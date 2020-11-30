Где учиться онлайн: 8 платформ, чтобы освоить современные Soft и Hard Skills

Денис Щукин, 33 года, город — Санкт-Петербург, куратор образовательной онлайн-платформы для креативных предпринимателей « Мастера »









«Мастера» — это онлайн-платформа, основная цель которой — создать экосистему для появления молодых креативных предпринимателей в регионах. Мы хотим, чтобы российские города жили и чтобы в них хотелось жить.

Читатели благодарят нас за контент, которого им не хватает в своем городе. Им нравится атмосфера, где есть оптимизм и нет токсичности. Предприниматели благодарны, что мы рассказываем о них. Спикеры, которые участвуют в записи курсов, при подготовке занимаются проработкой внутренних процессов и начинают еще лучше понимать свой бизнес.

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Алексей Симоненко, 37 лет, город — Санкт-Петербург, директор по развитию HTML Academy









Мы занимаемся новым образованием в сегменте EdTech.

Студенты получают простой вход в новую перспективную профессию. Frontend-разработка — это привлекательная и интересная отрасль. У наших выпускников есть навыки, с которыми они уже могут пойти в IT-компанию и занять junior-позицию.

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Анжела Юшко, директор по развитию Школы современных профессий Interra









Рынок быстро растет, и ему постоянно нужны квалифицированные специалисты. Школа современных профессий Interra — проект онлайн-образования, который позволяет людям подстраиваться под эту современную рыночную ситуацию. Мы создаем курсы по запросу рынка, готовим кадры и обеспечиваем их работой.

В результате выпускник получает свободу в выборе заказчиков, формировании графика своей работы, сам решает, из какой страны он хочет работать, а также самостоятельно выбирает свою ценовую политику.

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Алексей Полехин, 40 лет, город — Москва, программный директор образовательной компании « Нетология »









«Нетология» — это образовательная платформа, которая обучает современным профессиям в области IT и digital. Миссия компании — помочь конкретному человеку в поиске пути профессионального роста. Для этого мы даем студентам знания, навыки, уверенность в себе и вдохновение.

У «Нетологии» есть государственная аккредитация на предоставление образовательных услуг. Поэтому все студенты после прохождения курсов получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. А преимущества онлайн-образования — гибкость, комбинирование форматов обучения, доступность.

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Анастасия Фатыхова, руководитель направления по работе с экспертами « Яндекс.Практикума »













«Яндекс.Практикум» — сервис онлайн-образования, где любой может получить современные навыки для работы и жизни.

Состоявшиеся специалисты, которые хотят повысить уровень своих компетенций, могут приобрести у нас дополнительные навыки для дальнейшего роста в профессии. Люди, которые недовольны своей карьерой на данный момент, могут начать все с нуля и обрести новую профессию в более востребованной сфере.

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Кирилл Пшинник, 35 лет, город — Москва, генеральный директор « Мегапрорыв »









Мы не учим людей создавать бизнес. Мы помогаем действующим предпринимателям разобраться с тем, как можно работать более эффективно и масштабироваться дальше.

Мы верим, что, приходя к нам, бизнес начинает работать эффективнее. Если у компании есть 1000 лидов и 10 миллионов рублей выручки, после курса у нее может быть 15 миллионов рублей прибыли с тем же количеством лидов.

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Евгений Буянов, руководитель и основатель проекта 4brain.ru









4brain — один из немногих проектов, который продвигает курсы по развитию soft skills.

Мы предлагаем уроки и материалы, которые развивают конкретные навыки. Таким навыкам часто не учат в школах и университетах, но именно они полезны каждому, оказываются решающими в карьере.

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Анна Глотова, руководитель образовательных проектов, Hexlet









Кирилл Мокевнин, CEO «Хекслет», определяет основную цель и задачу проекта в воспитании глубокой инженерной культуры. Мы делаем фокус не на трудоустройстве, а на технической подготовке, освоении фундаментальных подходов в программировании. Такие знания можно будет легко применить в работе на любом языке программирования.

Обучение на «Хекслет» готовит не специалиста в конкретном фреймворке, а инженера, способного легко освоить разные языки и сопутствующие инструменты. Наши курсы закладывают сильную базу, на которой легко закрепляются прикладные навыки.

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