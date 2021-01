Санжар Айтжанов о жизни в Европе и работе в международной сети отелей The Ritz-Carlton

Санжар Айтжанов, 25 лет, город — Будапешт, Front of The House Manager в компании The Ritz-Carlton, Budapest, facebook





О переезде

Я родился в городе Алматы. По окончании школы в Казахстане поступил в Международную школу бизнеса (IBS) на факультет бизнеса и дипломатии в столице Венгрии Будапеште. Всегда мечтал попробовать свои силы за рубежом.

Идея перебраться за рубеж пришла мне спонтанно. Как и многие, я начал задумываться о переезде по окончании 10 класса в школе. Мне хотелось не просто получить международное образование, но и испытать себя в абсолютно новом месте. Мой путь от подачи документов в зарубежный вуз и международного экзамена до начала обучения в Венгрии продлился чуть больше полугода.

Обучение в Венгрии — это абсолютно другой мир, другая система образования





Обучение в Венгрии — это абсолютно другой мир, другая система образования. Я боялся, что мне будет сложно привыкнуть к жизни в другой стране, но, к моему удивлению, буквально через пару дней я почувствовал себя как дома. Самым главным было сделать первый шаг навстречу своей мечте.



Об адаптации и сложностях

Сложность, с которой может столкнуться каждый экспат — это язык. Несмотря на то, что много людей в Венгрии в совершенстве владеют английским, основной язык общения здесь венгерский. Он принадлежит к финно-угорской семье языков. Его грамматика довольно сложная. Но те, кто учил, к примеру, английский, могут облегченно вздохнуть: в венгерском языке всего два времени — прошедшее и настоящее.





Также сложностью стали подготовка и подача документов в университет. Это волнительный процесс. Но, к счастью, я успел абсолютно все и даже больше, если считать, что мне пришлось подтягивать английский. Данный факт, кстати, и стал основной причиной всех трудностей, с которыми я столкнулся. Поэтому советую тем, кто мечтает о получении образования за границей, учить английский заранее. Также рекомендую начинать свой выбор не со страны и университета, а именно с направления, которое вы хотите изучать. Это сэкономит вам уйму времени и сделает ваш выбор более осознанным.

Проживая в Будапеште уже семь лет, я всегда стараюсь оставаться туристом. Выделяю дни, чтобы снова насладиться этим прекрасным городом. Причина не только в великолепной архитектуре и достопримечательностях. Будапешт — один из самых известных курортных городов Европы, благодаря большому количеству горячих термальных источников — их около 130. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы улучшить самочувствие, снять стресс и усталость.

Многие люди при переезде сильно переживают из-за лишения привычного круга общения. Мне повезло и с этим: я был всегда окружен общительными людьми. Постепенно завелись и новые знакомые, и даже друзья — в основном такие же иностранцы, как и я, но есть и венгры.

О развитии и карьере

Работы в Венгрии много: в стране нехватка рабочей силы, ежегодно незаполненными остаются десятки тысяч вакансий. Правительство пытается привлечь новых специалистов из стран вне Европейского союза. Поэтому хороший специалист всегда найдет работу.

Работы в Венгрии много







После получения степени бакалавра бизнеса и дипломатии я начал свою карьеру в гостиничном бизнесе в номерном фонде в качестве стажера. Практику нашел на организованном вечере от The Ritz-Carlton по случаю открытия отеля. Нашел информацию об этом мероприятии в Facebook и зарегистрировался. Собеседование проходил в три этапа, и на каждом из них нужно было рассказать о предыдущем опыте или практике, чтобы человек мог раскрыться, показать свои потенциальные возможности.

В этом году будет пять лет, как я работаю в семье The Ritz-Carlton. В гостинице The Ritz-Carlton, Budapest я занимаю позицию менеджера по размещению.





Вне зависимости от страны работодатели обращают внимание на профильное высшее образование, предыдущий опыт работы, достижения, коммуникативные навыки. Также венгерские рекрутеры активно используют LinkedIn, поэтому можно попробовать установить контакт с ними в этой социальной сети.

Приятный бонус: Будапешт не очень централизованный город, бизнес-центры «размазаны» по нему равномерно, что позволит со временем найти работу поближе к дому.



В 2013 году в Венгрии была проведена налоговая реформа. В результате все работающие жители страны платят подоходный налог в размере 15%. Кроме того, существуют пенсионные отчисления — 10%, взнос на медицинское страхование — 7%, и unemployment tax — 1,5% — если вы потеряете работу, будете получать пособие. Для всех трудоустроенных граждан ставка налога равняется 33,5%.

Как повлиял переезд

Учеба или работа за границей, волонтерство, временные проекты — такой опыт меняет жизнь. Ты можешь уехать, а потом вернуться домой. Можешь уехать и найти место, где ты захочешь остаться надолго или навсегда. Но для этого нужно пробовать, выйти из зоны комфорта.

Переезды закаляют морально. Даже больше, чем путешествия. Это огромный опыт, после которого ты становишься более устойчивым к вызовам судьбы. Ты спокойнее относишься к переменам и принятию решений. Не боишься быть наедине с собой.

Главный бонус помимо опыта — ты учишь новые языки. А значит, мир становится ближе.