.dvorik
Уютное заведение с гостеприимством традиционной ташкентской чайханы. Просторная летняя терраса станет отличным выбором для приятных встреч с самыми близкими.
Boboy, @boboycafe_uz
Заведение с атмосферой самой уютной чайханы, в котором подают разнообразные блюда узбекской национальной кухни.
Sultan Said, @sultansaid_restoran
Ресторан с просторной зеленой территорией, летними беседками и банкетными залами. Сюда стоит отправиться за восточным гостеприимством, настоящим вкусом ароматного чая и традиционных блюд.