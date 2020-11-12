«Мегапрорыв». Где предприниматели учатся делать свой бизнес эффективнее и прибыльнее

Кирилл Пшинник, 35 лет, город — Москва, генеральный директор «Мегапрорыв», предприниматель, facebook





Как все начиналось

«Мегапрорыв» вырос из компании «Мегаплан» — это технологический стартап, сервис для учета задач. В ходе работы мы поняли, что мало кто из предпринимателей понимает, для чего нужны сервисы автоматизации. Многим людям проще расписывать планы на бумаге и раздавать задачи по телефону, чем разбираться в новых системах.

Мы подумали, что было бы классно создать образовательные курсы, которые будут давать предпринимателям более глубокое, системное понимание финансов, продаж, маркетинга. Первые курсы мы проводили в 2012-2013 годах. В 2019 году начали создавать онлайн-курсы. И сегодня, когда людей в залах собирать сложно, полностью переориентировались на онлайн.

Об особенностях проекта

Мы не учим людей создавать бизнес. Мы помогаем действующим предпринимателям разобраться с тем, как можно работать более эффективно и масштабироваться дальше.





Есть такой показатель как ВВП на час рабочего времени. В России он в четыре раза ниже, чем в развитых странах. Это значит, что бизнес у нас работает неэффективно. Причина как в устаревшем оборудовании, так и в низкой продуктивности сотрудников. Чтобы влиять на экономику, нужно развивать малый бизнес и инвестировать в предпринимателей, которые создают рабочие места. И мы также вкладываемся в предпринимателей. Учим собственников менять свой бизнес, подходить к нему более системно, увеличивать показатели при тех же ресурсах. Через нас проходят более 1000 компаний в год. И нам приятно, что они становятся результативнее и прибыльнее. Мы чувствуем, что в этом есть и наш вклад в том числе.

Наша особенность в том, что все члены нашей команды общаются на языке цифр. После нашего обучения люди управляют бизнесом на основе данных, а не на основе эмоций.

После нашего обучения люди управляют бизнесом на основе данных, а не на основе эмоций





Также в нашей команде нет бизнес-тренеров, только практики: реальные предприниматели и специалисты, которые работают на рынке и делятся своими кейсами.

О контенте

Мы создаем практические курсы от предпринимателей для предпринимателей. Глубоко прорабатываем программу, работаем индивидуально с каждым клиентом.





Основное направление — продажи, где мы создаем несколько курсов. Например, есть курс «Директор по продажам» для собственников и руководителей о том, как управлять продажами. Есть отдельный курс для менеджеров, где мы обучаем техникам продаж.

Мы создаем практические курсы от предпринимателей для предпринимателей

Второе большое направление, над которым мы работаем, — финансы. Обучение в этой области включает три основных модуля: анализ текущих показателей бизнеса, финансовое планирование будущего и привлечение финансов в бизнес.

Для кого

Целевая аудитория — предприниматели с компаниями от 10-15 сотрудников. Это не начинающие бизнесмены, а люди, которые уже что-то сделали. Их можно разделить на две группы:



— быстрорастущие стартапы, которые хотят привлечь инвестиции или выйти на другие рынки. Таким компаниям нужно достигать поставленных показателей, выстраивать систему эффективной работы

— компании, которые давно работают, но уперлись в потолок развития. Как правило, у них есть штат и стабильная прибыль, но осуществить дальнейший скачок бизнес не может. На этом этапе бизнесу нужны системные, фундаментальные изменения, выстроенная система продаж, аналитика, грамотное управление финансами.





Что дает людям

Мы верим, что, приходя к нам, бизнес начинает работать эффективнее. Если у компании есть 1000 лидов и 10 миллионов рублей выручки, после курса у нее может быть 15 миллионов рублей прибыли с тем же количеством лидов.

Развитие компании — комплексная работа. Собственник должен понимать, как работают все направления бизнеса. Если вы запустили хороший маркетинг, получили много лидов, нужно грамотно преобразовать их в продажи, а затем распределить полученные финансы. Поэтому мы рекомендуем проходить обучение в разных сферах.