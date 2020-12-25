Бизнес в Сингапуре. Казахстанец о том, как открыть компанию и быть конкурентоспособным за рубежом

Ахмет Ишмухамедов, 33 года, город — Сингапур, предприниматель, linkedin

О переезде

Я живу в Сингапуре вместе с семьей. Развиваю здесь две компании.

Все началось в 2006 году, когда я заметил, что Казахстан многое заимствует из практики развития Сингапура. Также в это время я по обмену учился в Южной Корее, где на одной из конференций познакомился с президентом Национального университета Сингапура. Он произвел на меня впечатление, поэтому я решил, что когда-нибудь буду там учиться.

В 2015 году я основал компанию Sauwat Strategy в Казахстане. Размышлял, где будет точка роста мировой экономики, возможность развития для бизнеса. Выбор пал на Юго-Восточную Азию, так как это большой рынок с быстрорастущим средним классом, где живет примерно 700 миллионов человек. Многие крупные международные компании стремятся освоить этот рынок. А Сингапур здесь выступает региональным хабом. Также мне понравилось, что в этой стране круглый год приятный климат, люди строго соблюдают законы, есть условия для жизни с семьей и детьми.





Поэтому в 2016 году я поступил на программу MBA в Национальный университет Сингапура и переехал. Во время обучения и прохождения стажировки понял, что мне нравится местный бизнес-климат, нетворкинг. Принял решение перевести свой бизнес. Так мы оказались здесь и не жалеем о своем выборе.

Об адаптации и сложностях

Я много путешествую. Первое образование получал в США, во время обучения ездил по обмену в Великобританию, Чили, Бельгию. Во время учебы в КИМЭП на полгода ездил в Южную Корею. Поэтому у меня уже был опыт адаптации в новой стране.

Но для меня было в новинку организовать переезд с семьей. Мы переехали вместе с дочерью, поэтому нужно было решить квартирный вопрос, найти подходящую школу. А так как Сингапур — дорогой город, было немного сложно.

Сингапур объединяет три культуры: малайскую, индийскую и китайскую. Поэтому нужно было привыкнуть к местным особенностям.

Удивило, что здесь запросто можно встретить местного премьер-министра, который гуляет по городу и общается с людьми.

В Сингапуре все систематизировано, чисто, работает по правилам. Это ощущается во всем. Здесь легко найти все, что нужно. Главное, чтобы у тебя были деньги.

В Сингапуре все систематизировано, работает по правилам





Если вы планируете переезд в Сингапур, нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, важно соблюдать местные законы. Здесь создают условия для жизни, но вы должны жить по правилам, в ином случае придется заплатить большой штраф. Во-вторых, нужно быть готовым к серьезной конкуренции, быть креативным и открытым к новым возможностям, не забывать про нетворкинг. Мне помогло обучение по программе MBA. Если вы хотите жить в Юго-Восточной Азии, рекомендую присмотреться к местным топовым университетам. И наконец, за рубежом можно рассчитывать только на себя, поэтому придется много трудиться.

О бизнесе и конкуренции

Я развиваю в Сингапуре две компании. Первая — Sauwat Strategy — помогает малому и среднему бизнесу заходить на рынки Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Мы предоставляем пять продуктов: отраслевой анализ, стратегии выхода на рынок, проверка потенциальных партнеров, бизнес-переводы на уровне переговоров, перевод мероприятий из офлайн-формата в онлайн.

Вторая — Sauwat.Education — платформа, которая поможет школам и компаниям находить преподавателей и профессоров из любой точки мира. Особенность в том, что это будет живое общение онлайн, а не готовые записанные уроки. Скоро планируем запуск пилотной программы с учебными заведениями Казахстана. У нас уже есть договоренности со школами и университетами, а также с преподавателями.

Иностранцу открыть компанию в Сингапуре легко





Иностранцу открыть компанию в Сингапуре легко. Но нужно учесть несколько важных моментов:

— если у вас нет рабочей визы, то нужно найти локального директора

— у вас должен быть аккредитованный корпоративный секретарь

— чем больше уставный капитал, тем лучше. Желательно ставить от 10 000 $ и выше

— также нужно открыть банковский счет

— после создания компании она должна подать документы на выдачу вам рабочей визы. Здесь имеет значение размер вашего уставного капитала. Он должен равняться размеру вашей заработной платы за шесть месяцев. По законодательству, если вы находитесь в стране с семьей, ваша зарплата должна быть минимум 6500 сингапурских долларов.

Во всех этих процессах вам помогут, но услуги будут стоить примерно 5000 — 10 000 $. Поэтому нужно быть финансово подготовленным.

В Сингапуре особая рабочая культура — микс запада и востока. С одной стороны, здесь развит практичный подход к работе и рабочему времени. Но с другой стороны, многие люди — трудоголики, могут перерабатывать. Местные не любят, когда кто-то демонстрирует свое превосходство в коллективе. Поэтому, если у вас много идей, которыми вы хотите делиться, нужно делать это аккуратно.





В партнерских отношениях важно доверие — это особенность азиатской культуры. Местные осторожны в выборе партнеров, стремятся получше узнать друг друга, поэтому все процессы происходят медленно, нацелены на долгосрочные взаимоотношения.

Чтобы быть конкурентоспособным в Сингапуре, важно иметь не только знания и технические навыки. Hard Skills — это стандартный набор, который обеспечит вам вход на рынок и без которого здесь просто нечего делать. Но при этом важно развивать soft skills. На мой взгляд, в нашей культуре заложена большая предрасположенность к тому, чтобы быстро адаптироваться на новом месте, выходить на незнакомые рынки. Казахстанцы умеют чувствовать ситуацию и аудиторию, налаживать коммуникацию, проявлять креативность. Это очень важно. Поэтому я советую быть разносторонним, развиваться в разных сферах уже со школы. Тогда вы легко сможете управлять командами, налаживать связи с разными людьми, доносить свои идеи, быть лидером. В то время как люди с очень сильными hard skills, но слабыми коммуникационными навыками остаются лишь хорошими исполнителями. На мой взгляд, это наше большое преимущество перед выходцами из Японии, Китая и Кореи.

Как повлиял переезд

Любой переезд — это, прежде всего, переосмысление своих ценностей, проверка навыков и знаний, оценка собственного потенциала. Это всегда тебя закаляет, обеспечивает колоссальный персональный рост. За рубежом ты конкурируешь с талантами со всего мира, рассчитываешь только на себя, представляешь свою страну. Это мотивирует делать больше, выходить за рамки собственных возможностей.

Сегодня традиционный бизнес уже не работает, и, чтобы оставаться на плаву, нужно реализовывать креативные технологичные решения, трансформироваться. Поэтому, когда возник нынешний кризис, я просто начал придумывать новые стратегии работы. Это было для меня легко, потому что мне нравится создавать что-то новое. Я увидел, какие проблемы возникли, и создал вторую компанию. Сейчас мы работаем над запуском проекта в Казахстане, далее будем выходить на рынок Индонезии, Бразилии. Возможно, будем предлагать новые цифровые услуги. Помимо этого я работаю над проектом в сфере туризма в Центральной Азии. Продолжаю преподавать онлайн.