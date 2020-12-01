«В США легко подняться с нуля», — Думан Ерканат о своем пути за рубежом

Думан Ерканат, 28 лет, город — Денвер, биржевой трейдер и инвестор, @duman_neo





О переезде

Я переехал в США семь лет назад. Живу в городе Денвер, штат Колорадо.

При переезде главной целью было получить образование. Так как мой брат живет в Колорадо, я приехал к нему. Изучал разные варианты, требования к поступающим. В итоге поступил в национальный американский университет на программу MBA.

Об адаптации и сложностях

Первая сложность при переезде — это иностранный язык. Чтобы чувствовать себя комфортно, быть на одном уровне с местными людьми, важно знать язык. Мне было немного трудно понимать английскую речь. Особенно во время учебы. Но это временная сложность.





Перед переездом рекомендую заранее подумать о деньгах. Жизнь, медицина и образование в Штатах очень дорогие. Это страна не для ленивых. Мне пришлось много работать.

Также нужно время, чтобы адаптироваться к иностранной культуре, привыкнуть к поведению местных людей и к климату. Но мне нравятся ценности людей в США и их оптимизм. Местные открытые, образованные, культурные, всегда готовы помочь. Каждый занимается своим делом и не наносит вреда окружающей среде.

Мне нравятся ценности людей в США и их оптимизм





Во-первых, при подготовке к переезду нужно выучить английский язык. Понять, зачем вы едете в эту страну, в чем ваша цель. Заранее спланировать, где вы будете жить и работать. Рассчитать свой бюджет. Советую объединяться в группы, помогать и поддерживать друг друга. За рубежом вы всегда можете рассчитывать на поддержку соотечественников.

О развитии и карьере





Когда я поступил в университет, брат оплатил первый семестр обучения. Позже, работая в школьном городке, я вернул ему долг. Параллельно работал помощником менеджера в компании по импорту и экспорту в Денвере. Там приобрел много опыта. Также мы с братом управляли ювелирным онлайн-бизнесом. Затем я устроился аналитиком в небольшую консалтинговую компанию и заинтересовался фондовым рынком. Учился самостоятельно, читал книги и смотрел видео. Потом прошел стажировку в SMB Capital на Уолл-стрит, где учился у профессионалов. Работа этих людей — результат реального управления рисками и строгая командная дисциплина.

В США легко подняться с нуля







Сейчас я основатель DK Bull Traider online academy на казахском языке. В этой Академии обучаются более 300 студентов-трейдеров из более чем семи стран.





В США легко подняться с нуля. Если вы будете много работать, сможете быстро встать на ноги. Здесь много возможностей для финансового роста. Например, я выучил язык и стал трейдером-инвестором. Никогда в жизни не думал, что буду этим заниматься. А теперь обучаю казахстанцев торговать на американском фондовом рынке на казахском языке и предлагаю полезную информацию о доходности инвестиций.

Чтобы найти работу и хорошо зарабатывать, важно иметь хорошее образование. Также ценится высокий уровень ответственности и профессионализм. Люди в США ценят свое время и обдуманно относятся к каждому действию.