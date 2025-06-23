Выходные на Ташморе: как добраться и какую зону отдыха выбрать

«Ташкентское море» — одно из самых популярных направлений для летнего отдыха вблизи Ташкента. Рассказываем, как добраться до локации и где там можно отдохнуть.





Помимо собственного транспорта или такси из Ташкента до Ташморя можно добраться на автобусе №617:

— время в пути до Туябугуза — 1 час и 30 минут

— стоимость проезда: 5000 сум

— автобусы отправляются из Ташкента каждые 30 минут с 07:00 до 18:00.

На самом побережье Ташморя вы можете остановиться в одной зон отдыха, где есть все для комфортного отдыха с семьей, друзьями или коллегами.

Зона отдыха предлагает гостям большой выбор летних развлечений: прогулки на катере, катание на катамаранах, сап-бордах и «банане». На территории также есть ресторан под открытым небом.

VIVA LAKE RESORT, @vivalakeresort





Зона отдыха с благоустроенным пляжем, большим бассейном под открытым небом, баней, купелью и отличным сервисом. Здесь также можно порыбачить и покататься на байдарках.

Семейный глэмпинг на берегу Ташморя с оборудованной территорией и прокатом сап-бордов. Это идеальное место для спокойного отдыха и единения с природой. Здесь регулярно проводят телесные и звуковые практики, направленные на расслабление и достижение внутренней гармонии.