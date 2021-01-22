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Асемгуль Исмагулова о том, как получила приглашение на работу в Европе и жизненном балансе
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20.01.2021

Асемгуль Исмагулова о том, как получила приглашение на работу в Европе и жизненном балансе

Асемгуль Исмагулова, 37 лет, город — Будапешт, финансовый контролер, @assem_ismagulova

Асемгуль Исмагулова

О переезде

Я работаю финансистом в одной из крупнейших американских корпораций. Живу в городе Будапешт, Венгрия.

До переезда я три года проработала в филиале иностранной компании в городе Нур-Султан. Однажды появилась возможность перевестись в европейский офис компании, который находится в Будапеште. Это означало возможность получить международный опыт, пожить в другой культуре, попутешествовать с детьми. Поэтому мы решили попробовать. Я приехала в Венгрию в декабре 2018 года, а семья присоединилась ко мне чуть позже.

Об адаптации и сложностях

В Венгрии пришлось привыкнуть к тому, что представители сферы услуг здесь работают не так оперативно, как в Казахстане. Все неторопливо и размеренно. Запись на прием к врачу идет за два месяца, а заявка на проведение интернета в квартиру — за три недели.

Венгрия

Еще первое время мы привозили из Казахстана чай, так как его тут не продают. Позже нашли русский магазин.

Меня до сих пор удивляет, как здесь налажена работа общественного транспорта. Автобусы приезжают с точностью до минуты. Люди занимаются сортировкой мусора. Везде есть отдельные контейнеры для органических отходов, для пластика и для бумаги.

В Венгрии нет такого бешеного трафика на дорогах. Никто не подрезает, не сигналит, если пешеход замешкался. Отношение к окружающим в целом более терпимое.

Здесь высокие налоги, но, когда видишь, как работают коммунальные службы, понимаешь, что готов платить за такой уровень. Цены по сравнению с Казахстаном выше примерно на 30-40 %.

При переезде рекомендую найти русскоговорящую группу в Facebook в вашем городе. Практически все ответы на ваши вопросы вы найдете там. ​ ​

О развитии и карьере

Я переехала в Будапешт в рамках одной корпорации, но проходила собеседования на таких же условиях, что и все. Сыграло роль то, что я уже знала специфику работы этой компании, помог мой предыдущий опыт.

работа за рубежом

Если же вы планируете самостоятельный переезд, стоит учитывать, что в Венгрии много финансовых хабов разных компаний, поэтому финансисты здесь востребованы. Устроиться на работу будет легче, если у вас есть венгерское или другое европейское образование. А знание европейских языков будет дополнительным плюсом.

Также я заметила, что нетворкинг и эмоциональный интеллект здесь творят чудеса.

В Венгрии есть налоговые льготы для семей с детьми


Интересно, что в Венгрии есть налоговые льготы для семей с детьми. На иностранцев, как мы, эти льготы тоже распространяются. Также к базовому отпуску прибавляются дополнительные дни за каждого ребенка и дополнительные дни за возраст. Например, у меня отпуск 30 рабочих дней в год.

В Венгрии трепетно относятся к балансу между работой и личной жизнью. Например, в праздничные дни все магазины закрыты, включая ТРЦ и супермаркеты. Даже наши дети отметили, что есть большой смысл, когда люди проводят время с семьей. В такой обстановке легче поддерживать свой личный жизненный баланс.

казахи в европе

Сейчас я продолжаю работать финансовым контролером. С марта 2020 года мы перешли на удаленную работу, и я решила завести свой блог в Instagram. На своей страничке пишу про финансовую грамотность, инвестиции, веду демонстрационный портфель, где показываю его реальную доходность, провожу марафоны по личным финансам.

Как повлиял переезд

Я заметила, что после переезда стала менее зависима от чужого мнения. Во-первых, для меня действительно достижение — получить приглашение на работу из Европы. Это круто сказалось на моей самооценке. Во-вторых, дома я бы не решилась вести экспертный блог в социальных сетях. А здесь это расценивается как ваше самовыражение. Например, если на собеседовании у вас спросят про хобби, и вы скажете, что у вас блог, это будет означать, что у вас есть лидерские качества, вы можете структурировано передавать информацию, обучать других. Значит, и к работе вы будете подходить творчески и нестандартно.

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