Чайхана в Ташкенте: 7 мест, где вы сможете прочувствовать узбекский колорит

Чайхана — это не просто заведение, а часть восточного культурного кода. В этом обзоре — семь лучших заведений Ташкента с уникальным колоритом и домашним уютом, которые идеально подойдут для отдыха с семьей или друзьями.









Современная интерпретация традиционной узбекской чайханы с уникальным стилем. Здесь подают ароматный чай, традиционные напитки и разнообразные блюда узбекской национальной и европейской кухонь.









Роскошная чайхана в восточном стиле с просторной террасой и системой создания микроклимата станет отличным выбором для уютных посиделок летними вечерами.









В эту чайхану стоит отправиться за уникальными вкусами востока, домашним уютом, ароматным чаем и традиционными блюдами узбекской кухни.









Традиционная ташкентская чайхана с ароматным чаем и вкусными блюдами.









Уютное заведение с гостеприимством традиционной ташкентской чайханы. Просторная летняя терраса станет отличным выбором для приятных встреч с самыми близкими.









Заведение с атмосферой самой уютной чайханы, в котором подают разнообразные блюда узбекской национальной кухни.









Ресторан с просторной зеленой территорией, летними беседками и банкетными залами. Сюда стоит отправиться за восточным гостеприимством, настоящим вкусом ароматного чая и традиционных блюд.