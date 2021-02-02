Мадина Кушербаева о том, как переехала в США в 17 лет

Мадина Кушербаева, 34 года, город — Нью-Йорк, инфлюенсер, предприниматель, @madina_america





О переезде

Я родилась в городе Шымкент, но жила в Алматы. В 17 лет впервые приехала в США и уже 16 лет живу на две страны. Часто приезжаю в Казахстан, как минимум один раз в год.

Я приезжала в Штаты по студенческой программе два лета подряд, а потом поступила в университет. Окончила языковые курсы, затем поступила на программу бакалавриата. После получения диплома переехала в Нью-Йорк, поступила в магистратуру. В то же время познакомилась со своим будущим супругом. Он переехал в США из города Семей.





Об адаптации и сложностях

Трудность иммиграции для конкретного человека определяется объективными параметрами: уровень знания английского языка, наличие востребованной профессии, финансовые возможности и доступные варианты легализации.

Моя основная сложность заключалась в незнании языка. Также я столкнулась с огромной разницей в культуре и традициях американцев и казахов.

Культурный шок после переезда испытывают все иммигранты







Культурный шок после переезда испытывают все иммигранты. Для меня, в первую очередь, было удивительно, что все люди милые, улыбаются. Первый месяц я ходила с большими глазами и избегала всех, кто спрашивал, как мои дела. Излишняя любезность очень смущала, но постепенно я привыкла. Теперь не представляю свой день без улыбки и любезностей.

Когда я впервые приехала в страну, никого там не знала. У меня не было любимых привычных мест для посещения, не было любимых блюд, магазинов. И один из самых важных аспектов адаптации в новой стране, когда ты всем этим постепенно обзаводишься.





Может возникнуть такое состояние — «комплекс иммигранта». Это ощущение собственной незначимости по отношению к местному населению, что влияет на самооценку, работоспособность. Это может развиваться на фоне сравнения себя с окружающими: они знают язык, я — нет, у них есть документы, у меня — нет, у них хорошая работа, у меня — нет, они покупают дом, я снимаю комнату. Но я училась и работала наравне с американцами с первых дней, хоть и было нелегко. Влилась в местный ритм постепенно и безболезненно. Возможно, помогли юный возраст и гибкость мышления.

О развитии и карьере

В начале своего становления в Америке, я работала в сфере обслуживания на территории кампуса университета, в котором училась. Также работала кассиром в кофейне Starbucks. Это было несложно, к тому же оклад там выше, чем на других позициях подобного рода.

Найти работу было несложно. При университетах есть целый департамент, который отвечает за поиск работы и трудоустройство студентов.





После окончания университета и переезда в Нью-Йорк я искала работу на официальных сайтах компаний. Этот процесс занял несколько месяцев и увенчался успехом. Самое главное, нужно знать английский язык. Быть коммуникабельным, показать уверенность и экспертность. Американцы любят решительных, волевых людей. Поэтому развиваются свои лидерские качества.

Мы с супругом развиваем свой бизнес







Сейчас мы с супругом развиваем свой бизнес — логистическую компанию @ship2kz. Мы отправляем товары из США в Казахстан в кратчайшие сроки. Помимо этого, у нас свой шоу-рум по продаже качественной импортной мебели для кухонь и ванных комнат.

Также я блогер, активист диаспоры Казахстана в США, танцую в ансамбле GulderUSA.





Как повлиял переезд

Я живу в Америке 16 лет, за это время страна меня многому научила. Постепенно менялись взгляды, привычки, вкусовые предпочтения. Сейчас я на многое в жизни смотрю иначе. Научилась принимать людей такими, какие они есть, быть открытой новому, ценить свое время и время других людей, уважать любой труд и еще сильнее любить свой родной язык, историю и культуру.